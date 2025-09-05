Bridgestone Việt Nam khánh thành cầu thứ 12 tại Tây Ninh, kỷ niệm 15 năm đồng hành

Tây Ninh, ngày 28.8.2025, trong không khí hân hoan của bà con, cầu Trường Học dài 30m, rộng 3,5m, tải trọng 5 tấn đã chính thức được đưa vào sử dụng. Công trình thay thế cây cầu cũ xuống cấp nghiêm trọng, mở ra con đường an toàn, vững chắc cho người dân và học sinh.

Lễ cắt băng khánh thành cầu Trường Học

Niềm mong mỏi đã thành hiện thực

Trước đây, bà con phải qua một cây cầu cũ đã xuống cấp bắc ngang con kênh lớn. Kết cấu sau nhiều năm sử dụng bị sét ăn mòn, mục ruỗng, không còn khả năng chịu lực, tiềm ẩn nguy cơ sập bất cứ lúc nào. Khi người hoặc xe qua lại, cầu rung lắc mạnh, gây mất an toàn và khiến ai đi qua cũng lo sợ.

Cầu cũ trước đây

Em Nguyễn Kim Anh, học sinh lớp 5, trường Tiểu học Bình Hoà Nam, chia sẻ: "Mỗi lần đi qua cầu cũ, em thấy cầu rung lắc nên rất sợ. Em từng mong có một cây cầu mới chắc chắn để yên tâm tới trường mỗi ngày".

Thấu hiểu khó khăn ấy, Bridgestone Việt Nam phối hợp cùng Công ty TNHH Quảng cáo E-XPRO và chính quyền xã Đức Huệ triển khai xây dựng cây cầu mới kiên cố, an toàn hơn. Cầu được thiết kế bằng bê tông cốt thép, chống ăn mòn, không bị mục hay rỉ sét, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật để người và xe qua lại an toàn. Công trình gồm hai mố cầu bê tông nguyên khối, bốn dầm bê tông ly tâm cốt thép chịu lực tốt, mỗi mố dầm được gia cố sâu giúp tăng khả năng chịu tải và ổn định kết cấu, đảm bảo tuổi thọ nhiều năm.

Bà Lê Thị Hà Giang - Ủy viên Đảng ủy UBND, Phó chủ tịch UBND xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh - xúc động cho biết: "Cây cầu mới giúp bà con an tâm hơn khi di chuyển, đồng thời tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Việc vận chuyển nông sản, đi lại học tập của học sinh trở nên dễ dàng và an toàn hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Công trình mang lại lợi ích thiết thực, giúp bà con thêm niềm tin và động lực để yên tâm lao động, sản xuất".

Tiếp nối hành trình "Chiếc cầu nối nhịp tri thức"

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Naoki Inutsuka - Tổng giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Lốp xe Bridgestone Việt Nam - cho biết: "Việc khánh thành cây cầu thứ 12 tại Tây Ninh là minh chứng rõ rệt cho cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc đồng hành cùng cộng đồng. Năm nay, Bridgestone Việt Nam tròn 15 năm thành lập, chúng tôi tự hào khi hành trình này không chỉ là phát triển kinh doanh, mà còn là sẻ chia và tạo ra những giá trị thiết thực. Như lời nhà sáng lập của Bridgestone từng khẳng định: "Một doanh nghiệp chỉ tìm kiếm lợi nhuận sẽ không thể vươn lên mạnh mẽ, nhưng một doanh nghiệp đóng góp cho xã hội và đất nước thì sẽ luôn bền vững và mãi mãi tạo ra giá trị." Cây cầu mới sẽ giúp các em nhỏ đến trường an toàn hơn, người dân vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn, qua đó góp phần cải thiện đời sống kinh tế, xã hội tại địa phương. Chúng tôi sẽ tiếp tục cống hiến vì cộng đồng, theo đúng sứ mệnh "Phục vụ xã hội với chất lượng tuyệt hảo' và Cam kết E8 từ Bridgestone với hai giá trị Empowerment (Trao quyền) và Ease (An tâm)".

Dự án "Chiếc cầu nối nhịp tri thức" do Bridgestone khởi xướng không chỉ mang đến những cây cầu kiên cố cho học sinh tới trường mà còn là những nhịp nối yêu thương, lan tỏa tinh thần gắn kết cộng đồng. Sau 12 cây cầu trải dài khắp các vùng miền, hàng ngàn em học sinh đến trường an toàn hơn và hàng ngàn hộ dân thuận lợi hơn trong sinh hoạt, sản xuất.

Người dân trải nghiệm cầu mới

Đánh dấu hành trình 15 năm gắn bó tại Việt Nam, cùng "Cam kết E8 từ Bridgestone", Bridgestone sẽ tiếp tục mở rộng hành trình tạo ra giá trị cho xã hội, mang đến sự sẻ chia, thực hiện các dự án cộng đồng ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Về Tập đoàn Bridgestone:

Bridgestone là một trong các công ty hàng đầu thế giới về lốp xe và cao su, cung cấp các giải pháp cho việc di chuyển an toàn và bền vững. Với trụ sở chính tại Tokyo, công ty có khoảng 130.000 nhân viên trên toàn cầu và hoạt động tại hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Bridgestone cung cấp danh mục sản phẩm đa dạng gồm lốp xe cao cấp và các giải pháp công nghệ tiên tiến, nâng tầm trải nghiệm người dùng trên toàn thế giới.

Tại Việt Nam, Công ty TNHH Kinh doanh Lốp xe Bridgestone Việt Nam (BSTVN) là một trong những công ty lốp xe hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp ô tô tại thị trường Việt Nam. Cùng với Công ty TNHH Sản xuất Lốp xe Bridgestone Việt Nam (BTMV), Bridgestone cung cấp đa dạng sản phẩm lốp xe với chất lượng hàng đầu cho dòng xe du lịch và xe thương mại. Tiếp nối lịch sử hơn 90 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Bridgestone cam kết hợp tác chặt chẽ với các đối tác để mang lại các giá trị cho xã hội và khách hàng.