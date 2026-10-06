Bridgestone Việt Nam tiếp nối hành trình 'Về Nhà An Toàn' từ Quảng Trị đến TP.HCM

TP.HCM, tháng 9.2026, Tiếp nối hành trình "Về Nhà An Toàn", Bridgestone Việt Nam triển khai hai hoạt động tại Quảng Trị và TP.HCM, với những cách tiếp cận khác nhau nhưng cùng xuất phát từ nhu cầu thực tế của từng địa phương.

"Chiếc Cầu Nối Nhịp Tri Thức" số 13 - tiếp nối hành trình kết nối tri thức tại Quảng Trị

Ngày 10.9.2026, Bridgestone Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành chính thức khánh thành Cầu Khe Trâm tại thôn Măng Sông, xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị. Đây là cây cầu thứ 13 thuộc Dự án "Chiếc Cầu Nối Nhịp Tri Thức" do Công Ty TNHH Kinh Doanh Lốp Xe Bridgestone Việt Nam khởi xướng và duy trì từ năm 2019, với mục tiêu góp phần cải thiện điều kiện đi lại cho người dân, hỗ trợ học sinh đến trường an toàn và thuận tiện hơn tại những địa phương còn khó khăn về hạ tầng giao thông.

Trước khi có cầu, khu vực Khe Trâm là một khe suối rộng khoảng 7 m. Vào mùa mưa, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến 03 thôn với hơn 632 hộ dân, hơn 3.000 nhân khẩu và gần 300 học sinh. Cầu Khe Trâm sau khi hoàn thành có chiều dài 15 m, rộng 3,5 m và tải trọng 8 tấn, góp phần tạo điều kiện đi lại an toàn và thuận tiện hơn cho người dân, học sinh, đồng thời hỗ trợ vận chuyển hàng hóa và các hoạt động sản xuất, giao thương tại địa phương.

Cầu Khe Trâm - cây cầu số 13 thuộc Dự án "Chiếc Cầu Nối Nhịp Tri Thức"

Đồng hành cùng Dự án "Chiếc Cầu Nối Nhịp Tri Thức" số 13 có Công ty TNHH Sản xuất Lốp xe Bridgestone Việt Nam, các Nhà phân phối Xuân Tùng, Hoàng Hùng, Duy Anh, AP và Công ty E-X-PRO, cùng sự phối hợp của chính quyền địa phương, nhà trường và người dân. Sự chung tay của các bên góp phần hiện thực hóa công trình và mang đến điều kiện đi lại an toàn, thuận tiện hơn cho người dân địa phương.

279 học sinh thực hành kỹ năng an toàn giao thông tại TP.HCM

Cũng trong tháng 9, Bridgestone Việt Nam đã tổ chức chương trình "Đến Trường Vững Bước, Về Nhà An Toàn" tại Trường Tiểu học Phước Thạnh, P.Thái Mỹ, TP.HCM, với sự tham gia của 279 học sinh khối 4 và khối 5. Hoạt động trang bị kỹ năng an toàn giao thông thông qua hướng dẫn trực quan và thực hành, giúp các em áp dụng trên hành trình đến trường và trở về nhà.

Chương trình được tổ chức xoay quanh ba kỹ năng thiết yếu: đội mũ bảo hiểm đúng cách, qua đường an toàn và đi xe đạp an toàn. Thông qua hướng dẫn, hỏi đáp, trò chơi và thực hành tình huống, học sinh được củng cố cách lựa chọn và cài mũ đúng cách, quan sát tín hiệu và qua đường an toàn, cũng như quan sát và xử lý tình huống khi đi xe đạp.

Học sinh Trường Tiểu học Phước Thạnh trực tiếp thực hành kỹ năng đội mũ bảo hiểm đúng cách

Trong khuôn khổ hoạt động, Bridgestone Việt Nam trao tặng 279 mũ bảo hiểm chất lượng, góp phần khuyến khích các em duy trì thói quen đội mũ bảo hiểm đúng cách trên mỗi hành trình.

Học sinh Trường Tiểu học Phước Thạnh tại chương trình "Đến Trường Vững Bước, Về Nhà An Toàn"

Tiếp nối hành trình "Về Nhà An Toàn" bằng những hoạt động phù hợp với từng địa phương

Hai hoạt động được triển khai tại Quảng Trị và TP.HCM đều xuất phát từ những nhu cầu thực tế khác nhau. Tại Quảng Trị, "Chiếc Cầu Nối Nhịp Tri Thức" số 13 góp phần cải thiện điều kiện đi lại, học tập và giao thương của người dân địa phương, đặc biệt giúp hành trình đến trường của học sinh an toàn và thuận tiện hơn. Tại TP.HCM, với tình hình giao thông đông đúc và phức tạp, chương trình "Đến Trường Vững Bước, Về Nhà An Toàn" tập trung trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng và thói quen tham gia giao thông an toàn hằng ngày.

Từ cải thiện hạ tầng giao thông đến trang bị kỹ năng an toàn cho thế hệ trẻ, mỗi hoạt động có một cách tiếp cận riêng, phù hợp với nhu cầu tại từng địa phương nhưng cùng góp phần giúp những hành trình hằng ngày trở nên an toàn hơn.

Với dự án "Chiếc Cầu Nối Nhịp Tri Thức" và chương trình "Đến Trường Vững Bước, Về Nhà An Toàn", Bridgestone Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết dài hạn trong việc đồng hành cùng cộng đồng thông qua chiến dịch "Về Nhà An Toàn". Những nỗ lực này đồng thời thể hiện giá trị An Tâm (Ease) trong Cam kết E8 từ Bridgestone, hướng đến sự an tâm hơn cho người dân và trẻ em trên mỗi hành trình hằng ngày.



