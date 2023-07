Britney Spears công bố ngày ra mắt cuốn hồi ký gây chấn động

The Woman in Me (tạm dịch Người đàn bà trong tôi) có bức ảnh bìa đen trắng chụp Britney Spears để ngực trần hồi năm 2001 sẽ lên kệ vào ngày 24.10 tới.

Gallery Books, một chi nhánh của công ty Simon&Schuster mua lại quyền xuất bản cuốn sách rất được chờ đợi này. Tên sách đặt theo lời bài hát I'm Not a Girl, Not Yet a Woman của Britney Spears sau khi một số nhà xuất bản đấu giá mua.

The Woman in Me kể câu chuyện dũng cảm và cảm động đáng kinh ngạc về tự do, danh tiếng, tình mẫu tử, sự sống còn, niềm tin, hy vọng PAGE SIX

"Lời khai thuyết phục của Britney trước tòa về quyền giám hộ làm rung chuyển thế giới, thay đổi luật pháp và cho thấy sức mạnh, lòng dũng cảm của nữ ca sĩ. Chúng tôi vô cùng tự hào khi được giúp cô ấy chia sẻ câu chuyện của mình", Phó chủ tịch nhà xuất bản Gallery Books, Jennifer Bergstrom, nói với People hôm 11.7.

Britney Spears chấm dứt quyền giám hộ vào tháng 11.2021 sau khi cha của cô, ông Jamie Spears, kiểm soát cuộc sống và tài chính của cô trong suốt 13 năm.

Bìa cuốn hồi ký PAGE SIX

Nhà xuất bản cho rằng cuốn hồi ký của nữ danh ca "làm sáng tỏ sức mạnh bền bỉ của âm nhạc và tình yêu cũng như tầm quan trọng khi một người phụ nữ kể câu chuyện của chính mình theo cách riêng của cô ấy".

"The Woman in Me kể câu chuyện dũng cảm và cảm động đáng kinh ngạc về tự do, danh tiếng, tình mẫu tử, sự sống còn, niềm tin, hy vọng", thông cáo của nhà xuất bản cho biết.

Giọng ca Toxic đã ký một hợp đồng mang tính bước ngoặt với Simon & Schuster được cho là trị giá tới 15 triệu USD. "Hợp đồng là một trong những thỏa thuận lớn nhất mọi thời đại, sau hồi ký Barack Obamas", một người trong cuộc chia sẻ vào thời điểm đó.

Nữ ca sĩ rất muốn viết hồi ký kể từ khi em gái cô, Jamie Lynn Spears, viết cuốn sách gay gắt với tựa Things I Should Have Said (tạm dịch Những điều tôi nên nói), phát hành vào tháng 1.2022.

Britney Spears phản ứng bằng cách tuyên bố cuốn sách của Jamie Lynn chứa đầy những lời dối trá và thậm chí còn gọi em gái là "cặn bã".