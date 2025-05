Britney Spears không tuân thủ các quy định về an toàn bay

Nhiều nguồn tin xác nhận với People rằng khi di chuyển từ Cabo San Lucas (Mexico) đến Los Angeles (Mỹ) cùng đội an ninh, nữ ca sĩ Britney Spears (43 tuổi) uống rượu và hút thuốc trong suốt chuyến bay, vi phạm quy định hàng không liên bang.

Động thái này khiến các tiếp viên hàng không trên máy bay lo lắng, họ khăng khăng yêu cầu chủ nhân ca khúc Toxic dập điếu thuốc và cô đã thực hiện.

Đây không phải lần đầu Britney Spears vi phạm an toàn bay ẢNH: AFP

Khi máy bay hạ cánh tại Los Angeles, Britney Spears gặp nhà chức trách và được cảnh cáo về hành vi của cô trên chuyến bay, sau đó nữ ca sĩ được tự do rời đi, theo People.

Không phải lần đầu Britney Spears vi phạm

"Đây không phải là lời cảnh báo đầu tiên với Britney. Cô ấy không tuân thủ đúng các quy định về an toàn bay", một nguồn tin nói riêng với People.

JSX, công ty điều hành máy bay cho thuê mà Spears sử dụng, không đưa ra bình luận nào về vụ việc, trong khi đại diện của Spears cũng không trả lời yêu cầu bình luận, theo TMZ.

Britney Spears từng chịu sự giám hộ của cha trong 13 năm do những lo ngại về sức khỏe tâm thần sau một loạt các sự cố vào đầu những năm 2000. Cha cô, ông Jamie, cũng là người giám hộ tài sản của con gái.

Khán giả ủng hộ Britney Spears tại phiên tòa tháng 11.2021 ẢNH: AFP

Nữ danh ca thành công trong việc đệ đơn lên tòa án yêu cầu chấm dứt quyền giám hộ vào tháng 11.2021.

Sau đó, Spears phát hành cuốn hồi ký The Woman in Me, kể lại mọi chuyện về tuổi thơ của mình, mối quan hệ của cô với Justin Timberlake, khiêu vũ với một con rắn trong lễ trao giải MTV VMA năm 2001 và những chuyện khác về cuộc sống dưới ánh đèn sân khấu.

Trước khi cuốn sách ra mắt, nữ ca sĩ đã chia sẻ độc quyền với tạp chí People về việc thoát khỏi sự giám hộ từng giám sát chặt cuộc sống của cô từ năm 2008 đến 2021. "Trong 15 năm đó, thậm chí là khi mới bắt đầu sự nghiệp, tôi có cơ hội ngồi lại khi mọi người nói về mình và tự kể câu chuyện đời mình", cô nói.

Britney Spears thổ lộ thêm: "Sau khi thoát khỏi sự giám hộ, cuối cùng tôi cũng được tự do kể câu chuyện của mình mà không phải chịu bất kỳ hậu quả nào từ những người chịu trách nhiệm cho cuộc đời tôi".