Brooklyn Beckham bị chỉ trích 'kiếm tiền trên nỗi đau gia đình'

Từng là gia đình kiểu mẫu được ngưỡng mộ, tổ ấm nhà Beckham giờ đây đứng trước sóng gió khi Brooklyn liên tục công kích bố mẹ ruột trên truyền thông ẢNH: AFP

Theo Daily Mail, làn sóng chỉ trích bùng lên ngay sau khi đoạn video quảng cáo mới của Brooklyn Beckham (27 tuổi) hợp tác cùng một ứng dụng giao hàng được tung ra. Trong đoạn clip, Brooklyn xuất hiện với nụ cười nhếch mép kèm lời dẫn đầy ẩn ý: "Chắc hẳn các bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại xem World Cup 2026 ở nhà... Đó là cả câu chuyện dài". Chưa dừng lại ở đó, video còn cài cắm nhiều chi tiết châm biếm sâu cay như chiếc đồng hồ mới đè lên chiếc Patek Philippe trị giá 250.000 bảng Anh do David Beckham tặng, hay chồng thư từ nhà gửi đến bị vứt xó.

Brooklyn Beckham bị chỉ trích

Động thái này ngay lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ người hâm mộ. Nhiều người thẳng thắn để lại bình luận: "Nếu đã ghét bố mẹ đến vậy, hãy bỏ họ Beckham đi và ngừng kiếm lợi từ nó", "Lý do duy nhất anh có hợp đồng quảng cáo vì anh là người nhà Beckham, thật trớ trêu"... Nhiều ý kiến cho rằng hành vi khơi lại mâu thuẫn để nhận khoản thù lao béo bở từ quảng cáo là quá đáng, thiếu tế nhị.

Daily Mail dẫn nguồn tin thân cận tiết lộ, cựu danh thủ David Beckham và vợ Victoria hoàn toàn "tan nát cõi lòng" khi chứng kiến đoạn quảng cáo trên. Đỉnh điểm của mâu thuẫn gia đình Beckham bùng nổ khi cô em gái Harper (14 tuổi) lặn lội đến biệt thự của anh trai ở Beverly Hills (Mỹ) để đưa thư tay nhưng Brooklyn không có nhà. Ngay sau đó, phía Brooklyn và vợ Nicola Peltz (31 tuổi) bất ngờ lên tiếng cáo buộc "việc em gái Harper tìm đến nhà anh dường như có sự "chỉ đạo" từ cha mẹ".

Harper được xem là thành viên duy nhất trong gia đình còn giữ được liên lạc với Brooklyn Beckham ẢNH: AFP

Phản pháo lại lời buộc tội này trên Daily Mail, bạn bè của cặp sao quyền lực bày tỏ sự bất bình: "Thật đau lòng khi lời vu khống này lại nhắm vào một cô bé vô tội, người chỉ đơn giản là đang rất nhớ anh trai mình". Thực tế, vào thời điểm em gái đến tìm, Brooklyn đang ở New York để chạy bộ thay vì có mặt ở California. Trái ngược với sự lạnh lùng của anh cả, hai người em Romeo (23 tuổi) và Cruz (21 tuổi) đã liên tục đăng ảnh bảo vệ và vỗ về em gái Harper sau chuyến viếng thăm bị từ chối.

Gia đình Beckham bắt đầu rạn nứt từ việc Brooklyn vắng mặt trong sinh nhật lần thứ 50 của cha anh vào tháng 5.2025. Đến đầu năm nay, Brooklyn gửi tuyên bố dài 6 trang khẳng định cắt đứt quan hệ với gia đình, tố cáo cha mẹ kiểm soát đời tư, cố tình chia rẽ tình cảm vợ chồng anh và có hành xử "không phù hợp" trong đám cưới của mình năm 2022.

Trước những cáo buộc ồn ào từ con trai, David Beckham chọn cách im lặng giữ thể diện tại buổi lễ vinh danh nhận ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood mới đây. Ông thẳng thừng từ chối các câu hỏi về gia đình: "Tôi xin lỗi, nhưng đó là chuyện riêng tư và là điều duy nhất tôi không muốn nói đến".

Về phía Victoria, bà lạnh lùng khẳng định những lùm xùm này không ảnh hưởng đến công việc thời trang của mình, bởi khách hàng chọn mua sản phẩm vì chất lượng thực sự chứ không phải vì cái tên của bà.