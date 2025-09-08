Brooklyn vẫn xuất hiện trong phim tài liệu của Victoria Beckham giữa mâu thuẫn gia đình

Victoria - David Beckham và con trai cả Brooklyn Beckham từ lâu không còn xuất hiện cùng nhau ẢNH: AFP

Theo Daily Mail, Victoria Beckham đã gạt nỗi đau buồn về việc Brooklyn Beckham xa lánh gia đình sang một bên và đảm bảo rằng con trai cả vẫn sẽ xuất hiện trong chương trình của cô, dự kiến được ra mắt trên Netflix vào tháng tới. Nguồn tin của trang này cho biết mặc dù vợ của David Beckham không liên lạc với cậu con trai 26 tuổi kể từ tháng 5.2025, cô vẫn từ chối cắt các cảnh quay của Brooklyn trong bộ phim tài liệu tập trung vào đế chế kinh doanh thời trang, làm đẹp của mình.

Các nguồn tin thân cận với dự án này cho biết có cảnh Brooklyn giúp dọn sạch nước trên sàn catwalk tại buổi trình diễn của Victoria ở Tuần lễ thời trang Paris hồi tháng 9.2024 sau khi trời đổ mưa như trút nước. Cựu thành viên nhóm Spice Girls cũng xuất hiện, yêu cầu ê kíp và gia đình chung tay lau dọn sàn catwalk. Ngoài Brooklyn, ba người con khác của vợ chồng Beckham cũng sẽ xuất hiện trong tác phẩm.

"Phim tài liệu này nói về đế chế thời trang, làm đẹp của Victoria và show diễn Paris có sự góp mặt của Brooklyn cũng là một phần của câu chuyện đó. Vì vậy, Brooklyn chắc chắn sẽ tham gia trong đó", nguồn tin khẳng định. Tác phẩm dự kiến có nhiều khoảnh khắc chưa từng công bố liên quan đến Victoria, gia đình nổi tiếng của cô và những người thân thiết nhất với nhà thiết kế.

Brooklyn tách khỏi gia đình Beckham

Brooklyn là thành viên duy nhất trong gia đình Beckham vắng mặt trong tiệc sinh nhật của Romeo (bìa trái) ẢNH: INSTAGRAM NV

Thông tin trên xuất hiện giữa lúc gia đình Victoria - David Beckham liên tục bị bủa vây bởi hàng loạt thông tin mâu thuẫn, bất hòa suốt nhiều tháng qua. Tin đồn này bắt nguồn từ việc dân tình phát hiện cậu cả Brooklyn Beckham và vợ là Nicola Peltz vắng mặt trong những dịp tụ họp của gia đình, đặc biệt là tiệc sinh nhật của cựu danh thủ Anh. Nguyên nhân được cho là do vợ chồng Brooklyn không ủng hộ việc em trai Romeo Beckham hẹn hò Kim Turnbull (người được cho là từng qua lại với Brooklyn) và quyết không tham gia bất kỳ sự kiện nào cùng gia đình mà có sự xuất hiện của Kim. Trong khi đó, Victoria và David Beckham lại đứng về phía con trai thứ. Sau thời gian dài gây bàn tán, đầu tháng 6, People xác nhận Romeo Beckham và Kim Turnbull đã chia tay.

Trước đó, mối quan hệ giữa Brooklyn Beckham - Nicola Peltz với vợ chồng David - Victoria Beckham vướng tin đồn căng thẳng, được cho là bắt nguồn từ những chuyện riêng xảy ra trong đám cưới của đôi trẻ hồi 2022.

Brooklyn Beckham đang hạnh phúc bên Nicola Peltz ở Mỹ, tách biệt với gia đình đang ở Anh

ẢNH: INSTAGRAM NV

Nhiều tháng qua, Brooklyn Beckham sống cùng vợ ở Mỹ, được cho là đã tách biệt với cha mẹ và các em ở Anh. Cách đây ít ngày, khi vợ chồng Victoria - David Beckham tổ chức sinh nhật cho con trai thứ Romeo, Brooklyn một lần nữa vắng mặt. "Đó là một đêm đáng yêu, giản dị. Có rất nhiều bạn bè và gia đình anh ấy ở đó. Họ muốn dành cho Romeo một đêm đặc biệt đáng nhớ, bởi đây là một năm khó khăn đối với gia đình Beckham", một người thân thiết với Romeo chia sẻ.

Nguồn tin gần gũi với gia đình Beckham cho biết cặp sao này không còn mong con trai cả dự những buổi tụ họp gia đình sau khi anh không tham gia tiệc sinh nhật của cha, nhưng họ vẫn buồn bã vì sự vắng mặt của quý tử.