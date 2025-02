Brother ra mắt dòng máy in phun mới dáng nhỏ xinh, in rực rỡ

Bên cạnh đó, hiệu suất vận hành và khả năng kết nối linh hoạt của dòng máy in phun mới này có thể đáp ứng được yêu cầu công việc đa nhiệm cho cả người dùng cá nhân và doanh nghiệp lớn nhỏ ở nhiều lĩnh vực. Chúng tôi cam kết đem đến cho khách hàng sản phẩm in ấn đạt tiêu chuẩn tốt nhất về chất lượng và chi phí, từ đó Brother sẽ đồng hành cùng khách hàng xây dựng sự phát triển bền vững.

Tối ưu không gian làm việc với máy in có thiết kế nhỏ gọn, tinh tế và thời trang

Dòng máy in phun thế hệ mới của Brother đánh dấu bước tiến vượt bậc trong công nghệ in ấn hiện đại. Với kích thước nhỏ gọn hơn 24% so với các thế hệ trước (390mm x 343mm x 182,5mm), bạn có thể dễ dàng đặt máy in ở bất kỳ đâu mà không hề ảnh hưởng đến không gian làm việc hoặc thẩm mỹ kiến trúc của văn phòng. Thiết kế khay giấy nạp phía trước cùng hệ thống chống bụi và quy trình nạp giấy, nạp mực trực quan giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng mà vẫn đảm bảo các chức năng cần thiết của sản phẩm.

Thiết kế máy nhỏ gọn, tinh tế và dễ dàng sử dụng

Multi-tasking - Làm việc đa nhiệm một cách dễ dàng bởi tính năng thông minh và khả năng kết nối linh hoạt.

Kết nối không dây linh hoạt*: Với sự tích hợp các công nghệ kết nối không dây tiên tiến, máy in của Brother cho phép in ấn từ máy tính, thiết bị Android và Apple một cách liền mạch. Dù bạn đang làm việc tại văn phòng hay từ xa, hệ thống kết nối linh hoạt giúp đồng bộ hóa dữ liệu, in ấn mọi lúc, mọi nơi, tạo nên sự tiện lợi tối đa cho cả người dùng cá nhân lẫn doanh nghiệp.

Wifi hai băng tần được tích hợp giúp máy in kết nối ổn định và tốc độ truyền tải lệnh in được nâng cao hơn.

Với sự tích hợp các công nghệ kết nối không dây tiên tiến, máy in của Brother cho phép in ấn từ máy tính, thiết bị Android và Apple một cách liền mạch. Dù bạn đang làm việc tại văn phòng hay từ xa, hệ thống kết nối linh hoạt giúp đồng bộ hóa dữ liệu, in ấn mọi lúc, mọi nơi, tạo nên sự tiện lợi tối đa cho cả người dùng cá nhân lẫn doanh nghiệp. Wifi hai băng tần được tích hợp giúp máy in kết nối ổn định và tốc độ truyền tải lệnh in được nâng cao hơn. In hai mặt tự động: Giúp giảm đến 50% lượng giấy sử dụng, góp phần bảo vệ môi trường và tối ưu hóa chi phí. Đồng thời, khả năng in hai mặt tự động cũng giúp người dùng dễ dàng quản lý các tài liệu in ấn hơn, đặc biệt khi in các báo cáo hoặc ấn phẩm có nhiều trang.

Giúp giảm đến 50% lượng giấy sử dụng, góp phần bảo vệ môi trường và tối ưu hóa chi phí. Đồng thời, khả năng in hai mặt tự động cũng giúp người dùng dễ dàng quản lý các tài liệu in ấn hơn, đặc biệt khi in các báo cáo hoặc ấn phẩm có nhiều trang. Bộ nạp tài liệu tự động (ADF): Hỗ trợ scan và sao chép nhanh chóng, xử lý khối lượng lớn tài liệu một cách dễ dàng. Tất cả những gì người dùng cần làm là đưa giấy vào và để máy in làm những việc còn lại.

Hiệu suất vượt trội - Tối ưu cho mọi nhu cầu in ấn

Dòng máy in phun thế hệ mới nhất của Brother

Máy in phun mới của Brother sở hữu hiệu suất vận hành mạnh mẽ, cho phép xử lý khối lượng công việc lớn một cách nhanh chóng và ổn định. Với khả năng in ấn lên đến 7.500 trang đen trắng và 5.000 trang màu, máy đáp ứng hoàn hảo nhu cầu từ in ấn văn phòng hàng ngày đến các ấn phẩm quảng cáo chuyên nghiệp. Tốc độ in cao cùng hệ thống nạp mực tự động chỉ trong 30 giây giúp giảm thiểu thời gian chờ hoặc gây gián đoạn công việc của bạn, mang đến hiệu quả tối ưu cho mọi hoạt động thường nhật.

Với những cải tiến đột phá về thiết kế, hiệu suất, khả năng kết nối và chất lượng bản in, Brother chắc chắn thế hệ máy in phun mới này sẽ là lựa chọn lý tưởng, đồng hành cùng mọi nhu cầu in ấn của người dùng thông minh và các doanh nghiệp hướng đến sự hiện đại.

Đối với người dùng gia đình, dòng máy in phun mới của Brother không phải là thiết bị đơn thuần mà là một trợ lý có thể giúp bạn lưu giữ những khoảnh khắc quý giá. Hãy tưởng tượng việc tạo ra những album ảnh sống động từ kỳ nghỉ gia đình, in các dự án học tập thú vị cho con cái và quản lý tài liệu gia đình một cách dễ dàng. Máy in Brother hỗ trợ các công việc hàng ngày thành trải nghiệm liền mạch, khiến mỗi lần in ấn đều trở nên đặc biệt.

Đối với doanh nghiệp, sự chú trọng về công năng, hiệu suất và chi phí được đưa lên hàng đầu khi quyết định đầu tư thiết bị văn phòng. Chính vì vậy, máy in phun Brother thế hệ mới được thiết kế để phục vụ cho mọi yêu cầu in ấn của doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn để trang bị cho công ty, văn phòng bởi hiệu suất mạnh mẽ, dung tích mực lớn, tính năng thông minh, chất lượng bản in sắc nét và giá thành hợp lý.

Dải sản phẩm đa dạng, dễ dàng lựa chọn cho người dùng cá nhân hoặc doanh nghiệp

Thế hệ máy in phun mới của Brother được ra mắt vào tháng 2.2025, bao gồm các mã: máy in phun đa chức năng không FAX: DCP-T230, DCP-T236, DCP-T430W, DCP-T530DW, DCP-T730DW, DCP-T830DW và máy in phun đa chức năng có FAX: MFC-T930DW.

Sản phẩm được bán tại các đại lý chính hãng của Brother trên toàn quốc và các sàn thương mại điện tử. Khách hàng có thể tìm hiểu chi tiết hơn về sản phẩm tại: www.brother.com.vn