Brother ra mắt máy thêu PR1060W: Nâng tầm chất lượng, tinh xảo từng mũi thêu

Thêu cá nhân hóa đang trở thành hướng đi thực tế cho nhiều doanh nghiệp thời trang, xưởng đồng phục và đơn vị kinh doanh quà tặng. Một chiếc áo, nón hay túi vải có thể tạo thêm giá trị khi được thêu logo, tên riêng, huy hiệu, patch hoặc chi tiết thiết kế theo yêu cầu. Với doanh nghiệp, đây không chỉ là yếu tố trang trí, mà là cách mở rộng dịch vụ, tăng biên độ sáng tạo và tạo sự khác biệt cho sản phẩm.

Nắm bắt nhu cầu đó, Brother giới thiệu sản phẩm mới: máy thêu vi tính Entrepreneur Pro W PR1060W, dòng máy thêu 10 kim chuyên nghiệp được phát triển cho các đơn vị muốn nâng cấp năng lực thêu và vận hành hiệu quả hơn. Sản phẩm được ra mắt để hỗ trợ các khách hàng cần xử lý nhiều mẫu thiết kế, nhiều màu chỉ và nhiều dòng sản phẩm khác nhau trong cùng một quy trình sản xuất.

Brother PR1060W - Máy thêu vi tính 10 kim dành cho nhu cầu thêu cá nhân hóa chuyên nghiệp

PR1060W giúp giải quyết những vấn đề thường gặp trong vận hành thêu: mất thời gian thay chỉ, khó canh vị trí thiết kế, dễ sai lệch khi đặt mẫu, phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công và khó kiểm soát tiến độ khi đơn hàng tăng. Với hệ thống 10 kim, máy cho phép thực hiện các mẫu thêu được thiết kế nhiều màu mà không cần dừng liên tục để thay chỉ. Tốc độ thêu lên đến 1.000 mũi/phút hỗ trợ rút ngắn thời gian hoàn thiện, phù hợp với các đơn hàng logo, đồng phục, nón, túi, patch hoặc sản phẩm thêu lặp lại.

Vùng thêu rộng 8" x 14", tương đương khoảng 20 x 36 cm, giúp người dùng triển khai linh hoạt nhiều nhóm sản phẩm, từ chi tiết nhỏ trên áo polo, áo thun, nón đến mẫu thêu lớn hơn trên áo khoác, túi vải hoặc vật phẩm trang trí. Hệ thống khung thêu và phụ kiện mở rộng cũng hỗ trợ xử lý nhiều bề mặt khác nhau như: tay áo, nón, túi, quần áo trẻ em hoặc các vật phẩm khó căng khung.

Tính năng Matrix Copy giúp sao chép nhiều bản của cùng một mẫu thêu trong một lần căng khung, tối ưu cho đơn hàng số lượng lớn

Điểm đáng chú ý của máy thêu PR1060W là khả năng hỗ trợ định vị thiết kế trước khi thêu. Công nghệ quét nền tốc độ cao InnovEye và tính năng xem trước thiết kế giúp người dùng quan sát vị trí mẫu thêu trực tiếp trên bề mặt vải hoặc sản phẩm đã căng trong khung. Thiết kế được hiển thị trên màn hình trước khi máy vận hành, giúp giảm rủi ro đặt lệch, hạn chế lãng phí nguyên liệu và nâng cao độ chính xác của thành phẩm.

Công nghệ InnovEye hỗ trợ quét nền và xem trước vị trí thêu, giúp đặt mẫu chính xác hơn trước khi vận hành

Máy được trang bị màn hình cảm ứng LCD 10.1 inch độ phân giải cao, hỗ trợ chọn mẫu, chỉnh sửa và kiểm tra thiết kế trực tiếp. Người dùng có thể phóng to thiết kế đến 200%, xoay mẫu theo nhiều mức độ và tinh chỉnh vị trí ngay trên máy. Đây là lợi thế quan trọng với các đơn hàng cá nhân hóa, nơi mỗi sản phẩm có thể khác nhau về kích thước, chất liệu và yêu cầu đặt mẫu.

Bên cạnh phần cứng, PR1060W được hỗ trợ bởi hệ sinh thái phần mềm thiết kế thêu của Brother. My Design Center cho phép người dùng tạo và tùy chỉnh thiết kế trực tiếp trên máy, giảm phụ thuộc vào máy tính ở các bước xử lý cơ bản. Artspira hỗ trợ tìm kiếm cảm hứng, tùy chỉnh thiết kế và phát triển ý tưởng trên thiết bị di động. My Stitch Monitor cho phép theo dõi tiến độ thêu theo thời gian thực, nhận thông báo khi cần thay chỉ hoặc khi quá trình thêu hoàn tất.

Hệ sinh thái phần mềm Brother hỗ trợ thiết kế, số hóa và truyền dữ liệu thêu đến máy PR1060W

Đối với người dùng chuyên nghiệp, BE EmbroideryStudio hỗ trợ số hóa thiết kế thêu, xử lý logo, monogram và chuyển đổi ý tưởng đồ họa thành dữ liệu thêu. PE-DESIGN 11 cho phép truyền dữ liệu không dây đến một hoặc nhiều máy PR1060W, phù hợp với mô hình sản xuất cần quản lý nhiều thiết bị.

Với Brother PR1060W, thêu không chỉ là công đoạn hoàn thiện sản phẩm. Đây là giải pháp giúp doanh nghiệp mở rộng dịch vụ cá nhân hóa, tối ưu quy trình vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thị trường may mặc đang ngày càng chú trọng sự khác biệt.