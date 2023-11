Brother tiếp tục nằm trong bảng xếp hạng '100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023'

Về Brother International (Việt Nam)

Hơn một thế kỷ qua, Brother được công nhận là một nhãn hiệu uy tín của Nhật Bản với những sản phẩm dành cho thị trường in ấn, in nhãn và may thêu, bao gồm: máy in, máy đa chức năng, máy fax, máy scan, máy in nhãn, máy may công nghiệp và máy may, thêu gia đình. Cùng với công nghệ tiên tiến và cùng phương châm "Khách hàng là trên hết", thương hiệu đã và đang đáp ứng được tối đa mọi nhu cầu của khách hàng với những giải pháp tối ưu nhất.

Công ty TNHH Brother International (Việt Nam) được thành lập năm 2009 với mục tiêu tiên phong cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao và vận hành bền bỉ, các giải pháp linh hoạt, đáng tin cậy để phục vụ công việc và đời sống của người Việt Nam.