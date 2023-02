Bruce Willis được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ

Gia đình ông vừa đăng một tuyên bố vào ngày 16.2 về chẩn đoán mới nhất của Bruce Willis.

"Kể từ khi chúng tôi công bố chẩn đoán mắc chứng mất ngôn ngữ của Bruce vào mùa xuân năm 2022, tình trạng của Bruce đã tiến triển và hiện chúng tôi có một chẩn đoán cụ thể hơn: chứng mất trí nhớ vùng trán (được gọi là FTD). Thật không may, những thách thức trong giao tiếp chỉ là một triệu chứng của căn bệnh mà Bruce phải đối mặt. Mặc dù điều này rất đau đớn, nhưng thật nhẹ nhõm khi cuối cùng đã có một chẩn đoán rõ ràng", gia đình ông viết trong một tuyên bố trên trang web của Hiệp hội Thoái hóa trán thái dương.

Tình trạng bệnh của Bruce Willis hiện đã tiến triển thành chứng mất trí nhớ Variety

Chứng mất trí trước thái dương, thường được chẩn đoán ở độ tuổi trẻ hơn so với các dạng sa sút trí tuệ khác, có thể được đặc trưng bởi sự thay đổi tính cách, khó nói và suy giảm khả năng vận động. Theo Mayo Clinic, đó là nguyên nhân của 10% đến 20% các chẩn đoán sa sút trí tuệ.

Sự nghiệp diễn xuất của Willis bắt đầu vào đầu những năm 1980 với vai diễn trong các bộ phim như The Verdict, Blind Date và Sunset. Năm 1985, sự nghiệp của ông bùng nổ với vai chính diện Cybill Shepherd trong sê-ri phim của kênh ABC là Moonlighting. Sau đó là màn trình diễn mang tính biểu tượng của ông với vai ngôi sao hành động John McClane trong Die Hard năm 1988. Ngoài việc đóng vai chính trong bốn phần tiếp theo của Die Hard, Bruce Willis còn có những vai diễn đáng nhớ trong Pulp Fiction, 12 Monkeys, The Fifth Element, The Sixth Sense, Armageddon…

Bruce Willis trong phim Motherless Brooklyn IMDb

Trong suốt 40 năm theo nghiệp diễn xuất, các bộ phim của Bruce Willis đã thu về hơn 5 tỉ USD trên toàn thế giới. Ông được đề cử năm Quả cầu vàng (một giải cho Moonlighting) và ba giải Emmy trong đó có một giải cho Moonlighting, một giải khác cho vai khách mời trong phim Friends. Hai vai diễn điện ảnh lớn cuối cùng của Bruce Willis là Frank Minna trong phim Motherless Brooklyn và David Dunn phim Glass của đạo diễn M.Night Shyamalan đều ra rạp năm 2019.