BS CKII Phạm Minh Trường và cột mốc 15 năm một tầm nhìn

Không chỉ là một đêm đại tiệc, sự kiện còn là dịp nhìn lại hành trình phát triển bền bỉ được xây dựng từ tri thức y khoa, sự kiên định với chuẩn mực chuyên môn và niềm tin lâu dài từ khách hàng, đối tác.

15 năm theo đuổi ngành da liễu

Tròn 15 năm gắn bó với ngành da liễu BS CKII Phạm Minh Trường được biết đến như một bác sĩ kiên định với định hướng phát triển bền vững, lấy nền tảng y khoa làm kim chỉ nam.

Từ những ngày đầu hoạt động đến khi xây dựng ACNE Studio by PMT, bác sĩ luôn nhất quán quan điểm: kết hợp hài hòa giữa khoa học, an toàn và cá nhân hóa cho từng khách hàng.

Siêu công nghệ Ultherapy Prime

Phòng khám đã bổ sung Ultherapy Prime vào bộ sưu tập siêu công nghệ. Hướng tới việc lựa chọn những công nghệ không xâm lấn, được chứng nhận khoa học, đồng thời mang lại hiệu quả bền vững và tự nhiên cho làn da theo đúng chuẩn y khoa.

Công nghệ Ultherapy Prime là phiên bản cải tiến của Ultherapy, ứng dụng sóng siêu âm hội tụ vi điểm MFU-V (Microfocused Ultrasound with Visualization) tác động chính xác đến lớp SMAS - lớp cơ sâu giữ vai trò nâng đỡ cấu trúc da. Nhờ đầu dò DeepSEE™ với hình ảnh siêu âm thời gian thực, có thể quan sát rõ cấu trúc mô, từ đó kiểm soát chính xác vị trí và độ sâu tác động, hạn chế ảnh hưởng đến xương và mạch máu.

Cột mốc tuổi 40 và hành trình của người dẫn đường

Dấu mốc 15 năm hoạt động trùng với sinh nhật tuổi 40 của BS CKII Phạm Minh Trường, mang ý nghĩa đặc biệt. Với bác sĩ Trường, đây không chỉ là thời điểm nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là khoảnh khắc tri ân những người đã tin tưởng và đồng hành, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của ACNE Studio by PMT.

Sự kiện gắn kết khách hàng và đối tác chiến lược

Sự kiện 15 Years One Vision – We Belong Together quy tụ đông đảo khách hàng và các đối tác trong ngành da liễu. Đây là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác lâu dài được xây dựng trên sự tôn trọng chuyên môn, cùng chung tầm nhìn góp phần nâng cao chuẩn mực da liễu tại Việt Nam.

"We Belong Together"-dấu ấn cảm xúc của người sáng lập

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của chương trình là phần trình diễn ca khúc "We Belong Together" do chính BS CKII Phạm Minh Trường thể hiện. Không chỉ là tiết mục nghệ thuật, đây còn là lời tri ân giản dị, truyền tải tinh thần gắn kết – giá trị cốt lõi mà bác sĩ theo đuổi trong suốt hành trình 15 năm.

Mở ra chặng đường phát triển mới

Sự kiện 15 Years One Vision - We Belong Together không chỉ đánh dấu một cột mốc đáng nhớ, mà còn mở ra kỳ vọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Với tầm nhìn dài hạn, nền tảng chuyên môn vững chắc và tinh thần đồng hành, BS CKII Phạm Minh Trường tiếp tục hướng đến hành trình lan tỏa giá trị y khoa chuẩn mực theo hướng bền vững và khoa học.