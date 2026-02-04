Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
BS Huỳnh Tấn Đạt: Vì sao nhiều phụ nữ làm đẹp nhưng không được như kỳ vọng?

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
04/02/2026 14:43 GMT+7

Làm đẹp bằng các phương pháp thẩm mỹ ngày càng phổ biến, đặc biệt sau sinh hoặc khi bước vào giai đoạn lão hóa. Tuy nhiên, không ít phụ nữ chia sẻ cảm giác thất vọng vì kết quả không đạt như mong đợi, thậm chí phải can thiệp lại nhiều lần.

Thực tế cho thấy, nguyên nhân không nằm hoàn toàn ở kỹ thuật hay tay nghề, mà đến từ sự chênh lệch giữa kỳ vọng và khả năng đáp ứng của cơ thể. Nhiều người bước vào phẫu thuật với mong muốn đẹp nhanh, đẹp giống hình mẫu trên mạng xã hội, trong khi mỗi cơ thể có cấu trúc giải phẫu, độ đàn hồi da, mô mỡ và cơ địa sẹo khác nhau. Việc so sánh bản thân với hình ảnh đã qua chỉnh sửa dễ dẫn đến thất vọng, dù ca phẫu thuật vẫn được thực hiện đúng chỉ định.

BS Huỳnh Tấn Đạt: Vì sao nhiều phụ nữ làm đẹp nhưng không được như kỳ vọng? - Ảnh 1.

Theo bác sĩ Huỳnh Tấn Đạt, phụ nữ nên dành thời gian tìm hiểu kỹ trước khi thẩm mỹ

Một yếu tố khác là lựa chọn phương pháp không phù hợp. Có trường hợp bụng da chùng nhiều sau sinh nhưng chỉ hút mỡ đơn thuần, dẫn đến da dư và lồi lõm. Hoặc với ngực sa trễ nặng, nếu không đánh giá kỹ mô tuyến và da, việc đặt túi đơn lẻ có thể khiến dáng ngực nhanh xuống form. Phương pháp dù hiện đại nhưng áp dụng sai đối tượng vẫn tiềm ẩn nguy cơ kết quả kém như mong muốn.

Bên cạnh đó, thiếu tư vấn đầy đủ trước phẫu thuật cũng là nguyên nhân phổ biến. Khi khách hàng chưa được giải thích rõ về giới hạn can thiệp, thời gian hồi phục, sẹo có thể gặp hoặc mức cải thiện thực tế, kỳ vọng thường bị đẩy lên quá cao.

Theo BS.CKI Huỳnh Tấn Đạt, phẫu thuật thẩm mỹ cần được nhìn nhận như một can thiệp y khoa, không phải phép màu. "Làm đẹp đúng là làm trong khả năng cho phép của cơ thể, dựa trên phân tích chuyên môn và sự thấu hiểu giữa bác sĩ với khách hàng. Khi kỳ vọng phù hợp với thực tế, kết quả đạt được thường bền vững và an toàn hơn", bác sĩ chia sẻ.

Ông cũng khuyến cáo, để tránh thất vọng sau làm đẹp, phụ nữ nên dành thời gian thăm khám kỹ, lắng nghe tư vấn chuyên môn và hiểu rõ giới hạn của từng phương pháp trước khi quyết định can thiệp.

