BS Lê Phước Tiền và xu hướng tạo hình vóc dáng chuẩn quốc tế

Tại Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn, BS Lê Phước Tiền - Phó giám đốc Bệnh viện - hiện theo đuổi định hướng tạo hình vóc dáng hiện đại với các giải pháp như Hút mỡ AI Ommi, tạo hình thành bụng nội soi Ommi và cấy mỡ tự thân tạo đường cong tự nhiên.

Triết lý thẩm mỹ hiện đại: Đẹp phải hài hòa và tự nhiên

Theo BS Lê Phước Tiền, quan điểm tạo hình vóc dáng hiện đại không còn dừng lại ở việc loại bỏ thật nhiều mỡ, mà cần hướng đến sự cân đối tổng thể, giữ được đường nét mềm mại tự nhiên và đảm bảo độ săn chắc sau can thiệp.

"Một vóc dáng đẹp không phải là vóc dáng nhỏ nhất, mà là vóc dáng phù hợp nhất với cơ thể mỗi người", BS Tiền chia sẻ.

Ông cho biết nhiều khách hàng hiện nay mong muốn cải thiện vóc dáng nhưng vẫn giữ được sự tự nhiên, hạn chế cảm giác lộ dấu vết can thiệp thẩm mỹ. Vì vậy, việc đánh giá cấu trúc mô, chất lượng da và tỷ lệ cơ thể trước phẫu thuật đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình điều trị.

Tại Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn, khách hàng được siêu âm đánh giá mô mềm bằng hệ thống AI Clarius nhằm xác định độ dày mô mỡ, mức độ tách giãn cơ bụng và chất lượng mô trước khi xây dựng phác đồ điều trị cá nhân hóa. Song song đó, công nghệ mô phỏng 3D Vectra XT hỗ trợ khách hàng hình dung trực quan kết quả vóc dáng sau can thiệp, từ đó cùng bác sĩ thống nhất phương án phù hợp.

Bác sĩ Tiền thực hiện siêu âm đánh giá cấu trúc thành bụng trước phẫu thuật

Hút mỡ AI Ommi và xu hướng tạo hình vóc dáng công nghệ cao

Trong các giải pháp tạo hình vóc dáng hiện nay, Hút mỡ AI Ommi là một trong những công nghệ đang được nhiều khách hàng quan tâm tại Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn.

Công nghệ này hỗ trợ phân tích và đánh giá chính xác cấu trúc mỡ thừa, từ đó tối ưu hóa kế hoạch hút mỡ theo từng thể trạng thay vì áp dụng một công thức chung cho tất cả khách hàng.

Trong quá trình thực hiện, bệnh viện kết hợp các công nghệ hỗ trợ như Vaser Lipo và MicroAire 750 nhằm hỗ trợ quá trình bóc tách và xử lý mô mỡ đồng đều hơn, hạn chế tổn thương mô mềm và nâng cao độ mượt của bề mặt da sau phẫu thuật.

Sau hút mỡ, công nghệ RF tiếp tục được ứng dụng nhằm hỗ trợ co da và cải thiện độ săn chắc vùng điều trị. Quy trình đồng thời tích hợp nhiều giải pháp hỗ trợ an toàn như hệ thống giảm đau đa phương thức, máy tăng áp lực chi nhằm hạn chế nguy cơ suất huyết khối tĩnh mạch và đệm sưởi giúp duy trì thân nhiệt ổn định trong suốt quá trình phẫu thuật.

Đối với các trường hợp thành bụng chùng nhão hoặc cơ bụng tách giãn sau sinh, sẽ kết hợp thêm kỹ thuật tạo hình thành bụng nội soi Ommi nhằm hỗ trợ tái cấu trúc vùng bụng theo hướng hạn chế tối đa xâm lấn và sẹo so với nhiều phương pháp truyền thống.

Ekip phẫu thực hiện tạo hình thành bụng siết eo bằng hệ thống nội soi hiện đại

Hành trình lấy lại sự tự tin sau sinh

Chị T.T.B (34 tuổi, TP.HCM) cho biết bản thân từng mất tự tin trong thời gian dài sau khi sinh đôi do vùng bụng tích mỡ và cơ bụng bị giãn rộng.

Sau khi trải nghiệm dịch vụ hút mỡ AI Ommi kết hợp tạo hình thành bụng nội soi do BS Tiền thực hiện, chị chia sẻ: "Điều tôi hài lòng nhất là vùng bụng sau hồi phục vẫn giữ được độ tự nhiên và săn chắc. Đường eo nhìn mềm mại chứ không bị cứng hay lộ dấu vết phẫu thuật như tôi từng lo lắng trước đó".

Bác sĩ Lê Phước Tiền đồng hành cùng khách hàng thay đổi vóc dáng toàn diện

Minh bạch chuyên môn theo tiêu chuẩn quốc tế

Trong lĩnh vực tạo hình vóc dáng, BS Lê Phước Tiền hiện là Hội viên quốc tế của Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ Mỹ (ASPS) - tổ chức chuyên môn uy tín quy tụ các bác sĩ phẫu thuật tạo hình trên toàn cầu.

Việc trở thành Hội viên quốc tế ASPS không chỉ ghi nhận quá trình đào tạo, thực hành và năng lực chuyên môn của bác sĩ, mà còn thể hiện định hướng theo đuổi các tiêu chuẩn quốc tế trong phẫu thuật thẩm mỹ hiện đại.

Thông qua hệ thống chuyên môn của ASPS, BS Tiền có cơ hội tiếp cận các nghiên cứu, công nghệ và xu hướng tạo hình tiên tiến trên thế giới, đồng thời tham gia các chương trình học thuật và kết nối chuyên môn quốc tế trong lĩnh vực tạo hình vóc dáng.

Bên cạnh vai trò chuyên môn tại bệnh viện, BS Tiền hiện có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hút mỡ và tạo hình vóc dáng, theo đuổi định hướng phẫu thuật ít xâm lấn, nâng cao độ an toàn và cá nhân hóa kết quả điều trị cho khách hàng.

Việt Nam dần trở thành điểm đến của khách hàng quốc tế

Bên cạnh khách hàng trong nước, thời gian gần đây, lượng khách Việt kiều và khách quốc tế trở về Việt Nam để thực hiện các dịch vụ tạo hình vóc dáng ngày càng tăng.

Chị M.T., Việt kiều Úc, chia sẻ bản thân từng tham khảo các dịch vụ tương tự tại nước ngoài nhưng chi phí khá cao trong khi thời gian chăm sóc hậu phẫu còn hạn chế.

"Tôi bất ngờ vì công nghệ và quy trình chăm sóc tại Việt Nam hiện rất hiện đại. Từ khâu siêu âm đánh giá vóc dáng, mô phỏng kết quả cho đến chăm sóc hậu phẫu đều được thực hiện khá chuyên nghiệp", chị cho biết.

"Ngành tạo hình thẩm mỹ Việt Nam hiện đã đầu tư mạnh về công nghệ, phòng mổ và quy trình điều trị. Ở nhiều kỹ thuật chuyên sâu, chúng tôi đang dần tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế", BS Tiền nhận định.

