BS Thái Như Ngọc chia sẻ phương pháp trẻ hóa qua trường hợp DV Lâm Vỹ Dạ

Bởi mỗi gương mặt đều có một câu chuyện lão hóa khác nhau. Có người cảm nhận làn da kém săn chắc, có người nhận thấy đường nét khuôn mặt trở nên nặng nề hơn, cũng có người chỉ đơn giản cảm thấy gương mặt thiếu đi sự rạng rỡ so với trước đây.

Lâm Vỹ Dạ và hành trình trẻ hóa cùng Linh Anh Premium

Theo bác sĩ CKI da liễu Thái Như Ngọc - chuyên gia trong lĩnh vực trẻ hóa tại Thẩm mỹ Linh Anh Premium, một trong những thách thức lớn nhất của trẻ hóa hiện đại không nằm ở việc tạo ra một sự thay đổi rõ rệt, mà là tìm ra giải pháp phù hợp với từng gương mặt để cải thiện dấu hiệu tuổi tác nhưng vẫn duy trì thần thái và bản sắc riêng của mỗi người.

Từ những trường hợp thực tế đã thực hiện, trong đó có diễn viên Lâm Vỹ Dạ, bác sĩ Thái Như Ngọc chia sẻ: "Mỗi gương mặt là một cấu trúc giải phẫu độc bản với câu chuyện lão hóa hoàn toàn khác biệt, đòi hỏi một chiến lược điều trị "đo ni đóng giày" thay vì rập khuôn theo bất kì khuôn mẫu nào. Giá trị thực sự của kết quả trẻ hoá chuẩn không phải là khiến một người trở thành một người khác, mà là giúp họ trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình trẻ trung và thần thái hơn".

Lâm Vỹ Dạ - bài toán trẻ hóa giữ nét riêng trong từng thay đổi

Với những gương mặt đã có dấu ấn cá nhân rõ nét như Lâm Vỹ Dạ, việc trẻ hóa không chỉ là cải thiện các dấu hiệu lão hóa mà còn cần đảm bảo sự hài hòa với tổng thể gương mặt, biểu cảm và phong cách riêng.

Đồng hành trong hành trình chăm sóc nhan sắc của nữ diễn viên, Linh Anh Premium xây dựng phác đồ cá nhân hóa, kết hợp nhiều phương pháp trẻ hóa phù hợp với từng vùng và từng tình trạng, nhằm tạo hiệu quả tổng thể nhưng vẫn giữ được những đường nét, biểu cảm và thần thái đặc trưng của Lâm Vỹ Dạ.

Lâm Vỹ Dạ lựa chọn hướng trẻ hóa hài hòa, tự nhiên

Theo bác sĩ Thái Như Ngọc, ở mỗi khách hàng, quá trình lão hóa không diễn ra tại một vị trí riêng lẻ mà là sự thay đổi đồng thời của nhiều yếu tố như chất lượng da, độ săn chắc mô mềm, sự cân đối đường nét và cảm giác tổng thể của khuôn mặt.

"Có những khách hàng không cần thay đổi quá nhiều về đường nét. Điều họ cần là giải quyết những yếu tố khiến gương mặt trông mệt mỏi, kém tươi tắn hoặc mất đi sự cân bằng so với trước đây", bác sĩ chia sẻ.

Chính vì vậy, trong các ca trẻ hóa, bác sĩ không bắt đầu bằng câu hỏi "cần làm gì để trẻ hơn?", mà bắt đầu bằng việc tìm hiểu "điều gì đang khiến gương mặt mất đi sự tươi trẻ vốn có?".

Trẻ hóa hiện đại bắt đầu từ việc hiểu đúng dấu hiệu lão hóa

Theo bác sĩ Thái Như Ngọc, một trong những sai lầm phổ biến khi trẻ hóa là chỉ tập trung xử lý một biểu hiện đơn lẻ như nếp nhăn, da chùng hay sự thay đổi ở một vùng nhất định mà chưa nhìn nhận tổng thể quá trình lão hóa của khuôn mặt. Trên thực tế, lão hoá là một quá trình đồng thời diễn ra ở nhiều tầng cấu trúc: suy thoái biểu bì, lỏng lẻo dây chằng, teo ngót mô mỡ và thay đổi khối xương nền.

Bác sĩ Thái Như Ngọc tham gia hội thảo về trẻ hoá

Do vậy, một gương mặt trẻ trung không chỉ đến từ làn da căng mịn, mà còn là sự kết hợp giữa nhiều yếu tố: chất lượng da, độ săn chắc, sự mềm mại của đường nét và thần thái khi giao tiếp.

Vì vậy, phương pháp trẻ hóa hiện đại cần được cá nhân hóa dựa trên đặc điểm riêng của từng khách hàng thay vì áp dụng một công thức chung cho tất cả.

"Điều quan trọng trong trẻ hóa không phải là xóa bỏ hoàn toàn dấu hiệu thời gian, mà là giúp mỗi người giữ được vẻ ngoài hài hòa, tươi tắn và phù hợp với chính họ ở từng giai đoạn của cuộc sống", bác sĩ Thái Như Ngọc nhấn mạnh.

Cá nhân hóa - xu hướng mới trong hành trình trẻ hóa

Sự phát triển của ngành thẩm mỹ hiện nay đang hướng đến những giải pháp tinh tế hơn, nơi kết quả không được đánh giá bằng mức độ thay đổi, mà bằng sự hài hòa và tự nhiên sau thực hiện.

Linh Anh Premium hướng đến giải pháp trẻ hóa hài hòa và tự nhiên

Với góc nhìn chuyên môn, bác sĩ Thái Như Ngọc cho rằng mỗi khách hàng cần một chiến lược trẻ hóa riêng, dựa trên cấu trúc giải phẫu và mong muốn riêng biệt của từng người. Bởi vẻ đẹp bền vững không đến từ việc thay đổi để trở thành một ai khác, mà là tìm ra giải pháp để mỗi người cảm thấy tự tin và rạng rỡ với phiên bản tốt hơn của chính mình.

Tại Thẩm mỹ Linh Anh Premium, mỗi hành trình trẻ hóa được bắt đầu từ sự thấu hiểu: đánh giá toàn diện tình trạng, lắng nghe mong muốn cá nhân và xây dựng định hướng phù hợp với từng gương mặt. Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu các giải pháp trẻ hóa có thể liên hệ Linh Anh Premium để được đội ngũ chuyên gia tư vấn và đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với vẻ đẹp riêng của mình.

Xem thêm thông tin