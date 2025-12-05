BS Tô Lan Phương: Đại diện Việt Nam tỏa sáng tại Hội nghị BTL quốc tế 2025

Trong hàng trăm chuyên gia đến từ nhiều quốc gia, bác sĩ Tô Lan Phương - Đại sứ Emface Việt Nam 2025 và là một trong những người tiên phong ứng dụng Emface tại Việt Nam, người sáng lập Phòng khám Lux Beauty Center, đã trở thành đại diện của Việt Nam được mời trình bày báo cáo khoa học trong khuôn khổ hội thảo EMFACE™. Điều đặc biệt hơn, toàn bộ phần báo cáo được bác Phương trình bày 100% bằng tiếng Anh, trước hội trường gồm các chuyên gia đến từ Hong Kong, Malaysia, Cộng hòa Séc, Philippines, Úc, Mỹ và nhiều quốc gia khác, thể hiện sự tự tin, chuẩn mực và bản lĩnh của đội ngũ chuyên môn Việt Nam trên sân khấu quốc tế.

Bài báo cáo nổi bật – Khẳng định vị thế chuyên môn Việt Nam

Trước hội trường với hơn 300 bác sĩ quốc tế, Bác sĩ Phương đã trình bày đề tài:

"Six-Month Clinical Outcomes of EMFACE & Its Synergistic Effect in Combined Protocols"

Báo cáo tập trung vào:

Hiệu quả trẻ hóa gương mặt trong 6 tháng

Sự phối hợp EMFACE với các công nghệ không xâm lấn

Mô phỏng lâm sàng, thang đánh giá và sự hài lòng của bệnh nhân

Đề xuất phác đồ kết hợp mang tính ứng dụng cao trong thực tế điều trị

Bài báo cáo của bác sĩ mang chủ đề "Six-Month Clinical Outcomes of EMFACE & Its Synergistic Effect in Combined Protocols", tập trung vào kết quả nghiên cứu lâm sàng kéo dài 6 tháng được thực hiện tại Lux Beauty Center. Nghiên cứu đánh giá hiệu quả trẻ hóa của EMFACE trên nhóm bệnh nhân nữ 27 - 35 tuổi dựa trên thang điểm MAS, GAIS và phân tích hình ảnh qua hệ thống QuantifiCare 3D. Các số liệu cho thấy sự cải thiện rõ rệt ở vùng midface, đường viền hàm cùng độ săn chắc tổng thể của da; đồng thời không ghi nhận biến chứng trong suốt quá trình theo dõi. Những dữ liệu này góp phần củng cố khẳng định rằng EMFACE là công nghệ trẻ hóa không xâm lấn mang lại hiệu quả tái cấu trúc collagen – nâng cơ dài lâu, phù hợp đặc điểm giải phẫu gương mặt châu Á và có khả năng phối hợp linh hoạt với nhiều công nghệ hiện đại khác.

Bác sĩ Tô Lan Phương báo cáo tại BTL Regional Summit 2025

Đứng trước hội trường đông đảo với hơn 300 bác sĩ quốc tế, bác sĩ Phương chia sẻ: "It is an honor to bring clinical data from Vietnam to a global stage. I believe that with scientific rigor, standardized protocols and a commitment to patient safety, Vietnam's aesthetic medicine can stand shoulder-to-shoulder with leading countries in the region". ("Tôi rất vinh dự được mang những dữ liệu lâm sàng từ Việt Nam đến một sân khấu quốc tế. Tôi tin rằng với sự nghiêm túc trong nghiên cứu, phác đồ chuẩn hóa và an toàn cho bệnh nhân, thẩm mỹ nội khoa Việt Nam hoàn toàn có thể sánh ngang với các nước dẫn đầu trong khu vực").

Sự tự tin của nữ bác sĩ trong từng lập luận khoa học, khả năng giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh và phong thái chuyên nghiệp đã nhận được đánh giá rất cao từ hội đồng chuyên môn BTL cũng như các chuyên gia tham dự.

Bác sĩ Tô Lan Phương được vinh danh tại BTL Award Gala 2025

Không chỉ là báo cáo viên từ Việt Nam, bác sĩ Phương còn được trao giải thưởng "KOL Speaker Appreciation Award" từ BTL, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và kết quả lâm sàng thực tế tại Lux Beauty Center.

Bác sĩ Tô Lan Phương nhận giải thưởng

Việc bác sĩ Tô Lan Phương trở thành bác sĩ của Việt Nam đứng trên sân khấu quốc tế BTL để chia sẻ nghiên cứu, không chỉ là niềm tự hào của Phòng khám Lux Beauty Center mà còn là dấu ấn quan trọng của ngành thẩm mỹ nội khoa Việt Nam trong khu vực.

Đây là minh chứng cho thấy chuyên môn và phác đồ chuẩn y khoa của Việt Nam hoàn toàn có thể sánh ngang cùng các nước phát triển trong lĩnh vực thẩm mỹ.