BS Tô Lan Phương nổi bật tại hội nghị quốc tế với liệu trình X-PERB

Bác sĩ Phương báo cáo tại hội nghị Merz Aesthetics ELEVATE 2025 với liệu trình X-PERB

Bài báo cáo không chỉ nhận được sự đánh giá cao từ Hội đồng Y khoa Merz mà còn góp phần đưa hình ảnh bác sĩ Việt Nam tiến gần hơn đến chuẩn mực thẩm mỹ quốc tế, với tư duy điều trị dựa trên y học bằng chứng và hiểu biết sâu sắc về cấu trúc da đa lớp.

X-PERB – Một bước tiến trong trẻ hóa da toàn diện

Khác với các liệu trình thẩm mỹ đơn lẻ trước đây, X-PERB được thiết kế như một phác đồ khoa học, kết hợp bốn sản phẩm tiên tiến thuộc Merz Aesthetics – tập đoàn dược mỹ phẩm hàng đầu thế giới:

X-PERB không đơn thuần là một liệu trình thẩm mỹ thông thường. Đây là một phác đồ điều trị khoa học, kết hợp 4 sản phẩm công nghệ cao của Merz Aesthetics – bao gồm Radiesse®, Xeomin®, PRP và Belotero®, tạo nên tác động đa tầng, đồng thời lên 5 lớp cấu trúc da.

X-PERB là giao thức điều trị thẩm mỹ nội khoa được xây dựng dựa trên tư duy khoa học về sinh lý da lão hóa, với mục tiêu can thiệp vào cả 5 lớp cấu trúc da, bao gồm:

Hệ dây chằng giữ da (Retaining ligaments) Cơ mặt (Muscular layer) Mô mỡ nông và sâu (Fat compartments) Hạ bì (Dermis) Biểu bì (Epidermis)

X-PERB được thiết kế để tác động đến tất cả các lớp trong một lần điều trị nhằm mang lại kết quả tốt hơn

Thay vì tiếp cận điều trị đơn lẻ từng lớp – như thường thấy ở các liệu trình truyền thống – X-PERB phối hợp đồng thời 4 chế phẩm chuyên biệt nhằm tái lập cấu trúc, điều hòa vận động và phục hồi sinh học của làn da.

Nâng đỡ dây chằng bằng hoạt chất CAHA (Radiesse®), phục hồi cấu trúc nâng đỡ tự nhiên

bằng hoạt chất CAHA (Radiesse®), phục hồi cấu trúc nâng đỡ tự nhiên Thư giãn cơ với Xeomin®, giúp điều hòa biểu cảm và làm mềm các vùng co kéo quá mức

với Xeomin®, giúp điều hòa biểu cảm và làm mềm các vùng co kéo quá mức Tái tạo làn da toàn diện nhờ PRP và Belotero®,, Kích hoạt tái tạo da từ sâu bên trong bằng cách huy động yếu tố tăng trưởng từ chính cơ thể, cải thiện độ ẩm và tăng sinh collagen từ bên trong, độ đàn hồi của da, mang lại làn da căng bóng, tươi trẻ.

nhờ PRP và Belotero®,, Kích hoạt tái tạo da từ sâu bên trong bằng cách huy động yếu tố tăng trưởng từ chính cơ thể, cải thiện độ ẩm và tăng sinh collagen từ bên trong, độ đàn hồi của da, mang lại làn da căng bóng, tươi trẻ. Phác đồ khoa học và cá nhân hóa, đảm bảo hiệu quả an toàn, lâu dài và phù hợp với từng tình trạng da

Được thiết kế với triết lý cá nhân hóa điều trị, X-PERB hướng đến hiệu quả trẻ hóa tự nhiên, lâu dài = mở ra một kỷ nguyên mới trong thẩm mỹ nội khoa không xâm lấn.

Với cách tiếp cận đa chiều này, X-PERB không chỉ làm đẹp bề mặt mà còn thúc đẩy tái sinh làn da từ bên trong – giúp da khỏe, trẻ và đều màu lâu dài.

Tự hào hình ảnh bác sĩ Việt trên trường quốc tế

Tại hội nghị, báo cáo của bác sĩ Tô Lan Phương đã tạo ấn tượng mạnh với Hội đồng Y khoa của Merz cùng các đồng nghiệp quốc tế. Bác sĩ Phương đã thể hiện trình độ chuyên môn cao, sự am hiểu sâu sắc về y học bằng chứng cũng như tinh thần cầu tiến, hội nhập.

"Tôi tin rằng, làm đẹp không chỉ là nghệ thuật mà còn phải dựa trên nền tảng khoa học vững chắc. X-PERB là minh chứng cho việc chúng ta có thể cá nhân hóa điều trị để chạm đến vẻ đẹp tự nhiên nhất – từ bên trong", bác sĩ Tô Lan Phương, chia sẻ.

Bác sĩ Tô Lan Phương trả lời Q & A trong sự kiện

Bước tiến của thẩm mỹ Việt Nam trên bản đồ thế giới

Trong thế giới thẩm mỹ đang chuyển dịch mạnh mẽ về phía khoa học cá nhân hóa và điều trị theo tầng cấu trúc, X-PERB nổi bật như một liệu trình tiêu biểu cho cách tiếp cận hiện đại, sâu sắc và có cơ sở y học vững chắc.

Sự góp mặt và tỏa sáng của bác sĩ Tô Lan Phương tại Merz Aesthetics ELEVATE 2025 không chỉ mang đến niềm tự hào cho cá nhân cô, mà còn mở ra cánh cửa hội nhập quốc tế cho ngành thẩm mỹ Việt Nam – nơi tiếng nói chuyên môn của người Việt ngày càng có trọng lượng trong các diễn đàn học thuật toàn cầu.