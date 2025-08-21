BS YHCT Nguyễn Thị Hoa chia sẻ bí quyết hỗ trợ giấc ngủ tự nhiên tại nhà

Bác sĩ Nguyễn Thị Hoa có nhiều năm kinh nghiệm học tập, làm việc trong lĩnh vực y học cổ truyền

Với hơn một thập kỷ gắn bó cùng lĩnh vực y học cổ truyền, bác sĩ Nguyễn Thị Hoa không chỉ chữa trị bằng đơn thuốc, mà còn bằng sự lắng nghe và đồng hành cùng người bệnh. Chị đặc biệt chú trọng vào việc hướng dẫn các bài thuốc dễ làm, phù hợp với sinh hoạt hằng ngày. Dưới đây là một số phương pháp đã được bác sĩ Hoa chọn lọc và ứng dụng thành công cho hàng trăm bệnh nhân:

Trà tâm sen: Tâm sen (tim sen) vốn nổi tiếng với khả năng thanh nhiệt, an thần. Bác sĩ Hoa khuyên: "Chỉ cần dùng khoảng 3-5 g tâm sen khô, hãm với nước sôi như trà và uống trước giờ đi ngủ 30 phút.

Lá vông nem có vị đắng nhẹ, tính bình, thường được ví như "liều thuốc tự nhiên" cho người mất ngủ. Bác sĩ Hoa gợi ý: "Lấy khoảng 15g lá vông phơi khô, nấu như nước trà. Có thể kết hợp với táo nhân, hoa nhài để tăng tác dụng và cải thiện hương vị".

Theo bác sĩ Hoa, lạc tiên là vị thuốc lý tưởng cho người thường xuyên lo âu, ngủ hay mơ, khó vào giấc sâu. Một bài thuốc đơn giản: lạc tiên 15g kết hợp lá dâu tằm, lá vông và tâm sen đun lấy nước uống hằng ngày.

Bác sĩ Hoa nhấn mạnh việc chữa mất ngủ bằng thảo dược là phương pháp cần thời gian lâu dài đòi hỏi sự kiên trì và người dùng cần phải để tâm lý thoải mái và thói quen sinh hoạt điều độ.