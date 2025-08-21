Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe Khỏe đẹp mỗi ngày

BS YHCT Nguyễn Thị Hoa chia sẻ bí quyết hỗ trợ giấc ngủ tự nhiên tại nhà

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
21/08/2025 14:00 GMT+7

Nhiều người đã cải thiện giấc ngủ đáng kể chỉ nhờ áp dụng các bài thuốc từ thảo dược dân gian theo hướng dẫn của bác sĩ Nguyễn Thị Hoa - chuyên gia Y học cổ truyền với hơn nhiều năm kinh nghiệm.

Các phương pháp hỗ trợ trị mất ngủ bằng thảo dược dân gian ngay tại nhà - Ảnh 1.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hoa có nhiều năm kinh nghiệm học tập, làm việc trong lĩnh vực y học cổ truyền

Với hơn một thập kỷ gắn bó cùng lĩnh vực y học cổ truyền, bác sĩ Nguyễn Thị Hoa không chỉ chữa trị bằng đơn thuốc, mà còn bằng sự lắng nghe và đồng hành cùng người bệnh. Chị đặc biệt chú trọng vào việc hướng dẫn các bài thuốc dễ làm, phù hợp với sinh hoạt hằng ngày. Dưới đây là một số phương pháp đã được bác sĩ Hoa chọn lọc và ứng dụng thành công cho hàng trăm bệnh nhân:

  • Trà tâm sen: Tâm sen (tim sen) vốn nổi tiếng với khả năng thanh nhiệt, an thần. Bác sĩ Hoa khuyên: "Chỉ cần dùng khoảng 3-5 g tâm sen khô, hãm với nước sôi như trà và uống trước giờ đi ngủ 30 phút.
Các phương pháp hỗ trợ trị mất ngủ bằng thảo dược dân gian ngay tại nhà - Ảnh 2.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hoa có nhiều năm kinh nghiệm học tập, làm việc trong lĩnh vực y học cổ truyền

  • Lá vông nem có vị đắng nhẹ, tính bình, thường được ví như "liều thuốc tự nhiên" cho người mất ngủ. Bác sĩ Hoa gợi ý: "Lấy khoảng 15g lá vông phơi khô, nấu như nước trà. Có thể kết hợp với táo nhân, hoa nhài để tăng tác dụng và cải thiện hương vị".
  • Theo bác sĩ Hoa, lạc tiên là vị thuốc lý tưởng cho người thường xuyên lo âu, ngủ hay mơ, khó vào giấc sâu. Một bài thuốc đơn giản: lạc tiên 15g kết hợp lá dâu tằm, lá vông và tâm sen đun lấy nước uống hằng ngày.
Các phương pháp hỗ trợ trị mất ngủ bằng thảo dược dân gian ngay tại nhà - Ảnh 3.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hoa có nhiều năm kinh nghiệm học tập, làm việc trong lĩnh vực y học cổ truyền

Bác sĩ Hoa nhấn mạnh việc chữa mất ngủ bằng thảo dược là phương pháp cần thời gian lâu dài đòi hỏi sự kiên trì và người dùng cần phải để tâm lý thoải mái và thói quen sinh hoạt điều độ.

Khám phá thêm chủ đề

thảo dược dân gian hỗ trợ trị mất ngủ bác sĩ Nguyễn Thị Hoa Y học cổ truyền
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận