BS.CKI Trần Ngọc Lưỡng: Người tiên phong cho kỹ thuật đốt trĩ bằng RFA

Khi công nghệ mới hóa giải nỗi lo sợ đau, sợ mổ của người bệnh trĩ

Báo cáo của BS Lưỡng thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo chuyên gia, bởi đã chạm đúng nỗi lo thường trực của người bệnh trĩ: sợ đau, sợ biến chứng và sợ ảnh hưởng đến sinh hoạt sau mổ. Thực tế, các phương pháp cắt trĩ dù giải quyết được búi trĩ nhưng thường để lại vết thương hở lớn, gây đau đớn kéo dài, chảy máu, đại tiện khó khăn và nguy cơ biến chứng như hẹp hậu môn hay tổn thương cơ thắt.

Từ thực tiễn điều trị, BS Lưỡng chỉ ra tiềm năng của kỹ thuật đốt sóng cao tần RFA như là can thiệp tinh tế hơn, ít xâm lấn hơn, hạn chế tổn thương mô lành xung quanh.

Trong báo cáo, bác sĩ Lưỡng chia sẻ trường hợp bệnh nhân mắc trĩ nặng, chần chừ điều trị nhiều năm vì sợ dao kéo. Tuy nhiên, khi áp dụng RFA, năng lượng sóng cao tần được truyền qua đầu kim siêu nhỏ giúp triệt mạch nuôi đông đặc mô, cố định và tái tạo mô, khiến búi trĩ sa giãn tự teo nhỏ và kéo trở về vị trí sinh lý bình thường mà không cần cắt bỏ trĩ. Sau can thiệp RFA, bệnh nhân ít đau hơn, có thể đi lại trong ngày và xuất viện sau 24 giờ.

Ở phạm vi rộng hơn, RFA còn mở rộng khả năng xử lý trong cùng một ca phẫu thuật. Trước kia, với các trường hợp trĩ nặng hoặc đi kèm bệnh lý hậu môn khác, bác sĩ buộc phải chia làm nhiều lần mổ để tránh biến chứng. Nhưng với RFA, bác sĩ có thể kết hợp điều trị trong 1 lần khi đủ điều kiện, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian và giảm gánh nặng hồi phục cho người bệnh.

Chia sẻ những kỹ thuật chuyên sâu giúp tối ưu hiệu quả điều trị

Trong báo cáo, BS Lưỡng chia sẻ: "Công nghệ đốt RFA tốt thôi chưa đủ. Máy móc hiện đại, công nghệ ưu việt, nhưng kết quả cuối cùng vẫn nằm ở đôi tay người thực hiện. Một thiết bị tốt trong tay người thiếu kinh nghiệm vẫn có thể cho kết quả không như mong muốn".

Với vùng can thiệp "khó tính" như hậu môn, trực tràng, ca đốt cần do bác sĩ ngoại khoa có ít nhất 10 năm kinh nghiệm phẫu thuật thực tế đảm nhiệm. Thêm vào đó, bác sĩ cần thành thạo nhiều phương pháp điều trị, có như vậy mới chọn được phác đồ phù hợp nhất thay vì áp dụng một phương pháp cho tất cả người bệnh.

Riêng với kỹ thuật đốt, BS Lưỡng nhấn mạnh, để RFA đạt hiệu quả cao và hạn chế biến chứng do nhiệt, người thực hiện phải làm chủ từng bước trong quá trình đốt. Từ thực tiễn lâm sàng, bác sĩ đã đúc kết nhiều kỹ thuật đặc biệt như áp lạnh sau đốt, canh chuẩn thời điểm phát nhiệt và thao tác đi kim tỉ mỉ.

Nhờ sự kết hợp giữa kỹ thuật đốt chuẩn xác và phương pháp áp lạnh đặc trưng, bệnh nhân giảm đau tối đa và hồi phục nhanh hơn. Ngay cả những ca phức tạp như trĩ vòng, trĩ biến chứng cũng được xử lý gọn gàng, an toàn.

Những ghi nhận trong quá trình ứng dụng

Trong tổng số ca thực hiện, có 201 ca chỉ đốt RFA đơn thuần; 69 ca đốt kết hợp cắt búi trĩ, lấy máu đông; và 32 ca kết hợp xử lý các bệnh lý hậu môn - trực tràng đi kèm như hẹp hậu môn, nứt hậu môn, rò hậu môn, polyp. Những ca kết hợp này đều được thực hiện ngay trong một cuộc phẫu thuật, giúp người bệnh tiết kiệm chi phí và không phải mổ nhiều lần.

Về hồi phục, phần lớn bệnh nhân ít đau sau đốt và được xuất viện trong vòng 24 giờ khi tình trạng ổn định. Phần lớn bệnh nhân có thể sinh hoạt bình thường ngày sau đốt và sớm trở lại công việc thường ngày. Các biến chứng như sốt, bí tiểu chỉ được ghi nhận với số lượng rất ít trong nhóm bệnh nhân được báo cáo. Kết quả khảo sát cho thấy 95% bệnh nhân hài lòng với kết quả điều trị.

Sau hơn 2 năm ứng dụng thực tế, BS Lưỡng cho thấy rõ hiệu quả và ưu điểm của. Điều này cũng bắt kịp với xu hướng phát triển của y học hiện đại là xâm lấn tối thiểu, hiệu quả tối đa, và hạn chế tối đa tổn thương cho người bệnh.

Tuy nhiên, để RFA phát huy hiệu quả, người bệnh cần chủ động thăm khám sớm tại cơ sở chuyên khoa. Đánh giá đúng mức độ bệnh và can thiệp kịp thời sẽ giúp chọn được phác đồ phù hợp nhất, tránh tâm lý e ngại khiến bệnh nặng thêm và biến chứng nhiều hơn.