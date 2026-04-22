BS.CKI Trần Thục Trang: Chỉnh nha sớm giúp trẻ hạn chế phẫu thuật hàm khi lớn

BS.CKI Trần Thục Trang đồng hành cùng các bạn trẻ trên hành trình sở hữu nụ cười đẹp

Từ ấn tượng trên giảng đường đến lựa chọn theo đuổi chỉnh nha chuyên sâu

BS.CKI Trần Thục Trang cho biết, trong thời gian học tại Trường đại học Y, chị có cơ hội quan sát nhiều trường hợp ở nước ngoài thay đổi diện mạo ngoạn mục nhờ chú trọng nha khoa trẻ em và chỉnh nha sớm, qua đó giúp trẻ tránh được can thiệp phẫu thuật khi lớn lên.

Với bác sĩ Trang, sức mạnh của nha khoa không chỉ nằm ở kỹ thuật điều trị mà còn ở khả năng thay đổi cuộc đời một con người thông qua nụ cười tự tin. Thay vì can thiệp xâm lấn, phương pháp này giúp điều chỉnh sai lệch trên nền tảng răng thật và cấu trúc xương hàm sẵn có, qua đó cải thiện thẩm mỹ, khớp cắn và góp phần gìn giữ tối đa răng thật.

Chỉnh nha tăng trưởng: Thời điểm vàng để định hình nụ cười tương lai

Theo BS.CKI Trần Thục Trang, một ca chỉnh nha thành công không chỉ dừng ở việc dàn đều răng, mà còn phải bảo đảm sự hài hòa với khuôn mặt, khớp cắn ổn định và hiệu quả lâu dài. Vì vậy, bác sĩ tập trung vào chỉnh nha tăng trưởng và can thiệp sớm cho trẻ, bởi đây là giai đoạn can thiệp mang lại hiệu quả cao nhất và tạo ra những giá trị thay đổi tích cực cho tương lai của trẻ.

Bác sĩ Trang cho biết, khi trẻ còn trong giai đoạn phát triển, xương hàm vẫn có độ linh hoạt nhất định, tạo điều kiện thuận lợi để điều chỉnh hướng phát triển của xương và răng. Việc thăm khám, can thiệp đúng thời điểm không chỉ giúp khuôn mặt phát triển cân đối hơn mà còn hỗ trợ chức năng ăn nhai và sự ổn định khớp cắn về sau.

Với các trường hợp hô, móm do xương, phát hiện sớm giúp bác sĩ kịp thời định hướng sự phát triển của hàm, từ đó hạn chế nguy cơ phải phẫu thuật hàm mặt phức tạp khi trưởng thành.

Tuy nhiên, bác sĩ Trang lưu ý, can thiệp sớm không đồng nghĩa với điều trị đại trà ở mọi trường hợp. Thời điểm chỉnh nha cần được xác định dựa trên dạng sai lệch cụ thể của từng trẻ. Với các sai lệch răng như chen chúc, lệch lạc,... trẻ thường có thể bắt đầu chỉnh nha sau 12 tuổi, đây cũng là giai đoạn phù hợp để thực hiện niềng răng tuổi teen nhằm cải thiện thẩm mỹ và khớp cắn khi răng vĩnh viễn phát triển tương đối hoàn thiện. Trong khi đó, nếu có sai lệch về xương hàm như hô, móm, trẻ nên được thăm khám và can thiệp từ khoảng 7 - 9 tuổi. Đây là giai đoạn thuận lợi để bác sĩ định hướng tăng trưởng, nắn chỉnh cấu trúc xương hàm và góp phần hạn chế nguy cơ phải phẫu thuật về sau. Trong chuyên môn, phương pháp này được gọi là chỉnh nha tăng trưởng, một chuyên ngành khó, đòi hỏi bác sĩ vừa điều chỉnh răng, vừa can thiệp vào sự phát triển của xương hàm.

Trẻ có răng chen chúc, lệch lạc thường có thể bắt đầu chỉnh nha từ sau 12 tuổi, khi răng vĩnh viễn đã phát triển tương đối hoàn thiện

Điều quan trọng không phải là áp dụng một mốc tuổi cố định cho mọi trẻ, mà là duy trì thăm khám răng miệng định kỳ. Qua theo dõi sự phát triển của răng và hàm, bác sĩ có thể xác định thời điểm can thiệp phù hợp nhất với từng trẻ. Can thiệp đúng lúc là nền tảng để trẻ có nụ cười hài hòa và chức năng ăn nhai ổn định lâu dài.

Ba mẹ nên đưa con đi khám răng định kỳ 6 tháng/lần để theo dõi sự phát triển răng và hàm của trẻ

Đồng hành cùng hành trình trưởng thành của trẻ

Với BS.CKI Trần Thục Trang, chỉnh nha cho trẻ em là hành trình đồng hành lâu dài, không chỉ dừng ở việc theo dõi sự dịch chuyển của răng mà còn quan sát sự thay đổi khuôn mặt và khả năng thích nghi của trẻ qua từng giai đoạn phát triển.

Theo bác sĩ, thách thức lớn của lĩnh vực này là đồng hành với cả trẻ nhỏ lẫn phụ huynh. Với trẻ, bác sĩ cần sự kiên nhẫn để các em hiểu và hợp tác trong điều trị. Với phụ huynh, bác sĩ phải giải thích rõ để gia đình yên tâm, nhất là khi trẻ mới làm quen với khí cụ chỉnh nha.

Sau hơn một thập kỷ gắn bó với nghề, niềm vui của bác sĩ Trang là được chứng kiến sự thay đổi rõ rệt của nhiều bệnh nhi sau hành trình chỉnh nha, không chỉ về diện mạo mà cả sự tự tin. Theo bác sĩ, đó cũng là nét đặc thù của chỉnh nha tăng trưởng: Không chỉ điều trị về mặt y khoa mà còn đồng hành cùng quá trình lớn lên của trẻ.

Nụ cười của các bé là niềm vui lớn trên hành trình đồng hành đầy yêu thương của bác sĩ Trang

Nha Khoa Orion: Trung tâm nha khoa chuyên sâu tại Vinhomes Grand Park

Là đồng sáng lập Nha Khoa Orion, BS.CKI Trần Thục Trang theo đuổi định hướng chỉnh nha chuyên sâu ngay trong khu đô thị Vinhomes Grand Park. Việc đặt trung tâm tại đây giúp các gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ, thuận tiện hơn trong quá trình thăm khám định kỳ và tiếp cận dịch vụ chất lượng cao gần nơi sinh sống.

Tọa lạc tại khu đô thị Vinhomes Grand Park, Nha Khoa Orion mang đến trải nghiệm chỉnh nha thoải mái, thuận tiện cho cư dân tại đây

Tại Nha Khoa Orion, bác sĩ Trang theo đuổi định hướng chuyên môn nhất quán: Ưu tiên bảo tồn và can thiệp đúng thời điểm. Bên cạnh chỉnh nha, trung tâm cung cấp các dịch vụ từ nha khoa trẻ em, nha khoa tổng quát đến cấy ghép Implant, với quy trình vô trùng nghiêm ngặt và trải nghiệm chăm sóc thân thiện cho gia đình. Theo bác sĩ Trang, một nụ cười đẹp không chỉ đến từ kỹ thuật hiện đại mà còn được xây dựng bằng sự thấu hiểu và đồng hành bền bỉ giữa bác sĩ với khách hàng.