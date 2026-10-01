BS.CKII Lê Ngọc Diệp: 'Tôi ước tất cả bệnh nhân đều có cơ hội mổ bằng robot'

BS.CKII Lê Ngọc Diệp - chuyên gia phẫu thuật robot điều trị các bệnh phụ khoa tại Bệnh viện FV ẢNH BỆNH VIỆN FV

Từ 15 năm phẫu thuật nội soi đến robot

BS Diệp bắt đầu làm phẫu thuật nội soi từ năm 2011 tại một bệnh viện hàng đầu tại TP.HCM.

Sau nhiều năm được đào tạo về phẫu thuật với nền tảng vững chắc, chị từng nghĩ nội soi đã đáp ứng tốt nhiều yêu cầu của phẫu thuật phụ khoa, nên không chắc robot có tạo ra khác biệt đáng kể.

Tuy nhiên, sau khi được một người đồng nghiệp kể về trải nghiệm phẫu thuật robot, chị bắt đầu nhìn công nghệ này với góc nhìn khác. Mẹ của người đồng nghiệp này được phẫu thuật tiết niệu bằng robot. Sau cuộc mổ, bà gần như không đau và rất hài lòng với quá trình hồi phục. Câu chuyện khiến BS Diệp quan tâm sâu sắc về những lợi ích mà robot có thể mang lại cho người bệnh, tức là y học có thể phục vụ tốt mà còn cần phải ngày càng tốt hơn.

Quá trình tiếp cận với robot tại Bệnh viện FV không bắt đầu từ con số 0. BS Diệp cho rằng những kỹ năng đã tích lũy qua nhiều năm phẫu thuật vẫn là nền tảng nhưng sự "thông minh" của robot đã "hoàn hảo" hóa cách bác sĩ thực hiện các thao tác phẫu thuật khiến nó trở nên "đẹp" và "tinh tế" theo tiêu chuẩn cái đẹp trong điều trị: đến gần nhất với việc xem người bệnh là trung tâm của mọi sự tiến bộ y học.

Khi một bác sĩ đã làm tốt vẫn muốn tìm cách làm tốt hơn

Chia sẻ về 2 ca phẫu thuật robot gần đây nhất tại FV, BS Diệp mang đến cái nhìn rõ hơn những gì robot có thể hỗ trợ.

Đó là một trường hợp phụ nữ được cắt tử cung to, nặng khoảng 1,3 kg, tương đương thai khoảng 4 - 5 tháng, có nhiều khối u xơ lổn nhổn chiếm trọn vùng bụng. Với những trường hợp tử cung lớn hoặc tổn thương nằm ở vị trí khó tiếp cận, dụng cụ nội soi thẳng có thể hạn chế khả năng thao tác. Trong khi đó, các khớp linh hoạt của cánh tay robot giúp phẫu thuật viên tiếp cận những vùng này thuận lợi hơn. Dù trải qua ca phẫu thuật lấy ra khối u lớn, chỉ sau hơn 1 tuần, bệnh nhân đã vui vẻ và hào hứng thực hiện tour du lịch ở nước ngoài, vì cơ thể hồi phục nhanh chóng.

Ca tiếp theo là một người bệnh 53 tuổi có nhiều u xơ tử cung, một số khối gây rong huyết kéo dài, tử cung lớn tương đương thai khoảng ba tháng. Người bệnh lựa chọn phẫu thuật robot với mong muốn hồi phục nhanh do tâm lý rất sợ hãi các cơn đau. Ca mổ kéo dài khoảng 90 phút và người bệnh xuất viện sau hai ngày với thể trạng tốt với vết mổ "chỉ ê ê như đứt tay".

Theo BS Diệp, bên cạnh việc cánh tay robot linh hoạt giúp thao tác mổ tinh tế, robot còn thân thiện với chính phẫu thuật viên, giúp họ luôn ở trong trạng thái không căng thẳng liên tục cả về thể chất và trí não, đặc biệt ở những ca mổ khó và kéo dài. Nhờ vậy, bác sĩ duy trì sự tập trung và độ chính xác tốt hơn khi thực hiện những phẫu thuật phức tạp.

"Những gì mình đã làm trong 15 năm, những kỹ năng được trui rèn đều được chuyển sang trọn vẹn khi điều khiển robot, mà nó còn thêm tỉ mỉ và mượt mà", BS Diệp chia sẻ.

Ca mổ phụ khoa bằng robot do BS.CKII Lê Ngọc Diệp thực hiện ẢNH BỆNH VIỆN FV

'Tôi không thích từ "tài năng", tôi là thành quả của đam mê'

Hành trình với robot cũng nối tiếp một đặc điểm trong cách BS Diệp đến với nghề.

Chị tốt nghiệp tháng 12.2001 và bắt đầu làm việc tại bệnh viện nổi tiếng bậc nhất ở TP.HCM. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ rồi trưởng thành qua từng ca đỡ sinh, mổ lấy thai, mổ hở phụ khoa, năm 2010, chị phát hiện thêm niềm say mê cuốn hút của phẫu thuật nội soi phụ khoa. Một guồng làm việc sôi động đầy thú vị và thử thách của việc phải thao tác mổ qua những đường rạch da nhỏ 5 mm khiến người ta có thể không nhận ra mình đã mổ mà không đoái hoài đến giờ ăn trưa. Với chị, đó không phải là sự hy sinh, mà đơn giản vì đã bị thu hút bởi sự kỳ diệu của hành trình chinh phục thử thách của những ca bệnh khó.

Khi được hỏi về năng lực của mình, BS Diệp chia sẻ: "Mình e dè khi nhắc tới từ "tài năng", mình hạnh phúc khi chia sẻ đó là thành quả của việc được truyền lửa nghề và mình lại tiếp tục truyền lửa. Khi say mê và dành tâm trí, thời gian nhiều cho việc nào đó, ắt hẳn kết quả sẽ dần tròn trịa như lòng mình mong đợi".

Có lẽ cũng từ cách nhìn đó, sau 15 năm làm nội soi, chị vẫn vẹn nguyên sự hào hứng và niềm say mê với phương thức phẫu thuật có hỗ trợ robot. Không phải vì những gì đã làm trước đây chưa đủ tốt, bởi trong y khoa, một phương pháp tốt vẫn có thể được tiếp nối bằng những cách làm khác càng tốt hơn nữa để mang lại thêm lợi ích cho người bệnh.

Bác sĩ Diệp ngồi tại bàn điều khiển Robot da Vinci Xi ẢNH BỆNH VIỆN FV

Mong nhiều bệnh nhân có thêm lựa chọn

BS Diệp hiện là Trưởng khoa Nội soi tại một bệnh viện danh tiếng và tham gia phẫu thuật tại Trung tâm Phẫu thuật robot FV da Vinci của Bệnh viện FV. Đồng hành với các phụ nữ qua từng ca phẫu thuật có hỗ trợ robot tại FV, BS Diệp chỉ có một mong muốn khá giản dị: "Mong sao ngày càng nhiều bệnh nhân có cơ hội được thụ hưởng các lợi ích của phẫu thuật có hỗ trợ robot".

Sau 15 năm làm phẫu thuật nội soi, chị tiếp tục học một kỹ thuật mới không chỉ vì muốn thử sức, mà bởi chị tin những gì mình học được sẽ có ý nghĩa hơn khi có thể mang lại thêm cơ hội điều trị cho người bệnh

Đặt hẹn tư vấn phẫu thuật robot cùng BS.CKII Lê Ngọc Diệp Đăng ký thăm khám và phẫu thuật robot các bệnh lý phụ khoa cùng BS.CKII Lê Ngọc Diệp: u xơ tử cung, sa sinh dục, ung thư phụ khoa… Liên hệ: Bệnh viện FV, số 06 Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Mỹ (Q.7 cũ), TP.HCM, ĐT: (028) 3511 3333



