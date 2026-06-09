BS.CKII Nguyễn Tiến Thành: Chuyên gia điều trị biến chứng da

Trong bối cảnh các phương pháp làm đẹp ngày càng phổ biến, số lượng bệnh nhân gặp biến chứng da cũng gia tăng. Không ít người tìm đến bác sĩ khi làn da đã trải qua nhiều lần can thiệp không phù hợp, từ mỹ phẩm không rõ nguồn gốc đến peel da, laser, vi kim hoặc tiêm thẩm mỹ sai chỉ định.

Biến chứng làm đẹp gia tăng

Với ThS-BS.CKII Nguyễn Tiến Thành - Giám đốc Chuyên môn Hệ thống Phòng khám Chuyên khoa Da liễu Maia&Maia - đây là nhóm bệnh nhân đòi hỏi chuyên môn sâu và kinh nghiệm lâm sàng. Trung bình mỗi tháng, bác sĩ tiếp nhận và điều trị hàng trăm ca biến chứng da, từ mức độ nhẹ như viêm da, kích ứng kéo dài đến các trường hợp nặng hơn như rối loạn sắc tố, sẹo, tổn thương cấu trúc da.

"Biến chứng da thường không xuất hiện đơn lẻ. Khi bệnh nhân đến khám, chúng tôi thường phải xử lý đồng thời nhiều vấn đề trên cùng một làn da", bác sĩ Thành cho biết.

Biến chứng da: Bài toán phức tạp hơn điều trị ban đầu

Theo bác sĩ Tiến Thành, phần lớn các ca biến chứng đều có một điểm chung: Đã từng điều trị ở nhiều nơi trước đó với mục tiêu cải thiện nhanh. Tuy nhiên, việc can thiệp khi chưa đánh giá đầy đủ tình trạng da có thể khiến tổn thương trở nên phức tạp hơn.

Trong thực tế, bác sĩ Thành từng gặp những bệnh nhân bị viêm da kéo dài sau khi sử dụng kem làm trắng cấp tốc. Da trở nên mỏng, đỏ, dễ kích ứng và không dung nạp được các sản phẩm chăm sóc thông thường. Một số trường hợp khác xuất hiện tình trạng tăng sắc tố loang lổ hoặc giảm sắc tố sau các can thiệp công nghệ không phù hợp.

Ở nhóm can thiệp xâm lấn như laser hoặc vi kim, nếu thực hiện sai chỉ định hoặc sai thông số, da có thể bị bỏng, phồng rộp, nhiễm trùng hoặc để lại sẹo. Khi đó, việc điều trị không chỉ dừng lại ở việc xử lý tổn thương hiện tại, mà còn phải tính đến khả năng phục hồi lâu dài của làn da.

"Điều trị biến chứng khó hơn rất nhiều so với điều trị ban đầu. Bác sĩ phải hiểu rõ cơ chế tổn thương, tiền sử can thiệp và giới hạn chịu đựng của làn da để tránh làm nặng thêm tình trạng", bác sĩ Thành phân tích.

Chuyên môn thể hiện ở khả năng xử lý ca khó

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành da liễu, BS.CKII Nguyễn Tiến Thành xây dựng hướng tiếp cận điều trị biến chứng theo nguyên tắc thận trọng và cá thể hóa. Trước mỗi ca bệnh, bác sĩ không chỉ nhìn vào biểu hiện bên ngoài, mà đánh giá toàn diện tình trạng da: mức độ viêm, tổn thương hàng rào bảo vệ, rối loạn sắc tố, nguy cơ sẹo và tiền sử điều trị.

Hội chuẩn đánh giá tình trạng ca bệnh cùng BS Thành

Ở nhiều trường hợp, bước đầu tiên không phải là can thiệp làm đẹp, mà là phục hồi nền da. Nếu da đang viêm hoặc chưa ổn định, việc tiếp tục sử dụng các phương pháp mạnh có thể khiến biến chứng nặng hơn. Vì vậy, bác sĩ Thành thường ưu tiên kiểm soát viêm, ổn định da trước khi tiến hành các bước điều trị tiếp theo.

Trong nhóm rối loạn sắc tố như nám hoặc tăng sắc tố sau viêm, việc sử dụng laser cần được cân nhắc kỹ. Theo bác sĩ Thành, laser là công cụ có giá trị nhưng không phải lúc nào cũng phù hợp ngay từ đầu. Nếu can thiệp sai thời điểm, tình trạng sắc tố có thể trở nên khó kiểm soát hơn.

Với các trường hợp sẹo sau biến chứng, việc điều trị càng phức tạp hơn. Bác sĩ không chỉ xử lý sẹo, mà còn phải kiểm soát các yếu tố viêm, ổn định nền da và đánh giá nguy cơ để lại di chứng. Mỗi bước can thiệp đều cần được tính toán để đảm bảo an toàn cho làn da.

"Không phải ca nào cũng nên can thiệp ngay. Có những trường hợp điều đúng nhất là dừng lại, phục hồi và theo dõi trước khi tiếp tục điều trị", bác sĩ Thành chia sẻ.

Khối lượng bệnh nhân lớn và đa dạng giúp BS.CKII Nguyễn Tiến Thành tích lũy kinh nghiệm thực tế trong xử lý nhiều tình trạng da khác nhau, đặc biệt là các ca biến chứng phức tạp. Việc tiếp nhận hàng trăm ca mỗi tháng không chỉ đòi hỏi kỹ năng chuyên môn, mà còn yêu cầu bác sĩ phải đưa ra quyết định nhanh, chính xác và phù hợp với từng trường hợp.

Theo bác sĩ Thành, kinh nghiệm lâm sàng không nằm ở việc áp dụng nhiều công nghệ, mà ở khả năng lựa chọn đúng phương pháp cho từng thời điểm. Một phác đồ hiệu quả không nhất thiết phải phức tạp, nhưng cần phù hợp với tình trạng da và khả năng phục hồi của người bệnh.

Bên cạnh đó, bác sĩ cũng nhấn mạnh vai trò của người bệnh trong quá trình điều trị. Với các ca biến chứng, việc tuân thủ hướng dẫn, hạn chế tự ý thay đổi sản phẩm hoặc can thiệp thêm là yếu tố quan trọng giúp cải thiện kết quả.

Bác sĩ nhận đánh giá và nhận định tình trạng của bệnh nhân

Trong bối cảnh nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng, BS.CKII Nguyễn Tiến Thành cho rằng việc điều trị da cần được nhìn nhận như một quá trình y khoa, không phải là dịch vụ có thể thay đổi kết quả trong thời gian ngắn.

"Da cần thời gian để hồi phục. Điều quan trọng không phải là làm nhanh, mà là làm đúng để tránh phải sửa sai nhiều lần", bác sĩ Thành nói.

Với BS.CKII Nguyễn Tiến Thành, việc điều trị biến chứng da không chỉ là cải thiện bề mặt làn da, mà còn là quá trình đưa làn da trở về trạng thái an toàn và ổn định. Đây cũng là nền tảng trong cách ông tiếp cận các ca bệnh khó: thận trọng, có kiểm soát và đặt sức khỏe làn da lên trên hết.