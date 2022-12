BSR: ‘Đi làm - An toàn, Làm việc - An toàn và Về nhà - An toàn’

Tham dự buổi nói chuyện có đại diện lãnh đạo các ban của BSR, Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất, các nhà thầu cùng gần 300 nhân sự làm việc tại NMLD Dung Quất.

Đây là hoạt động định kỳ hàng tháng của BSR. Mục đích là chia sẻ thông tin đến người lao động về các phát hiện không an toàn trong tháng để tránh vi phạm lặp lại. Đồng thời, hoạt động này nhấn mạnh sự cần thiết phải tổ chức “Nói chuyện an toàn” vào đầu mỗi buổi sáng trước khi bắt tay vào làm việc mỗi ngày, để nâng cao tinh thần làm việc an toàn cho nhân sự của BSR và các nhà thầu.

Tại buổi “Nói chuyện an toàn”, ông Nguyễn Quang Hưng, Trưởng ban ATMT chúc mừng và gửi lời cảm ơn đến các nhà thầu đã cùng tập thể người lao động BSR đạt mốc hơn 36,8 triệu giờ an toàn (tính đến ngày 30.11), không có tai nạn lao động.

Đây là thành tích rất đáng tự hào và có sự đóng góp rất lớn của nhân sự các nhà thầu trong suốt thời gian qua. Kết quả này là nhờ sự cam kết của các cấp lãnh đạo BSR cho công tác đảm bảo an toàn; sự nỗ lực không ngừng, sự đoàn kết và tinh thần làm việc sáng tạo, ý thức tuân thủ các quy định, quy trình, hướng dẫn an toàn của mỗi người lao động - nhân sự BSR cũng như của các nhà thầu làm việc tại NMLD Dung Quất.

Trưởng ban ATMT kêu gọi toàn thể nhân sự các nhà thầu hãy tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được; tuân thủ tuyệt đối những quy định của BSR về an toàn lao động: “Đi làm - An toàn, Làm việc - An toàn và Về nhà - An toàn”.





Ông Nguyễn Quang Hưng đánh giá cao việc tuân thủ sử dụng đúng quy định đồ bảo hộ lao động của các nhà thầu làm việc trên công trường. Tuy nhiên, ông Hưng cho rằng, vẫn còn việc sử dụng dụng cụ thiết bị không đảm bảo an toàn; ở một số địa điểm nhà thầu chưa tuân thủ các quy định về vệ sinh công nghiệp, gây nguy cơ mất an toàn cao..

BSR đã kịp thời xử lý các vi phạm và yêu cầu các nhà thầu phải tuân thủ tuyệt đối những quy định về công tác an toàn, vệ sinh lao động; yêu cầu lãnh đạo các nhà thầu phải tăng cường công tác giám sát, kiểm tra nhiều hơn nữa.

Tại buổi “Nói chuyện an toàn” đại diện BSR đã biểu dương và trao phần thưởng động viên nhân sự các nhà thầu đã có thành tích xuất sắc về công tác an toàn trong tháng 11 này.