BSR được UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng bằng khen

Bằng khen ghi nhận BSR chấp hành tốt chính sách, pháp luật về thuế, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước và thực hiện hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội.

Tổng giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng cam kết triển khai sâu rộng ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: BSR

Theo ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng giám đốc BSR, đơn vị sẽ triển khai nghiêm túc 6 nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, tập trung đẩy nhanh dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất; phát triển sản phẩm xanh như: SAF, E10, SMFO.

Ngoài ra, sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mở rộng liên kết chuỗi giá trị công nghiệp – năng lượng. BSR kỳ vọng đồng hành cùng tỉnh xây dựng Trung tâm Lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất.

Tính đến tháng 9 này, BSR đã sản xuất hơn 111 triệu tấn sản phẩm, đạt tổng doanh thu vượt 2 triệu tỉ đồng và nộp ngân sách hơn 270.000 tỉ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Nhà máy lọc dầu Dung Quất vận hành bình quân ở mức 123% công suất thiết kế, sản xuất khoảng 6,15 triệu tấn sản phẩm, đạt doanh thu hơn 164.000 tỉ đồng, nộp ngân sách hơn 10.500 tỉ đồng.

BSR còn sản xuất nhiên liệu chuyên dụng phục vụ quốc phòng, tạo việc làm cho lao động địa phương, với người Quảng Ngãi chiếm hơn 55% nhân sự.