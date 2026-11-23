Ngày 21.11, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR), đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM), phối hợp UBND xã Thăng An (TP.Đà Nẵng) tổ chức khánh thành, bàn giao Khu hoạt động giáo dục thể chất (nhà đa năng) tại Trường THCS Thăng An.

Tổng giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng khẳng định, giáo dục luôn là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của mỗi địa phương và đất nước

Công trình được đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11) và hướng đến kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành dầu khí Việt Nam (27.11.1961 - 27.11.2026).

Tham dự buổi lễ có ông Phan Thăng An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành TP.Đà Nẵng và chính quyền xã Thăng An. Về phía BSR có ông Nguyễn Việt Thắng, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; ông Khương Lê Thành, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT cùng đại diện lãnh đạo các ban chức năng.

Thêm không gian rèn luyện cho hơn 700 học sinh

Trước nhu cầu cấp thiết về cơ sở vật chất phục vụ giáo dục thể chất, BSR đã quyết định tài trợ 5 tỉ đồng xây dựng nhà đa năng tại Trường THCS Lê Đình Chinh (nay là Trường THCS Thăng An). Với quy mô hơn 700 học sinh, nhà trường cần một không gian sinh hoạt, tập luyện thể thao và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, có thể sử dụng trong nhiều điều kiện thời tiết.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng giám đốc BSR, cho rằng giáo dục là nền tảng quan trọng đối với sự phát triển của mỗi địa phương và đất nước. Một môi trường giáo dục chất lượng không chỉ cần những bài giảng tốt, kiến thức bổ ích mà còn phải có cơ sở vật chất đồng bộ, an toàn, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất và nhân cách.

Theo ông Thắng, việc đưa nhà đa năng vào sử dụng sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, tạo điều kiện để học sinh rèn luyện sức khỏe, phát triển năng khiếu và nuôi dưỡng ước mơ. Công trình cũng gửi gắm tình cảm, sự sẻ chia và kỳ vọng của tập thể cán bộ, người lao động BSR đối với thế hệ trẻ.

Lãnh đạo BSR mong muốn nhà trường quản lý, khai thác hiệu quả công trình, biến nơi đây thành không gian sinh hoạt bổ ích, góp phần vun đắp tinh thần đoàn kết và tình yêu thể thao cho học sinh.

Ông Khương Lê Thành - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Thành viên HĐQT trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập

Nhân dịp này, Tổng giám đốc BSR gửi lời tri ân đến đội ngũ giáo viên nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, giữ vững nhiệt huyết và tiếp tục tận tâm với sự nghiệp trồng người.

Hơn 1.100 tỉ đồng dành cho an sinh xã hội

Gần 20 năm qua, Nhà máy lọc dầu Dung Quất do BSR quản lý, vận hành đã gắn bó với miền Trung, không chỉ thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn bằng những chương trình hướng đến cộng đồng. Với BSR, hiệu quả của doanh nghiệp không chỉ được thể hiện qua các chỉ tiêu kinh tế mà còn ở những đóng góp thiết thực cho xã hội và các thế hệ tương lai.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, BSR vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất an toàn, ổn định với công suất quy đổi bình quân khoảng 123%, sản xuất hơn 6,8 triệu tấn sản phẩm. Doanh thu hợp nhất đạt 188.896 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước khoảng 11.579 tỉ đồng.

BSR trong lần trao tiền hỗ trợ người vùng lũ

Lũy kế từ khi nhà máy vận hành thương mại đến hết quý III/2026, BSR đã sản xuất hơn 111,7 triệu tấn sản phẩm, tổng doanh thu hơn 2,01 triệu tỉ đồng và đóng góp ngân sách nhà nước hơn 269.000 tỉ đồng.

Cùng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, BSR đã dành hơn 1.100 tỉ đồng triển khai các chương trình an sinh xã hội trên cả nước. Các hoạt động tập trung vào giáo dục, y tế, xây dựng nhà tình nghĩa, chăm lo người nghèo, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai và tri ân người có công với cách mạng.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Tại địa bàn Quảng Nam và TP.Đà Nẵng trước đây, BSR đã tài trợ nhiều công trình phục vụ giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đáng chú ý, trong chương trình tài trợ 15 phòng học STEM tại 5 tỉnh, thành phố, BSR dành 3 phòng học cho Đà Nẵng, giúp học sinh tiếp cận phương pháp giáo dục hiện đại.

Việc khánh thành nhà đa năng Trường THCS Thăng An tiếp tục nối dài các hoạt động đồng hành cùng địa phương, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và chăm lo thế hệ trẻ. Công trình không chỉ bổ sung cơ sở vật chất cho nhà trường mà còn thể hiện trách nhiệm, sự gắn bó của doanh nghiệp với cộng đồng.

Dịp này, BSR cũng trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập. Những suất học bổng là nguồn động viên để các em tiếp tục nỗ lực, vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống.