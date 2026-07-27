BSR lập kỷ lục doanh thu hơn 100.900 tỉ đồng sau 6 tháng đầu năm 2026

BSR hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Chủ động ứng phó biến động, tận dụng cơ hội thị trường

Thông tin được BSR công bố tại hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, diễn ra chiều 24.7 với sự tham dự của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Nửa đầu năm 2026, thị trường dầu mỏ toàn cầu liên tục biến động bởi xung đột Mỹ - Israel - Iran và nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu thế giới. Giá dầu Brent tăng mạnh từ tháng 3, có thời điểm đạt 144,42 USD/thùng vào đầu tháng 4 trước khi hạ nhiệt nhờ các tín hiệu đàm phán và ngừng bắn.

Tổng giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng báo cáo tại hội nghị

Diễn biến này vừa tạo thuận lợi vừa đặt ra nhiều thách thức cho BSR. Giá dầu và chênh lệch giá các sản phẩm xăng, dầu diesel, nhiên liệu hàng không tăng giúp cải thiện biên lợi nhuận chế biến của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Ngược lại, BSR phải đối mặt với rất nhiều áp lực, biến động từ giá dầu, chi phí logistics, bảo hiểm hàng hải tăng cao, rủi ro chuỗi cung ứng dầu thô, tỷ giá USD/VND ở mức cao...

Theo Tổng giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng, ngay sau khi chiến sự leo thang, đơn vị đã thành lập tổ công tác do tổng giám đốc trực tiếp chỉ đạo, theo dõi thị trường 24/7 và xây dựng 15 kịch bản điều hành theo từng cấp độ biến động.

Theo đó, BSR chủ động tối ưu cơ cấu dầu thô, duy trì nguyên liệu để vận hành tối đa công suất, điều chỉnh danh mục sản phẩm theo tín hiệu thị trường, kiểm soát tồn kho, dòng tiền và rủi ro giá. BSR còn gia tăng sản lượng Jet A-1, dầu diesel cùng các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, mở rộng hoạt động gia công ngoài nhà máy, đưa công suất quy đổi toàn hệ thống lên mức kỷ lục khoảng 124%.

Ông Nguyễn Việt Thắng cho rằng, kết quả nói trên là sự đoàn kết của hơn 1.500 cán bộ, kỹ sư, người lao động cùng sự chỉ đạo kịp thời của Petrovietnam và sự phối hợp đồng bộ trong toàn chuỗi giá trị dầu khí, từ khai thác, vận chuyển đến chế biến và phân phối.

Lập kỷ lục doanh thu và sản lượng từ khi vận hành

Các đại biểu tham luận tại hội nghị

Nhờ điều hành linh hoạt, BSR ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh cao nhất kể từ khi đi vào hoạt động. Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu hợp nhất ước đạt 100.922 tỉ đồng, gấp 1,45 lần cùng kỳ năm 2025 và nộp ngân sách nhà nước khoảng 5.871 tỉ đồng.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vận hành ổn định với công suất quy đổi bình quân khoảng 124% công suất thiết kế. Sản lượng sản xuất đạt hơn 4,05 triệu tấn, sản lượng tiêu thụ hơn 4,03 triệu tấn, đều vượt kế hoạch.

Theo BSR, giá dầu Brent bình quân đạt khoảng 93,54 USD/thùng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Giá các sản phẩm lọc dầu và biên lợi nhuận chế biến thuận lợi đã đóng góp khoảng 26.765 tỉ đồng, tương đương 85,6% mức tăng doanh thu so với cùng kỳ.

Song song đó, việc tối ưu công suất vận hành, cơ cấu sản phẩm, nhập dầu thô, xuất bán hàng hóa và quản trị tồn kho theo sát diễn biến thị trường tiếp tục mang lại khoảng 1.261 tỉ đồng doanh thu bổ sung.

Ông Lê Xuân Huyên, Phó tổng giám đốc Petrovietnam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

BSR còn triển khai đồng bộ 8 nhóm giải pháp trọng tâm, gồm hoàn thiện cơ chế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng cường đầu tư, phát triển sản phẩm và dịch vụ mới, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo đảm an toàn sản xuất và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

Tăng tốc đầu tư, hướng tới phát triển bền vững

Trong 6 tháng cuối năm, BSR xác định tiếp tục tối ưu sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh Dự án Nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất, phát triển các sản phẩm mới như xăng E10, nhiên liệu sinh học và các sản phẩm hóa dầu.

Doanh nghiệp cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Digital Twin và công nghệ in 3D trong vận hành, bảo dưỡng và quản trị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng sức cạnh tranh.

Ông Bùi Ngọc Dương, Chủ tịch HĐQT BSR phát biểu tại tại hội nghị

Ở lĩnh vực an toàn, BSR tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, huấn luyện, chủ động nhận diện rủi ro, xây dựng phương án ứng phó thiên tai, ứng dụng AI trong giám sát an toàn, bảo đảm vận hành NMLD Dung Quất ổn định, liên tục.

Ông Lê Xuân Huyên, Phó tổng giám đốc Petrovietnam biểu dương những kết quả mà BSR đã thực hiện 6 tháng vừa qua. Ông Huyên đánh giá cao BSR trong bảo đảm nguồn cung xăng dầu, góp phần giữ vững an ninh năng lượng quốc gia giữa bối cảnh chuỗi cung ứng dầu thô chịu tác động từ xung đột Trung Đông.

Ông Bùi Ngọc Dương, Chủ tịch HĐQT BSR khẳng định doanh nghiệp sẽ tiếp tục vận hành NMLD Dung Quất an toàn, hiệu quả, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng của Petrovietnam.