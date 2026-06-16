BSR mở rộng trạm xuất xe bồn: Tăng 45% năng lực xuất bán bằng đường bộ

Các đại biểu tại lễ khánh thành Dự án trạm xuất xe bồn hiện hữu cho các sản phẩm DO và Jet-A1

Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), vừa tổ chức lễ khánh thành Dự án nâng cấp, mở rộng Trạm xuất xe bồn hiện hữu cho sản phẩm dầu diesel (DO) và nhiên liệu hàng không Jet-A1 tại NMLD Dung Quất.

Dự án hoàn thành và đưa vào vận hành đã nâng công suất xuất bán sản phẩm bằng đường bộ của NMLD Dung Quất từ khoảng 2.000 m³/ngày lên 2.900 m³/ngày, tương đương mức tăng 45%. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược hoàn thiện hạ tầng logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng khả năng đáp ứng nhu cầu nhiên liệu trong nước.

Nâng cao năng lực cung ứng, giảm thời gian chờ đợi cho khách hàng

Trước khi nâng cấp, khu vực xuất sản phẩm đường bộ của NMLD Dung Quất có 4 trạm xuất xe bồn phục vụ các mặt hàng xăng RON 92/95, nhiên liệu hàng không Jet-A1, dầu nhiên liệu FO và dầu diesel. Mỗi trạm được thiết kế với hai giàn xuất, cho phép nhiều phương tiện nhận hàng cùng lúc.

Ông Nghiêm Đức Dương, Phó tổng giám đốc BSR phát biểu tại lễ khánh thành

Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu trên thị trường, đặc biệt là dầu diesel và nhiên liệu hàng không, hệ thống xuất bán hiện hữu dần chịu áp lực lớn vào các thời điểm cao điểm. Điều này đòi hỏi BSR phải đầu tư mở rộng nhằm bảo đảm khả năng cung ứng liên tục và hiệu quả.

Dự án đã bổ sung thêm 2 trạm xuất mới, nâng tổng số lên 6 trạm hoạt động đồng thời. Nhờ đó, công suất xuất bán bằng đường bộ tăng thêm gần 900 m³ mỗi ngày.

Theo BSR, việc gia tăng năng lực xuất hàng không chỉ giúp đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng mà còn rút ngắn thời gian chờ đợi của các phương tiện vận chuyển, nâng cao hiệu suất nhận hàng và tăng tính linh hoạt trong công tác điều độ, phân phối sản phẩm.

Ông Ngô Tấn Quảng, Giám đốc Công ty CP bảo dưỡng và sửa chữa Công trình dầu khí tại lễ khánh thành

Đối với các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, logistics và vận tải, việc rút ngắn thời gian nhận hàng góp phần giảm chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện. Đồng thời, hệ thống xuất bán được mở rộng cũng giúp BSR chủ động hơn trong việc điều phối sản phẩm đến các thị trường tiêu thụ trên cả nước.

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng phục vụ sản xuất, vận tải và tiêu dùng tiếp tục tăng trưởng, việc nâng công suất xuất bán được xem là yếu tố quan trọng để bảo đảm nguồn cung ổn định, hạn chế nguy cơ gián đoạn trong chuỗi phân phối nhiên liệu.

Hoàn thiện chuỗi logistics, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Một trong những điểm nhấn của dự án là khả năng đáp ứng tốt hơn nhu cầu đối với nhiên liệu hàng không Jet-A1 - mặt hàng đang có tốc độ tăng trưởng mạnh cùng với sự phục hồi và mở rộng của ngành hàng không Việt Nam.

Lễ cắt băng khánh thành dự án

Bên cạnh đó, dầu diesel vẫn là sản phẩm nhiên liệu chủ lực phục vụ hoạt động vận tải, logistics, xây dựng và sản xuất công nghiệp. Việc tăng năng lực xuất bán hai sản phẩm này có ý nghĩa thiết thực trong việc hỗ trợ các hoạt động kinh tế và bảo đảm nguồn nhiên liệu cho thị trường.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nghiêm Đức Dương, Phó tổng giám đốc BSR, cho biết dự án có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, góp phần nâng cao năng lực xuất bán và đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng.

Theo ông Dương, điểm đặc biệt của dự án là được triển khai trong điều kiện vừa thi công vừa phải duy trì hoạt động sản xuất liên tục của NMLD Dung Quất và bảo đảm tuyệt đối các yêu cầu về an toàn. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về chất lượng, hiệu quả đầu tư và sẵn sàng vận hành khai thác.

Xe bồn nhập sản phẩm ngay sau khi dự án được khánh thành

NMLD Dung Quất hiện giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm nguồn cung nhiên liệu cho nền kinh tế. Những năm gần đây, BSR liên tục đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng từ bồn chứa dầu thô, chế biến đến xuất bán sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và tăng khả năng thích ứng với những biến động của thị trường năng lượng.

Các dự án như bổ sung bể chứa dầu thô, nâng cấp hệ thống xuất bán sản phẩm và chuẩn bị triển khai dự án nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất đều hướng đến mục tiêu xây dựng hệ sinh thái lọc hóa dầu hiện đại, đồng bộ và có sức cạnh tranh cao.

Việc nâng năng lực xuất bán đường bộ lên 2.900 m³/ngày không chỉ đơn thuần là gia tăng công suất logistics mà còn góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng từ sản xuất đến phân phối của BSR. Đây là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng, tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường và tiếp tục khẳng định vai trò của NMLD Dung Quất trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.