BSR tăng tốc mở rộng Dung Quất, đón đầu tăng trưởng

Duy trì sản xuất, chủ động nguồn dầu thô

Trong 9 tháng qua, BSR tiếp tục duy trì quy mô sản xuất lớn, với sản lượng đạt khoảng 6,15 triệu tấn, sản lượng tiêu thụ khoảng 6,08 triệu tấn. Tổng doanh thu hợp nhất đạt khoảng 164.530 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước khoảng 10.510 tỉ đồng; lợi nhuận vượt xa kế hoạch đề ra.

Tại hội thảo, BSR đánh giá triển vọng sản xuất kinh doanh quý 4/2026 và năm 2027 tương đối tích cực, nhờ nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước tiếp tục tăng, Nhà máy lọc dầu Dung Quất duy trì vận hành ổn định ở công suất cao và biên lợi nhuận lọc dầu (crack spread) được kỳ vọng thuận lợi.

Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động vẫn phụ thuộc vào biến động giá dầu thô, crack spread, tình hình địa chính trị và kế hoạch bảo dưỡng tổng thể lần thứ 6 (TA6), dự kiến thực hiện trong năm 2027.

Ông Khương Lê Thành, thành viên HĐQT BSR trả lời các câu hỏi của các nhà đầu tư, quỹ đầu tư và công ty chứng khoán ẢNH: BSR

Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động, BSR xác định duy trì vận hành ổn định, bảo đảm nguồn cung xăng dầu và nâng cao khả năng chủ động nguyên liệu là những nhiệm vụ quan trọng.

Để ứng phó rủi ro, BSR tập trung quản trị nguồn dầu thô, tối ưu hóa vận hành và điều chỉnh kế hoạch nhập nguyên liệu theo nhu cầu chế biến. Tổng công ty cơ bản thu xếp đủ nguồn dầu thô đến hết năm 2026, đồng thời cân đối tồn kho trong định mức, góp phần duy trì hoạt động sản xuất liên tục.

Trước diễn biến phức tạp hiện hay, trong đó có tuyến vận tải quốc tế, BSR chủ động điều chỉnh cơ cấu nguyên liệu theo hướng ưu tiên dầu thô trong nước. Tỷ trọng dầu thô Việt Nam dự kiến đạt khoảng 88%, tăng so với phương án ban đầu là 70% dầu trong nước và 30% dầu nhập khẩu. Doanh nghiệp còn tiếp cận các nguồn dầu từ Tây Phi, Địa Trung Hải, Mỹ và Nam Mỹ.

Nhà đầu tư đặt câu hỏi tới BSR ẢNH: BSR

Đẩy nhanh dự án trọng điểm, mở rộng dư địa tăng trưởng

Một nội dung trọng tâm tại hội thảo là tiến độ Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Sau khi ký hợp đồng tổng thầu EPC ngày 9.7, dự án bước vào giai đoạn triển khai thiết kế, mua sắm và sơ tuyển nhà cung cấp đối với các thiết bị có thời gian chế tạo dài. Các công việc được triển khai theo kế hoạch nhằm bảo đảm tiến độ chung.

Tính đến đầu tháng 10, công tác san lấp mặt bằng đạt khoảng 90%. BSR đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại, phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu EPC trong năm 2026. Công tác chuẩn bị kết nối các hạng mục mới trong kỳ bảo dưỡng tổng thể TA6 cũng được triển khai đồng thời, hướng đến giảm thời gian dừng máy phát sinh do yêu cầu đấu nối.

Toàn cảnh Hội thảo nhà đầu tư BSR năm 2026 ẢNH: BSR

Về tài chính, năm 2025, BSR đã hoàn thành phương án tăng vốn điều lệ từ 31.000 tỉ đồng lên 50.000 tỉ đồng. Doanh nghiệp tiếp tục đánh giá các phương án tài trợ, đàm phán với ngân hàng và tổ chức tín dụng xuất khẩu để lựa chọn cấu trúc vốn phù hợp, cân đối chi phí vốn, thời hạn vay và rủi ro lãi suất, tỷ giá.

Theo kế hoạch cập nhật, BSR hướng tới hoàn tất thủ tục thu xếp vốn, ký kết hợp đồng tín dụng và có thể giải ngân trong năm 2027. Bảo đảm nguồn lực tài chính là yếu tố quan trọng để dự án triển khai đúng tiến độ, nâng cao hiệu quả đầu tư và tạo nền tảng mở rộng năng lực sản xuất trong dài hạn.

Nhà đầu tư và BSR chụp ảnh sau buổi hội thảo ẢNH: BSR

BSR kỳ vọng việc hình thành Trung tâm Lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Quảng Ngãi sẽ tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển hệ sinh thái lọc hóa dầu, hóa chất và công nghiệp phụ trợ. Các chính sách phù hợp về đầu tư, đất đai, thuế, hạ tầng và nghiên cứu phát triển sẽ góp phần tăng sức hấp dẫn của trung tâm, khuyến khích doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

BSR đang chuyển dịch theo hướng tích hợp lọc hóa dầu, năng lượng xanh và các sản phẩm có hàm lượng carbon thấp. Trong lĩnh vực nhiên liệu sinh học, BSR đã thương mại hóa xăng E10 RON95, với sản lượng lũy kế khoảng 400.000 m³ tính đến hết tháng 9.2026. Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất được khởi động trở lại từ tháng 1.2026 và hiện vận hành ổn định.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất ẢNH: BSR

BSR cũng sản xuất thành công các lô thử nghiệm thương mại nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), đạt chứng nhận ISCC EU vào tháng 6.2025; phát triển nhiên liệu hàng hải SMFO, đạt chứng nhận ISCC PLUS vào tháng 1 qua và triển khai dầu diesel sinh học B5 từ tháng 8.

Trong giai đoạn tới, BSR tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đầu tư nhà máy sản xuất SAF, công suất dự kiến 100.000 - 150.000 tấn/năm, phấn đấu đưa vào vận hành khoảng năm 2030. Tổng công ty đồng thời nghiên cứu sản xuất diesel tái tạo bằng công nghệ đồng xử lý nguyên liệu tại phân xưởng LCO-HDT, từng bước mở rộng danh mục nhiên liệu xanh.