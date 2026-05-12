BSR tuyển dụng 60 nhân sự, với nhiều vị trí công việc hấp dẫn

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất ẢNH: BSR

Đối với các nhân sự ứng tuyển, BSR yêu cầu chung cần sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học liên quan đến công việc; sức khỏe tốt, có năng lực, kỹ năng phù hợp đáp ứng theo từng vị trí; ưu tiên ứng viên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi, Gia Lai, Đà Nẵng. Các vị trí tuyển dụng: chuyên viên dự án/công ty con/công ty liên kết; chuyên viên kỹ thuật, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; chuyên viên Kiểm toán nội bộ; nhân viên vận hành tại hiện trường (kỹ sư, cao đẳng/trung cấp). Nhân viên bảo dưỡng (kỹ sư cơ khí, kỹ sư tự động/cơ điện tử); chuyên viên điều độ: lập lịch trình vận hành sản xuất/phối trộn sản phẩm/phối trộn dầu thô, nguyên liệu. Nhân viên/chuyên viên kế hoạch, nguồn lực; chuyên viên/kỹ sư; nhân viên/chuyên viên PCCC; nhân viên/chuyên viên quản lý sự cố; kỹ sư/chuyên viên thiết kế kết cấu xây dựng; kỹ sư/chuyên viên khoa học, môi trường; kỹ sư/chuyên viên lọc hóa dầu/kỹ thuật vật liệu/dầu khí; chuyên viên quản lý đất đai; chuyên viên Tài chính kế toán; chuyên viên QTNL; chuyên viên quản trị rủi ro.

Ngoài ra, BSR còn tuyển các chuyên viên khác, gồm: chuyên viên quản trị và phân tích dữ liệu; chuyên viên ứng dụng trí tuệ nhân tạo; chuyên viên bảo mật, an ninh mạng; kỹ thuật viên hỗ trợ người dùng; chuyên viên kinh doanh dầu thô nhập khẩu/kinh doanh nguyên liệu; chuyên viên Logistics; chuyên viên phát triển kinh doanh và chuyên viên thương mại.

Lễ bàn giao sản phẩm cho Cục xăng dầu Tổng cục Hậu cần ẢNH: BSR

Hồ sơ ứng tuyển vào các vị trí công việc tại BSR gồm:

Đơn ứng tuyển (hoặc đơn xin việc) viết tay.

Bản khai Sơ yếu lý lịch rõ ràng được dán ảnh có xác nhận của chính quyền địa phương (không quá 3 tháng) nơi ứng viên đăng ký hộ khẩu.

Tóm tắt quá trình công tác hoặc giấy xác nhận quá trình công tác.

Bản sao có công chứng Giấy khai sinh, Căn cước công dân.

Bản sao có công chứng (không quá 03 tháng) bằng tốt nghiệp, các văn bằng chứng chỉ về chuyên môn, bảng điểm, ngoại ngữ, tin học phù hợp với chuyên ngành dự tuyển.

Nếu ứng viên tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo ở nước ngoài hoặc được cơ sở đào tạo nước ngoài cấp bằng thì bằng tốt nghiệp phải được cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền công nhận; bằng tốt nghiệp và bảng điểm dịch sang tiếng Việt có chứng thực đúng quy định của pháp luật.

Giấy khám sức khỏe có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền không quá 3 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

Xác nhận dân sự do cơ quan công an địa phương nơi ứng viên cư trú xác nhận không quá 3 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

4 ảnh màu chụp trên nền trắng kiểu chứng minh thư cỡ 4x6 (chụp trong vòng 3 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

Thông tin liên lạc: địa chỉ, số điện thoại, email đảm bảo liên lạc được.

Các giấy tờ liên quan khác nếu có (để xét ưu tiên).

BSR trao học bổng cho học sinh vùng lũ Thái Nguyên ẢNH: BSR

Quyền lợi:

Được sống và làm việc trong hệ sinh thái, văn hóa BSR "Chính trực - Chuyên nghiệp - Đoàn kết - Sáng tạo - Hiệu quả, đề cao giá trị cống hiến của cá nhân, nhiều cơ hội thăng tiến; được tiếp xúc với hệ thống công nghệ hiện đại trong lĩnh vực Lọc hóa dầu, năng lượng;

Được đào tạo trau dồi kiến thức và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên; làm việc với các chuyên gia có kinh nghiệm trong và ngoài nước; được phát triển nghề nghiệp theo chuẩn mực quốc tế;

Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn dựa trên năng lực và hiệu quả công việc; đầy đủ các quyền lợi về chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước; Bảo hiểm sức khỏe, chế độ phúc lợi tập thể, khen thưởng, hỗ trợ/bố trí nhà ở… theo quy định của công ty.

Tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, tham quan nghỉ mát và các ngày hội của công ty.

BSR trong một lần xuất sản phẩm sang thị trường Lào ẢNH: BSR

Hình thức tuyển dụng:

Sơ tuyển hồ sơ; Thi viết, Thi trắc nghiệm (chuyên môn, IQ/EQ, tiếng Anh TOEIC, tiếng Anh chuyên ngành, tin học văn phòng); Phỏng vấn trực tiếp.

Thời hạn nhận hồ sơ: Hết ngày 25.5.2026

Ứng viên nộp hồ sơ đầy đủ bao gồm 2 hình thức sau (bắt buộc):

Nộp hồ sơ trực tuyến: ứng viên quét mã QR code bên dưới để gửi thông tin cá nhân, đồng thời gửi file scan hồ sơ qua địa chỉ email: tuyendung@bsr.com.vn

Nộp hồ sơ cứng qua đường bưu điện: Sau khi đã nộp hồ sơ trực tuyến, ứng viên gửi hồ sơ cứng qua đường bưu điện. (Hồ sơ/ Đơn ứng tuyển đề nghị ghi rõ Mã vị trí dự tuyển; công ty chỉ thông báo thi tuyển, phỏng vấn đến những ứng viên đạt yêu cầu, hồ sơ không hoàn trả lại).

Lực lượng BSR luôn có chất lượng cao, tất cả vì sự phát triển của đơn vị ẢNH: BSR

Địa chỉ nhận hồ sơ:

Ban Quản trị và phát triển nguồn nhân lực, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam

Đ/c: 208 Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi

Thông tin chi tiết ứng viên truy cập website https://bsr.com.vn/tuyen-dung hoặc liên hệ số Điện thoại: 02553 825 825 (số máy lẻ: 8784, 8785, 8942, 8176, 8177)

