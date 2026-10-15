    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    BSR ủng hộ 10 tỉ đồng cho Quỹ Vì người nghèo Quảng Ngãi

    Nguồn: BSR
    Nguồn: BSR

    Ngày 15.10, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) ủng hộ 10 tỉ đồng cho Quỹ 'Vì người nghèo' tỉnh Quảng Ngãi, góp thêm nguồn lực chăm lo người nghèo và các hoàn cảnh khó khăn.

    Sáng 15.10, tại lễ phát động "Chung tay vì người nghèo" năm 2026 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã trao ủng hộ 10 tỉ đồng cho Quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh.

    Chương trình nằm trong Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026. Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 1.7.2025 đến nay, Quỹ "Vì người nghèo" các cấp đã vận động được hơn 44 tỉ đồng.

    BSR ủng hộ 10 tỉ đồng cho Quỹ Vì người nghèo Quảng Ngãi - Ảnh 1.

    Ông U Huấn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi trao thư cảm ơn cho ông Cao Tuấn Sĩ, Giám đốc Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

    ẢNH: T.HIẾU

    Theo ông Cao Tuấn Sĩ, Giám đốc Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, bên cạnh nhiệm vụ sản xuất, cung ứng nhiên liệu, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, doanh nghiệp luôn chú trọng các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ giáo dục, y tế, nhà ở và chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn.

    Quảng Ngãi là địa bàn được BSR ưu tiên nguồn lực an sinh xã hội. Từ khi Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được khởi công, BSR đã đóng góp hơn 1.100 tỉ đồng cho các chương trình an sinh xã hội trên cả nước, trong đó, các chương trình tại Quảng Ngãi chiếm khoảng 40%.

    Nguồn lực đóng góp vào các hoạt động thiết thực như xây dựng, sửa chữa trường học, cơ sở y tế; hỗ trợ nhà ở, trao học bổng, thẻ bảo hiểm y tế, khắc phục hậu quả thiên tai và chăm lo người có công.

    Khám phá thêm chủ đề

    Ủy ban MTTQ Việt Nam Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam BSR Quỹ 'Vì người nghèo' lễ phát động "Chung tay vì người nghèo" năm 2026

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận