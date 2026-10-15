BSR ủng hộ 10 tỉ đồng cho Quỹ Vì người nghèo Quảng Ngãi

Sáng 15.10, tại lễ phát động "Chung tay vì người nghèo" năm 2026 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã trao ủng hộ 10 tỉ đồng cho Quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh.

Chương trình nằm trong Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026. Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 1.7.2025 đến nay, Quỹ "Vì người nghèo" các cấp đã vận động được hơn 44 tỉ đồng.

Ông U Huấn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi trao thư cảm ơn cho ông Cao Tuấn Sĩ, Giám đốc Nhà máy Lọc dầu Dung Quất ẢNH: T.HIẾU

Theo ông Cao Tuấn Sĩ, Giám đốc Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, bên cạnh nhiệm vụ sản xuất, cung ứng nhiên liệu, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, doanh nghiệp luôn chú trọng các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ giáo dục, y tế, nhà ở và chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Quảng Ngãi là địa bàn được BSR ưu tiên nguồn lực an sinh xã hội. Từ khi Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được khởi công, BSR đã đóng góp hơn 1.100 tỉ đồng cho các chương trình an sinh xã hội trên cả nước, trong đó, các chương trình tại Quảng Ngãi chiếm khoảng 40%.

Nguồn lực đóng góp vào các hoạt động thiết thực như xây dựng, sửa chữa trường học, cơ sở y tế; hỗ trợ nhà ở, trao học bổng, thẻ bảo hiểm y tế, khắc phục hậu quả thiên tai và chăm lo người có công.