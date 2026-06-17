BSR và những chia sẻ ‘bí quyết xanh’ trong bảo vệ môi trường

Giảm khoảng 11% cường độ phát thải CO2 ở NMLD Dung Quất

Theo ông Thái Thanh Bình, Phó trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi, bảo vệ môi trường không chỉ là yêu cầu bắt buộc trong tuân thủ pháp luật mà còn là yếu tố quyết định uy tín, năng lực cạnh tranh và sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Đơn vị luôn yêu cầu các doanh nghiệp duy trì ổn định, hiệu quả các hệ thống xử lý nước thải, khí thải và chất thải; đẩy mạnh áp dụng công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên; xây dựng môi trường sản xuất xanh - sạch - đẹp - an toàn, đồng thời hình thành văn hóa bảo vệ môi trường trong từng đơn vị.

Ông Thái Thanh Bình, Phó trưởng BQL KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh phương châm “đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển bền vững”

Với phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững, Ban Quản lý xác định doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, bởi sự phát triển ổn định và hiệu quả của doanh nghiệp chính là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Là đơn vị đầu tàu trong lĩnh vực lọc hóa dầu, BSR đã xây dựng hệ thống quản lý môi trường đồng bộ và hiện đại. Đến nay, doanh nghiệp duy trì thành tích không xảy ra sự cố tai nạn lao động mất ngày công với 57 triệu giờ công an toàn, không sự cố cháy nổ, không sự cố an ninh và đặc biệt không vi phạm các quy định về môi trường.

Những kết quả này góp phần đưa BSR vào Top 10 doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh năm 2026 trong lĩnh vực năng lượng - dầu khí, đồng thời được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trao tặng Giải thưởng Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi năm 2026.

Điểm nổi bật trong công tác quản lý môi trường của BSR là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số. Toàn bộ NMLD Dung Quất được giám sát bằng hệ thống quan trắc tự động, liên tục 24/7 với 4 trạm quan trắc khí thải tại các phân xưởng trọng điểm cùng hệ thống kiểm soát nước thải nghiêm ngặt.

Hệ thống xử lý nước thải hiện đại của NMLD Dung Quất bảo đảm nước thải đầu ra luôn đạt tiêu chuẩn

Nước thải sau xử lý trải qua quy trình 7 bước, loại bỏ đến 99,8% lượng dầu và 99,98% phenol trước khi thải ra môi trường, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Đặc biệt, dữ liệu quan trắc môi trường được truyền trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời công khai trên cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp. Sự minh bạch này giúp cộng đồng và các cơ quan chức năng dễ dàng theo dõi, giám sát, qua đó tạo dựng niềm tin đối với hoạt động sản xuất của nhà máy.

Doanh nghiệp đã tái chế 100% chất thải nguy hại thành sản phẩm xuất khẩu; đồng thời nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất thành công nhiều dòng nhiên liệu xanh như nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), nhiên liệu hàng hải bền vững (SMFO) và xăng sinh học E10 RON95.

Nhờ các giải pháp tối ưu năng lượng và giảm phát thải, cường độ phát thải CO2 của NMLD Dung Quất đã giảm khoảng 11%, trong khi chỉ số cường độ năng lượng giảm gần 65% so với mức trung bình từ năm 2014. Đây là những kết quả cho thấy hiệu quả vận hành ngày càng được nâng cao theo hướng xanh và bền vững.

"An toàn - chất lượng - môi trường"

Ông Cao Tuấn Sĩ, Giám đốc NMLD Dung Quất, cho biết chính sách "An toàn - chất lượng - môi trường" luôn được BSR xem là nền tảng trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ông Cao Tuấn Sĩ, Giám đốc NMLD Dung Quất khẳng định BSR nhất quán với quan điểm bảo vệ môi trường, không đánh đổi môi trường vì lợi ích kinh doanh

Theo đó, doanh nghiệp kiên định với các nguyên tắc cốt lõi gồm tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật và tiêu chuẩn quốc tế; kiểm soát rủi ro từ nguồn; chủ động phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh; liên tục cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm phát thải.

Đặc biệt, BSR xác định bảo vệ môi trường là điều kiện tiên quyết, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế hay lợi ích trước mắt. Theo đó, sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển nhiên liệu xanh, sản phẩm thân thiện với môi trường; thúc đẩy kinh tế tuần hoàn; thực hiện lộ trình chuyển dịch năng lượng và mục tiêu phát thải ròng bằng "0" (Net Zero); tăng cường tính minh bạch và phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý cũng như cộng đồng doanh nghiệp.

Các cá nhân, doanh nghiệp tham quan hoạt động và bảo vệ môi trường tại NMLD Dung Quất

BSR cũng dành nhiều nguồn lực cho công tác an sinh xã hội. Riêng năm 2025, doanh nghiệp đã hỗ trợ 179,5 tỉ đồng cho các chương trình xây dựng trường học, phòng học STEM, chăm sóc y tế và các hoạt động cộng đồng trên cả nước.

Tại xã Vạn Tường, nơi NMLD Dung Quất đứng chân, BSR đã hỗ trợ khoảng 25 tỉ đồng trong 5 năm qua để đầu tư các công trình phục vụ dân sinh và giáo dục. Doanh nghiệp cũng cam kết tiếp tục tài trợ thêm 9,5 tỉ đồng nhằm nâng cấp hệ thống trường học địa phương trong thời gian tới.

Nhiều đoàn công tác đã đến NMLD Dung Quất cùng nhau chia sẻ, thảo luận về vai trò trong việc bảo vệ môi trường

Cuối tháng 5 vừa qua, doanh nghiệp đã mời hơn 200 người dân xã Vạn Tường trực tiếp tham quan nhà máy để tìm hiểu quy trình sản xuất, công tác bảo đảm an ninh, an toàn và hệ thống xử lý môi trường.