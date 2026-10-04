BSR xuất bán thử nghiệm White Spirit, mở hướng phát triển sản phẩm mới

BSR xuất bán thử nghiệm sản phẩm White Spirit

Mở thêm dư địa từ phân đoạn Jet A-1

Tại Trạm xuất sản phẩm bằng đường bộ của Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) tổ chức xuất bán thử nghiệm 40.000 lít White Spirit cho Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới.

Theo BSR, việc phát triển White Spirit nằm trong định hướng mở rộng danh mục sản phẩm, tìm kiếm hướng tiêu thụ mới và tiếp cận nhóm khách hàng mới. Trước đó, BSR đã gửi mẫu White Spirit đến Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới để thử nghiệm.

Sau khi đánh giá mẫu, Công ty TNHH sơn Thế Hệ Mới đề xuất phối hợp với BSR thử nghiệm sản phẩm trong hệ thống của doanh nghiệp, để đánh giá khả năng ứng dụng, chất lượng sản phẩm và phản hồi thị trường. Kết quả thử nghiệm sẽ là cơ sở để xem xét mở rộng thị trường ra ngoài hệ thống.

Theo kế hoạch, nhu cầu phục vụ thử nghiệm từ tháng 9 đến tháng 12 khoảng 40.000 - 250.000 lít/tháng. Trên cơ sở kết quả ban đầu và tín hiệu thị trường, sản lượng White Spirit dự kiến cung ứng cho khách hàng có thể đạt 40.000 - 500.000 lít/tháng.

Việc nghiên cứu sản phẩm mới còn gắn với yêu cầu chủ động, linh hoạt trong tiêu thụ của BSR. Trong bối cảnh nhu cầu Jet A-1 biến động theo hoạt động vận tải hàng không, nghiên cứu và phát triển thêm các sản phẩm có cùng phân đoạn lọc dầu với Jet A-1 giúp BSR có thêm phương án sử dụng, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao tính linh hoạt trong vận hành và kinh doanh.

Lãnh đạo BSR và Công ty TNHH sơn Thế Hệ Mới đẩy mạnh hợp tác sản xuất, phân phối sản phẩm White Spirit

Từ sản phẩm thử nghiệm đến thị trường mới

Về phương án kinh doanh, BSR giao chi nhánh BSR tại Hà Nội tiếp tục tìm kiếm khách hàng, phối hợp thử nghiệm và phát triển hệ thống phân phối White Spirit.

Theo ông Mai Tuấn Đạt, Phó tổng giám đốc BSR, việc xuất bán thử nghiệm White Spirit ghi nhận nỗ lực nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới và sự phối hợp giữa các đơn vị trong Tổng công ty.

"Đội ngũ BSR đã chủ động tìm tòi, vận dụng kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn để tạo ra sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Kết quả này thể hiện năng lực làm chủ công nghệ, tinh thần đổi mới sáng tạo và khả năng đưa các ý tưởng nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất", ông Mai Tuấn Đạt chia sẻ.

Việc đa dạng hóa danh mục giúp Tổng công ty có thêm phương án khai thác hiệu quả năng lực chế biến hiện có, đồng thời nâng cao tính linh hoạt trong sản xuất và tiêu thụ.

White Spirit là dung môi được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, như công nghiệp sơn, làm sạch, tẩy rửa dầu mỡ, một số ứng dụng liên quan đến nhiên liệu, chất khử trùng. Việc nghiên cứu sản xuất, thử nghiệm tiêu thụ sản phẩm này mở thêm hướng khai thác giá trị từ nguồn nguyên liệu và năng lực chế biến của NMLD Dung Quất.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất