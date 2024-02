BTS Cooking On: TinyTAN Restaurant chính thức mở đăng ký trước trên toàn cầu

Ngoài việc đăng ký trước BTS Cooking trên Google Play và AppStore, người chơi chỉ cần để lại bình luận trên Facebook hoặc Instagram kèm theo hashtag "#BCO_Preregister" và đăng ký qua biểu mẫu sự kiện, bạn sẽ được tham gia bốc thăm để có cơ hội nhận được thẻ ảnh TinyTAN giá trị.

BTS Cooking On được phát triển bởi Grampus và do Com2uS phát hành, nơi mà người chơi và TinyTAN (các nhân vật BTS) điều hành và phục vụ các món ăn đặc trưng của từng vùng miền trên hành trình chu du tìm hiểu ẩm thực vòng quanh thế giới. Grampus sở hữu một kho tàng đồ sộ về thế giới các trò chơi nấu ăn, nổi bật với các tựa game như Cooking Adventure và My Little Chef với 33 triệu lượt tải trên toàn cầu. Nhà phát triển đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ những tín đồ của dòng game này đến những fan K-pop khi kết hợp với nhân vật TinyTAN của nhóm nhạc BTS.

Người chơi có thể sưu tập nhiều vật phẩm khác nhau trên hành trình khám phá ẩm thực để phục vụ những thực khách sành ăn trên toàn thế giới. Những vật phẩm này bao gồm các thẻ ảnh nhân vật và câu chuyện của TinyTAN cũng như sân khấu của TinyTAN do người chơi trang trí. Điều đặc biệt hơn cả dành cho các fan K-pop là bạn có thể thưởng thức âm nhạc của BTS trên sân khấu do chính mình thiết kế khi xem các thẻ ảnh TinyTAN.