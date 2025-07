BTS xác nhận trở lại với đội hình đầy đủ vào mùa xuân 2026

Thông tin BTS trở lại vừa được công bố trong buổi livestream trên nền tảng Weverse vào tối 1.7, thu hút hơn 7,3 triệu người hâm mộ theo dõi trực tiếp, trang Variety đưa tin.

BTS tái hợp đầy đủ 7 thành viên

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 9.2022, cả 7 thành viên: Jung Kook, V, Jimin, Suga, Jin, J-Hope và RM cùng xuất hiện trực tuyến để trò chuyện với người hâm mộ, đánh dấu một cột mốc quan trọng sau 2 năm tạm ngưng hoạt động nhóm để thực hiện nghĩa vụ quân sự và theo đuổi các dự án cá nhân.

"Chúng tôi sẽ phát hành album mới của BTS vào mùa xuân năm sau. Bắt đầu từ tháng 7, cả 7 thành viên sẽ cùng nhau làm việc chặt chẽ cho dự án âm nhạc này. Vì đây là album nhóm nên sẽ phản ánh suy nghĩ và màu sắc riêng của từng người. Chúng tôi tiếp cận album này với tâm thế giống như những ngày đầu ra mắt", nhóm chia sẻ.

Trong buổi livestream mới nhất, BTS đã xác nhận sẽ trở lại với đội hình 7 thành viên vào năm sau Ảnh: BigHit Music

Được biết, BTS sẽ bắt đầu thu âm các ca khúc mới tại Mỹ vào tháng tới và đồng thời lên kế hoạch cho chuyến lưu diễn toàn cầu được mô tả là có quy mô lớn.

"Chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho một tour diễn vòng quanh thế giới gắn liền với album mới này. Nhóm sẽ đến thăm người hâm mộ trên khắp thế giới, và hy vọng các bạn cũng háo hức như chúng tôi vậy", nhóm chia sẻ thêm trong buổi phát sóng.

Lần gần nhất BTS tổ chức tour diễn toàn cầu là chuỗi concert BTS: Permission to Dance on Stage, kết thúc vào năm 2022 và đã thu hút hơn 4 triệu khán giả tham dự.

Cách đây không lâu, tờ Korea Herald từng đưa tin BTS có thể sẽ tái xuất vào tháng 3.2026, tuy nhiên trong buổi livestream mới nhất vào ngày 1.7, nhóm không xác nhận tháng cụ thể.

Tái hợp sau thời gian dài vắng bóng, BTS hứa hẹn mang đến âm nhạc mới cùng tour diễn hoành tráng Ảnh: Instagram bts. bighitofficial

Album gần nhất của BTS với tư cách nhóm là Proof, phát hành năm 2022. Kể từ đó, các thành viên đã lần lượt ra mắt sản phẩm solo gây tiếng vang lớn, như: Jung Kook với album Golden (2023), V với album Layover (2023), Jimin với 2 album Face (2023) và Muse (2024), Suga với album D-Day (2023), Jin có 2 EP là Happy (2024) và Echo (2025), J-Hope với album Jack in the Box (2022) và RM với 2 album Indigo (2022) và Right Place, Wrong Person (2024).

Việc xác nhận tái xuất với đội hình đầy đủ không chỉ khép lại quãng thời gian tạm nghỉ kéo dài mà còn mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho hành trình âm nhạc của BTS - nhóm nhạc từng làm nên lịch sử Kpop trên bản đồ âm nhạc thế giới.