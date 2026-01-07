'BTV màu tím' của VTV giờ ra sao?

Chia sẻ trên trang cá nhân, BTV Mùi Khánh Ly (VTV) nhìn nhận 2025 là năm đặc biệt với nhiều cảm xúc, nhất là khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng và bước vào giai đoạn phát triển mới. Chính vì vậy, cô cũng sẽ theo đó tiếp tục nâng cấp, cải thiện bản thân và chương trình Phố Tài chính để làm sao đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khán giả, cũng như sẽ thực hiện thêm chương trình mới trong năm 2026.

BTV Mùi Khánh Ly là cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình qua các chương trình như Chuyển động 24H, Bản tin Tài chính Kinh doanh, Dòng chảy của tiền… và nay là talk show Phố Tài chính Ảnh: NVCC

Khánh Ly chia sẻ trong 25 năm thị trường chứng khoán Việt Nam, nếu tính trong gần 17 năm làm nghề thì bản thân cô đã thực hiện hàng ngàn tin, phóng sự, talk show về mảng kinh tế, tài chính và chứng khoán. Còn riêng đối với Phố Tài chính thì sau gần 5 năm lên sóng, cô cũng đã cùng ê-kíp thực hiện hàng trăm talk show.

Khánh Ly cho rằng mình thật may mắn và trân quý khi trong hành trình bền bỉ và nỗ lực ấy đã được ghi nhận khi cùng ê-kíp chương trình Phố Tài chính có tác phẩm đạt giải B Giải báo chí toàn quốc về ngành Tài chính năm 2025. Ngoài ra, BTV Khánh Ly cũng từng được nhận bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về ngành Tài chính. Talk show Phố Tài chính dần trở thành “điểm hẹn” quen thuộc của các nhà đầu tư và những người làm trong ngành tài chính - chứng khoán, đón nhiều nhân vật thú vị đến chia sẻ.

Nhìn lại chặng đường 17 năm làm nghề và gần 5 năm gắn liền với Phố Tài chính, BTV Mùi Khánh Ly trở thành gương mặt tiêu biểu ở lĩnh vực báo chí về tài chính chứng khoán Ảnh: NVCC

Biệt danh “BTV màu tím”

Cùng với sự lan tỏa của chương trình, hình ảnh BTV Mùi Khánh Ly gắn chặt với thị trường chứng khoán đến mức khán giả ưu ái gọi cô là “BTV màu tím”, “thiên thần áo tím”. Trong giới đầu tư, màu xanh lá và màu tím tượng trưng cho tăng giá và tăng trần, nên việc cô thường xuyên chọn trang phục tím hoặc xanh lá trên sóng truyền hình trở thành một “ngôn ngữ hình ảnh” rất riêng, vừa mang tính biểu tượng, vừa tạo cảm giác tích cực cho người xem.

Sau này, chính cô dí dỏm chia sẻ rằng việc chọn màu sắc cũng là cách để khán giả cảm thấy gần gũi, “dễ chịu hơn” khi theo dõi những vấn đề vốn khô khan như số liệu, báo cáo hay chính sách tài chính.

Thương hiệu “BTV áo tím” không chỉ nằm ở hình ảnh mà còn ở cách cô trò chuyện với khách mời và nhà đầu tư: thẳng thắn nhưng mềm mại, vừa phải đảm bảo tính chính xác, sâu sắc của thông tin tài chính, vừa phải giữ được phong cách truyền hình gần gũi, dễ hiểu với khán giả đại chúng. Nhiều nhà đầu tư chia sẻ rằng họ xem Phố Tài chính không chỉ để nghe dự báo hay phân tích, mà để cảm nhận được một tinh thần đồng hành - đúng như cách cô nói: “Sống cùng nhà đầu tư thì mới hiểu họ cần điều gì”.

Loạt trang phục màu tím khi lên hình của BTV Khánh Ly Ảnh: NVCC

Bước sang năm 2026, BTV Mùi Khánh Ly chia sẻ chương trình Phố Tài chính sẽ tiếp tục đi cùng khán giả với các nội dung chất lượng, sớm có sự đổi mới về hình ảnh cùng những gương mặt mới. Đồng thời, sẽ có thêm một chương trình chuyên sâu mới mà cô giữ vai trò tổ chức sản xuất, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khán giả trong bối cảnh thị trường chứng khoán đã được nâng hạng và thị trường vốn cũng đã có nhiều sự thay đổi, nâng cấp.

