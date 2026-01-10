Bữa ăn nên kéo dài trong bao lâu, vì sao nên ăn chậm nhai kỹ?

Thạc sĩ - bác sĩ Lê Ngọc Trầm, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết, trong nhịp sống hiện đại, ăn nhanh - nuốt vội đã trở thành thói quen phổ biến, góp phần làm gia tăng các rối loạn tiêu hóa như đầy bụng, khó tiêu, trào ngược dạ dày thực quản. Từ góc nhìn y học, tốc độ ăn không chỉ quyết định hiệu quả tiêu hóa hấp thu mà còn ảnh hưởng đến điều hòa năng lượng và cảm giác no của cơ thể.

Vì sao nên ăn chậm nhai kỹ?

Quá trình tiêu hóa khởi đầu ngay tại khoang miệng. Việc nhai kỹ giúp nghiền nhỏ thức ăn, tăng diện tích tiếp xúc với enzyme trong nước bọt, đặc biệt là α-amylase, từ đó tăng hiệu quả phân giải tinh bột. Đồng thời, kéo dài thời gian nhai sẽ kích hoạt mạnh pha cephalic, giai đoạn chuẩn bị cho tiêu hóa, giúp dạ dày ruột hoạt động hiệu quả hơn.

Ăn chậm nhai kỹ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe ẢNH: LÊ CẦM

Mặt khác, tín hiệu nhai giúp điều hòa trung tâm đói - no tại vùng hạ đồi ở não. Khi nhai lâu hơn, ruột sẽ tăng tiết GLP-1, hormone làm chậm rỗng dạ dày, tăng cảm giác no và giảm tổng năng lượng nạp vào. Điều này lý giải vì sao ăn chậm có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

"Ở góc nhìn y học cổ truyền, việc ăn chậm nhai kỹ cũng được chú trọng trong bữa ăn hàng ngày. Bởi lẽ nhai kỹ giúp kiện tỳ, vận hóa tốt thức ăn, ngăn thấp trệ - đàm ẩm. Ngược lại, ăn nhanh dễ làm tổn thương công năng tỳ vị, gây đầy trướng, ăn kém và mệt mỏi", bác sĩ Trầm phân tích.

Ăn bao lâu là hợp lý?

Dựa trên các thử nghiệm so sánh bữa ăn ngắn (5-10 phút) với bữa ăn kéo dài (20-30 phút), nhiều nghiên cứu gợi ý rằng các bữa ăn quá nhanh có thể bất lợi cho cảm giác no và kiểm soát năng lượng. Do đó, thời gian ăn nên đủ dài, khoảng 15-20 phút, lý tưởng 20-30 phút, để tối ưu hóa tín hiệu no và tiêu hóa.

Trong cuộc sống bận rộn, nhiều người hình thành thói quen ăn rất nhanh mà không nhận ra tác động lâu dài lên sức khỏe. Việc thay đổi bắt đầu từ nhận thức, khi hiểu được lợi ích của ăn chậm nhai kỹ và biết lắng nghe cơ thể, mỗi người sẽ chủ động điều chỉnh thói quen ăn uống của mình theo hướng tích cực hơn.

"Ăn chậm - nhai kỹ là một thói quen nhỏ nhưng mang lại lợi ích lớn cho tiêu hóa, chuyển hóa và sức khỏe toàn thân. Hãy yêu thương cơ thể và dành cho mỗi bữa ăn sự trọn vẹn mà nó xứng đáng", bác sĩ Trầm chia sẻ.