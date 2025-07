Bữa cơm ấm áp và những món quà sẻ chia

Tiếng cười nói ríu rít của khoảng 160 em học sinh phá tan sự tĩnh lặng vốn có của buổi sớm vùng cao. Các em không chỉ đến trường để học mà còn để đón nhận tình cảm ấm áp từ những anh chị tình nguyện viên.

Khu vực bếp ăn dã chiến được dựng lên từ sáng sớm. Tiếng dao thớt lạch cạch, mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp sân trường... Các đoàn viên, thanh niên, dù không phải là đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng vẫn tận tâm chuẩn bị những suất cơm đầy đủ dưỡng chất cho các em.

Đây là dịp để những người trẻ sẻ chia với những mảnh đời khó khăn ẢNH: BÌNH THIÊN

Từng món ăn nóng hổi, thơm lừng được trao tận tay các em học sinh vùng cao, cùng với những hộp sữa dinh dưỡng. Hàng trăm học sinh của Trường tiểu học Hương Hữu đã được thưởng thức bữa ăn đặc biệt này trong không khí vui tươi, ấm cúng.

Trong chuyến đi, tình nguyện viên còn mang theo những món quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo vượt khó và các gia đình đang đối mặt với nhiều thử thách. Từ những bộ sách vở mới, những chiếc bút chì màu đến những bộ quần áo ấm áp, mỗi món quà đều được chuẩn bị kỹ lưỡng.

"Nhìn những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt lấp lánh niềm vui của các em khi nhận quà, chúng tôi hiểu rằng nỗ lực của mình đã thực sự chạm đến trái tim các em, xoa dịu phần nào khó khăn mà các em đang phải đối mặt", một tình nguyện viên trong đoàn chia sẻ.

Chương trình "Nấu ăn cho em" không chỉ dừng lại ở những bữa ăn và những món quà. Đây còn là chuỗi hoạt động mang ý nghĩa giáo dục và định hướng tương lai cho các em học sinh vùng cao. Dịp này, các bạn trẻ đã triển khai xây dựng và khánh thành công trình "Thắp sáng bước chân em", với mong muốn thắp sáng con đường đến trường của các em, xua đi bóng tối của khó khăn.

Bên cạnh đó, các buổi tuyên truyền pháp luật cũng được chiến sĩ Công an TP.Huế tổ chức, giúp học sinh vùng cao tiếp cận kiến thức cơ bản về pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Thiếu tá Lê Viết Phương, Trưởng ban Thanh niên Công an TP.Huế, chia sẻ chương trình này không chỉ là một hoạt động ý nghĩa mà còn là cơ hội để phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên Công an TP.Huế. Đây là dịp để người trẻ sẻ chia với những mảnh đời khó khăn, đặc biệt là những "mầm non tương lai" của đất nước.

Chương trình cũng tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; góp phần hình thành một thế hệ thanh niên Công an nhân dân sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khỏe, và có kỹ năng thực hành xã hội...