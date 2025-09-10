Bức chân dung đầy đủ của đại tướng Lê Hồng Anh

Một con người bình dị, thẳng thắn, có trách nhiệm

Tác giả Phạm Chí Thành là người có nhiều năm làm nhiệm vụ thư ký, trợ lý giúp việc cho đại tướng Lê Hồng Anh, vì thế ông là người cộng sự dưới quyền có nhiều cơ hội gần gũi với đại tướng trong công việc và cả trong cuộc sống đời thường. Với cách viết chân thực, giản dị, thông qua những câu chuyện về cuộc đời hoạt động cách mạng cũng như quá trình công tác và cống hiến của đại tướng Lê Hồng Anh, tác giả Phạm Chí Thành đã cho bạn đọc thấy được chân dung mẫu mực và điển hình về một cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng ta.

Tác giả Phạm Chí Thành và đại tướng Lê Hồng Anh (chụp năm 2024) ẢNH: TƯ LIỆU CỦA PHẠM CHÍ THÀNH

Đại tướng Lê Hồng Anh (tên thân mật là Út Anh) quê ở tỉnh Kiên Giang, xuất thân trong một gia đình có truyền thống yêu nước, tham gia hoạt động cách mạng từ năm lên 10 tuổi, là một cán bộ trưởng thành từ cơ sở. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng của Đảng như Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư. Ông có 10 năm làm Bộ trưởng Bộ Công an và 5 năm làm Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng. Dù đảm nhiệm những cương vị quan trọng của Đảng nhưng qua những trang viết của Phạm Chí Thành, ông hiện lên là một con người bình dị, thẳng thắn, có trách nhiệm, yêu thương gia đình, đồng đội và nhân dân. Trong quá trình công tác cũng như khi đã nghỉ hưu, ông thường xuyên có những đóng góp để xây dựng quê hương, đất nước. Ở vị trí nào trong công tác cũng như trong cuộc sống, Lê Hồng Anh luôn được mọi người tôn trọng và yêu quý.

Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng ẢNH: PHẠM CHÍ THÀNH

Những góc nhìn khác biệt về một nhân cách tài năng và đức độ

Mỗi câu chuyện của Phạm Chí Thành trong Nghĩ về Anh là một góc nhìn khác biệt nhưng thống nhất về nhân cách, tính cách và con người đại tướng Lê Hồng Anh với những phẩm chất nổi bật của người cán bộ Đảng. Đó là một con người trầm tĩnh nhưng quyết đoán. Trong công việc, ông luôn ung dung tự tại nhưng giải quyết công việc rất nhanh gọn, hiệu quả. Ở cương vị là nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng, ông luôn chú trọng nghiên cứu, vận dụng cương lĩnh, đường lối, nghị quyết, các quy chế, quy định của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn và từ đó, ông tiếp tục đóng góp xây dựng để ngày càng hoàn thiện thêm các văn kiện mang tính chính sách, chiến lược của Đảng. Đó là đóng góp nhất quán và lớn nhất của đại tướng Lê Hồng Anh trên các cương vị công tác của ông.

Trong cuộc sống đời thường, cuốn sách của Phạm Chí Thành cho biết đại tướng Lê Hồng Anh dù quyền cao chức trọng nhưng là một người khiêm tốn, ông ít khi tự nói về mình và cũng không muốn người khác ca ngợi mình. Ông thuộc tuýp người sống mộc mạc và kiệm lời. Vì thế, Lê Hồng Anh cũng là người dễ gần gũi dù cơ hội tiếp xúc của số đông mọi người với ông không có nhiều.

Là một người con của quê hương miệt vườn miền Tây Nam bộ, Lê Hồng Anh sống đằm thắm, chân tình và vẫn mang tính hài hước, dí dỏm trong ứng xử với đồng chí, đồng đội và đồng bào. Ở đâu có ông là ở đó vang lên những tiếng cười chân tình và sảng khoái. Đó là một tính cách đáng quý của đại tướng Lê Hồng Anh mà những trang sách của Phạm Chí Thành đã thể hiện khá thành công trong Nghĩ về Anh.

Sách Nghĩ về Anh của Phạm Chí Thành, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2025 ẢNH: HÀ TÙNG SƠN

Câu chuyện đời thường gần gũi của một nhà lãnh đạo cao cấp

Là người có 5 năm đảm nhiệm vị trí thư ký, trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, tác giả Phạm Chí Thành viết về ông như một cộng sự gần gũi. Mỗi trang sách trong Nghĩ về Anh là một câu chuyện kể về công việc, cuộc sống nhằm thể hiện nhân cách, đức độ của một người chiến sĩ cộng sản kiên trung, tận tụy, mẫu mực trong công tác. Đó là những câu chuyện vừa tái hiện hành trình công tác với nhiều dấu ấn tốt đẹp của một nhà lãnh đạo có tâm, có tầm, lại vừa khắc họa được chân dung về một con người đời thường gần gũi, giản dị. Từ những ghi chép mộc mạc trong Nghĩ về Anh, Phạm Chí Thành muốn bày tỏ một lời tri ân với một con người nổi tiếng có nhiều cống hiến, đóng góp cho đất nước và cách mạng.

Nghĩ về Anh vì thế cũng là cuốn sách mang lại nguồn cảm hứng và những bài học quý giá về đạo đức cách mạng và đạo làm người, về tinh thần trách nhiệm và lòng trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng. Đó là đóng góp đáng kể của Phạm Chí Thành qua tác phẩm Nghĩ về Anh.

Tác giả Phạm Chí Thành nguyên là sinh viên khóa 2 Khoa Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Quy Nhơn (nay là ĐH Quy Nhơn). Tốt nghiệp đại học, anh được phân công làm việc ở Văn phòng T.Ư Đảng. Khi đại tướng Lê Hồng Anh đảm nhiệm vị trí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng, Phạm Chí Thành được bổ nhiệm làm thư ký và sau đó là trợ lý cho đại tướng. Anh xem đó là một vinh dự lớn và cũng là một trách nhiệm nặng nề. Ngày đại tướng Lê Hồng Anh nghỉ hưu, Phạm Chí Thành đã bắt tay viết cuốn sách Nghĩ về Anh như một sự bày tỏ lòng biết ơn với người thủ trưởng nhiều ân tình của mình.