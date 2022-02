Bức tranh ảm đạm cho thế giới

Theo bản báo cáo thường niên được công bố trước hội nghị năm nay, bức tranh chung về chính trị an ninh thế giới thật ảm đạm. Trong đó, thời sự nhất là nguy cơ xảy ra chiến tranh giữa Nga và Ukraine, đe dọa hòa bình và ổn định ở châu Âu, tác động mạnh mẽ tới quan hệ quốc tế. Bên cạnh đó, còn là những vấn đề và thách thức an ninh khác như dịch bệnh, an ninh mạng, khí hậu trái đất, gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu hay những cuộc xung đột cụ thể.

Bức tranh mà báo cáo phác họa nên càng thêm ảm đạm khi cho rằng thế giới bị cầm chân trong tình trạng bất lực nhất định trước những khủng hoảng và xung đột, vấn đề và thách thức này. Vì thế, báo cáo cho rằng phải thoát ra khỏi tình trạng bất lực vừa nêu thì thế giới mới có thể đạt được tiến bộ mang ý nghĩa cơ bản trong việc xử lý cũng như ngăn ngừa những khủng hoảng và xung đột.





Thúc đẩy hoạt động ngoại giao song phương và đa phương được bản báo cáo coi là phương cách quyết định nhất và đắc dụng nhất để bức tranh về thực trạng và triển vọng tình hình chính trị an ninh thế giới bớt ảm đạm và dần tươi sáng. Báo cáo không đề cập cụ thể, nhưng ám chỉ các nước phương Tây, Mỹ hay NATO hoặc EU hiện vẫn lúng túng, bị động, thậm chí bế tắc chiến lược về ứng phó những khủng hoảng, xung khắc chính trị an ninh.