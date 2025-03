Bức Tường tri ân cố nhạc sĩ Trần Lập trong đêm nhạc kỷ niệm

Ban nhạc Bức Tường tổ chức đêm nhạc We are the wall kỷ niệm chặng đường 30 năm vào tối 29.3 tại TP.HCM. Những người yêu rock đã cùng nhau ôn lại những ca khúc làm nên tên tuổi của nhóm.

Trong chương trình, ban nhạc đã tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trần Lập - thành viên sáng lập, đã viết nên nhiều tác phẩm bất hủ của Bức Tường. Đặc biệt, khi ca khúc Cơn mưa tháng 5 với giọng hát của Trần Lập vang lên trên nền guitar của nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng, nhiều người lặng lẽ đưa tay lau nước mắt. Hình ảnh cố nhạc sĩ Trần Lập trong đêm nhạc Ảnh: BAN NHẠC CUNG CẤP "Việc nhiều thế hệ khán giả yêu mến, theo dõi ban nhạc suốt 3 thập kỷ không chỉ đến từ ảnh hưởng của những người đi trước, mà quan trọng hơn, họ thực sự bị hấp dẫn bởi giá trị mà ban nhạc mang lại", nhà báo Lại Văn Sâm nói. Đêm nhạc khép lại bằng khoảnh khắc nhóm Bức Tường cắt bánh sinh nhật tuổi 30. Trần Tuấn Hùng tiết lộ trong năm 2025, ban nhạc sẽ có thêm nhiều dự án mới, đặc biệt là concert riêng vào dịp cuối năm.