Bức xúc vụ cô gái chụp ảnh phản cảm ở Tuyên Quang

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại một nữ du khách ăn mặc “thiếu vải” khoe dáng phản cảm bên xe mô tô. Nhiều người nhận ra địa điểm cô gái này chụp ảnh, quay clip là thuộc địa phận Tuyên Quang (Hà Giang cũ). Chưa hết, cư dân mạng còn nhận ra cô gái này đã từng thực hiện một số bộ ảnh táo bạo gây xôn xao trước đó.

Dân mạng bức xúc vì phản cảm

Hình ảnh mới của nữ du khách này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, đặc biệt là trong cộng đồng người mê phượt, nhận phản ứng trái chiều. Nhiều ý kiến chỉ trích cô vì cách ăn mặc và tạo dáng táo bạo, được cho là không phù hợp với cảnh quan. Trong khi đó, cũng có cư dân mạng cho rằng cô gái này đang cố tình mặc phản cảm để thu hút sự chú ý và lên án vì điều này.

Hình ảnh cô gái mặc phản cảm khiến dân mạng phẫn nộ Ảnh: Chụp màn hình

Một người dùng bày tỏ: “Xúc phạm cảnh đẹp Hà Giang. Tôi không thấy đẹp chỗ nào mà lên đây khoe luôn đó”. Người xem khác bày tỏ: “Lần trước đăng với hoa đã thấy không hợp với nét đẹp và văn hóa Hà Giang rồi, lần này còn phản cảm hơn nữa”. Một người xem nêu ý kiến: “Làm thế để được gì vậy chị? Mất hết vẻ đẹp của thiên nhiên thuần khiết”. “Cô này nổi tiếng nhờ tai tiếng”, người dùng khác chia sẻ.

Thực tế cho thấy, đã có không ít trường hợp nhận “bão” chỉ trích vì chụp ảnh phản cảm khi chụp ảnh tại các địa điểm du lịch. Từ câu chuyện này, nhiều người đặt vấn đề về chuyện ăn mặc phù hợp và mong cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm những trường hợp như cô gái trong loạt ảnh được chia sẻ kia để răn đe. Một tài khoản nêu quan điểm: “Phù hợp mới gọi là đẹp, còn bất chấp đi đâu cũng chụp như vậy người ta gọi là khoe thân đấy”. “Đẹp hay không phải thể hiện đúng lúc đúng chỗ thì mới được”, người dùng khác bày tỏ.

Một cư dân mạng bày tỏ: “Cảnh ở Hà Giang rất đẹp và tự nhiên, chứ mặc đồ thế này chụp ảnh tôi thấy không đẹp”. Một người dùng gay gắt hơn: “Văn hóa là đây ư? Không phạt mới là lạ đó. Nếu là bãi cát, tắm biển còn phù hợp, đây là đi phượt núi rừng mà, không bị chửi mới lạ. Cái đẹp ai chẳng thích, nhưng thiếu tôn trọng cộng đồng, cần phải lên án, tẩy chay thì xã hội mới văn minh”.

Trước đó, đã có không ít trường hợp ăn mặc không phù hợp khi chụp ảnh tại các địa điểm nổi tiếng. Còn nhớ hình ảnh một cô gái mặc trang phục giống với áo dài, kết hợp cùng nội y để lộ mông, thoải mái chụp ảnh trên thuyền tại Hội An từng gây xôn xao trên mạng xã hội. Hay khoảnh khắc nhóm người chụp ảnh khỏa thân ven đường từng bị lên án mạnh mẽ. Từ những vụ việc này, nhiều người mong cơ quan xử lý nghiêm những trường hợp này để làm gương, từ đó nâng cao ý thức của khách du lịch, đặc biệt là người trẻ.