'Buffet mì gói' giá 1.000 đồng: Bà chủ không muốn ai mắc nợ mình

Tiệm mì của bà Thảo mới mở được hơn một tháng trên khu đất trống sát QL13 (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương). Khách ghé tiệm ăn xong quay video chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người thắc mắc. Có người bình luận: "Sao chị Thảo kinh doanh nhưng bán giá rẻ vậy?". Một số khác lại hỏi: "Nếu làm từ thiện sao không để giá 0 đồng mà lại là 1.000 đồng?"…

"Không muốn HỌ mắc nợ mình"

Đó là chia sẻ của bà Thảo - chủ tiệm kinh doanh gốm sứ xuất khẩu ở TP.Thuận An, với PV Thanh Niên. Bà cho biết từ khi có ý định mở tiệm mì với mục đích san sẻ phần nào gánh nặng kinh tế cho bà con lao động nghèo, bà được mẹ khuyên để giá 0 đồng. Tuy nhiên, dù làm thiện nguyện nhưng bà quan niệm không muốn ai mắc nợ mình nên để giá 1.000 đồng.

"Khi mọi người tới ăn và lấy tiền ra trả là họ không mắc nợ gì mình cả. Được trả tiền khiến mọi người có tâm lý thoải mái hơn khi ghé tiệm. Còn nếu không có sẵn tiền lẻ thì trả bằng một nụ cười tôi cũng nhận", bà phân trần.

Bà Thảo chiên trứng cho các em nhỏ ăn ở tiệm mì ẢNH: PHAN DIỆP

Vậy là 1 tháng nay, tiệm mì gói phục vụ đều đặn vào buổi chiều từ 16 - 18 giờ, thứ hai đến thứ bảy. Mỗi buổi, tiệm bán được 200 - 250 gói mì tôm đủ loại. Ngoài ra còn có hủ tiếu, phở, bún ăn liền để khách chọn lựa. Vì còn bận công việc kinh doanh nên bà Thảo không có nhiều thời gian chuẩn bị thức ăn, vì thế bà chọn mì gói để chế biến nhanh và bảo quản được lâu. Biết mì gói ăn nhiều sẽ nóng, nên bà nấu một nồi nước dùng lớn và chất lượng với củ cải, cà rốt, nấm thay vì chỉ dùng nước sôi.

"Khách hàng mỗi người mỗi tính nên tôi quyết định để mọi người tự chọn lựa trứng, xúc xích, rau, giá để ăn kèm. Phương châm của tôi là khách đến cứ thoải mái, tự nhiên như ở nhà, tự pha mì và chọn món mình thích", bà Thảo chia sẻ.

Từ ngày mở tiệm mì, nhân viên trong tiệm gốm khoảng 7 - 8 người cũng giúp bà Thảo đi chợ, sơ chế củ quả, rửa bát… Chi phí cho mỗi buổi bán mì 1.000 đồng của bà Thảo tốn khoảng 1 triệu đồng.

Tô mì gói đầy ắp, đủ chất dinh dưỡng giá 1.000 đồng ẢNH: PHAN DIỆP

1.000 đồng và ước mơ xây cầu

Tiệm mì bố trí hai dãy bàn ghế, có khu vực tủ, bàn đặt bếp nấu riêng biệt. Bên ngoài, bảng hiệu được in to để thu hút người đi đường. Không chỉ thu hút đông công nhân, người lao động ở quanh vùng mà còn có nhiều học sinh cũng ghé sau giờ học. Vì thế, khi thấy các em đến, nhân viên dừng các công việc khác, ưu tiên chiên trứng, múc nước dùng để đảm bảo an toàn.

Vừa tan ca, nhóm bạn cùng công ty của bà Bảo Châu (42 tuổi) rủ nhau ghé đến tiệm mì. Mọi người tự chọn loại mì gói mình thích, gắp đồ ăn kèm đầy tô rồi cùng nhau thưởng thức và không ngừng khen ngon. "Quán từ thiện nhưng mình được chọn như ăn buffet. Ngoài mì gói còn có thêm phở, hủ tiếu ăn liền, nước dùng nấu cùng với rất nhiều rau củ. Tôi chưa bao giờ thấy một quán mì đặc biệt như thế này", nữ công nhân nói.

Nhóm bạn của bà Bảo Châu rủ nhau đến ăn mì gói 1.000 đồng, chiều 19.2 ẢNH: PHAN DIỆP

Phạm Minh Hiếu (24 tuổi, ở TP.Thủ Dầu Một) tình cờ đi ngang tiệm mì, thấy để bảng 1.000 đồng, anh tò mò vào ăn thử. Hiếu nói giọng bất ngờ: "Lần đầu tiên mình được ăn tô mì chất lượng, có đủ rau, trứng, xúc xích… mà giá lại rẻ như vậy. Tuy bà chủ chỉ lấy 1.000 đồng nhưng mình đã bỏ vào thùng 5.000 đồng. Hôm nay mình đã tiết kiệm được 25.000 đồng tiền ăn tối".

Sau 1 tháng hoạt động, bà Thảo chia sẻ chưa có nhiều khó khăn. Ngược lại, nhiều nhà hảo tâm đã biết và ủng hộ tiệm mì. Tuy nhiên, bà chỉ nhận mì gói, rau củ, trứng, không nhận tiền. Người phụ nữ luôn hy vọng khi đến với tiệm mì, khách sẽ tiết kiệm được một khoản nhỏ hằng tháng để mua thêm sữa, quần áo mới cho con của họ.

Về phần tiền 1.000 đồng thu của khách, bà Thảo dự định đến cuối năm sẽ lấy ra làm thêm một việc thiện nguyện khác. Nếu đủ chi phí, bà định xây một cây cầu cho bà con ở vùng sâu vùng xa, lấy tên là "cầu của khách hàng tiệm mì 1.000 đồng".

"Được như ý nguyện, thì không chỉ tôi, các nhân viên trong tiệm mà khách đến đây ăn cũng được làm việc thiện", bà Thảo nói.