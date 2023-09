Bùi Khánh Linh: Tôi trân trọng tháng ngày đi cuốc đất, bắt tôm cá ngoài đồng

Chia sẻ với chúng tôi, Bùi Khánh Linh nói ngôi vị á hậu 1 là "quả ngọt" xứng đáng cho sự kiên trì và nỗ lực của cô. Người đẹp cho biết mình là người cá tính, dám thử thách bản thân. Khi quyết định ghi danh Miss Grand Vietnam 2023, Khánh Linh muốn khai phá bản thân mình ở một khía cạnh khác so với những gì cô đã theo đuổi. "Trước giờ mọi người nghĩ tôi là một cô gái dịu dàng, hơi an toàn. Nhưng tôi muốn thay đổi và phấn đấu phát triển bản thân. Tôi đã cố gắng hết sức cho cuộc thi và thấy mình rất may mắn khi giành được ngôi vị á hậu 1", cô cho hay