Bùi Lan Hương làm mới 'nhan sắc' của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng

Bùi Lan Hương làm mới lại bản nhạc Nhan sắc của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng Ảnh: NVCC

Tối 15.12, Bùi Lan Hương bất ngờ ra mắt bản remake ca khúc Nhan sắc (nhạc phim Cô gái chân dài của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng) mang tên Nhan sax, kết hợp cùng Rhymastic. Sản phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả khi không chỉ khoác lên diện mạo mới cho một ca khúc quen thuộc, mà còn tạo dấu ấn rõ nét về mặt thẩm mỹ, âm nhạc lẫn thời trang. Đáng chú ý, theo tiết lộ của nữ ca sĩ, MV còn sở hữu một chi tiết đặc biệt khi xuất hiện hình ảnh chiếc xe từng chở Madam Bình - nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Nhan sax được xem như một cuộc đối thoại giữa ký ức và hiện tại. Trên nền tảng ca khúc gốc, Bùi Lan Hương lựa chọn cách tiếp cận mới, mang màu sắc sang trọng, hiện đại song vẫn giữ được tinh thần nguyên bản. Bản phối mang hơi thở hiện đại, tiết chế vừa phải để không làm mất tinh thần nguyên tác, đồng thời tạo cú hích cần thiết cho tổng thể ca khúc. Sự kết hợp này giúp Nhan sax khoác lên mình “lớp áo” mới, táo bạo và gợi cảm hơn, phù hợp với thị hiếu hiện nay.

MV mới của Bùi Lan Hương có gì?

MV của ca khúc được xây dựng theo phong cách “fashion music video”. Bên cạnh đó, hình ảnh trong MV sử dụng nhiều thương hiệu thời trang xa xỉ như Saint Laurent, Chopard, Tom Ford, tạo nên không gian đậm chất high-end luxury.

Chiếc xe được Bùi Lan Hương tiết lộ là từng chở Madam Bình Ảnh: NVCC

Đáng chú ý, hình ảnh chiếc xe từng được Madam Bình sử dụng cũng được giọng ca 36 tuổi cài cắm vào MV một cách khéo léo. Chi tiết này được đưa vào như một biểu tượng của vẻ đẹp vượt thời gian, của sự từng trải và bản lĩnh. Thông qua hình ảnh đó, thông điệp về nhan sắc được mở rộng sang chiều kích sâu hơn, vẻ đẹp không chỉ nằm ở tuổi trẻ hay bề ngoài, mà còn ở khí chất, trải nghiệm và dấu ấn cá nhân.

Phần lời mới do chính "chị đẹp" viết thêm cũng tạo được ấn tượng với khán giả nhờ sự chân thật và sắc sảo. Sự xuất hiện của Rhymastic trong phần X-Part được xem là mảnh ghép đối lập nhưng hài hòa. Nam rapper mang đến nguồn năng lượng mới với lối rap rõ chữ, mượt mà và dễ nghe.Chia sẻ về bản phối mới, Bùi Lan Hương cho biết đây là một ca khúc đặc biệt khi nguyên bản vốn là nhạc phim, nay được cô “nhào nặn” theo phong cách hoàn toàn khác, kết hợp cùng phần rap của Rhymastic.

Bùi Lan Hương trong MV Nhan sax Ảnh: NVCC

Tác giả bản gốc, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng bày tỏ sự xúc động khi nhìn lại hành trình của ca khúc sau hơn hai thập niên. Anh cho rằng bài hát đã được “làm mới” để trở nên trẻ trung, phù hợp hơn với thời đại.

Với Bùi Lan Hương, Nhan sax không chỉ là sản phẩm âm nhạc thông thường mà còn là món quà sinh nhật đặc biệt dành cho đạo diễn Nguyễn Quang Dũng – người bạn đời đồng hành cùng cô nhiều năm. Sau cơn “sốt” từ Chị đẹp đạp gió, Bùi Lan Hương đang cho thấy sự chuyển mình rõ rệt, tiệm cận hơn với khán giả đại chúng song vẫn giữ được bản sắc riêng.