Bùi Lan Hương nóng bỏng trong đêm diễn với các 'anh tài'

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Trong đêm diễn tại Mỹ cùng với nhà SpaceSpeakers, Bùi Lan Hương không chỉ mang đến những giai điệu du dương với ca khúc ballad mà còn là những màn vũ đạo nóng bỏng cùng các 'anh tài'.
Tối 4.7, đêm diễn Kosmik Live Concert 2026: SpaceSpeakers 15th Anniversary ở Las Vegas, Mỹ mang đến không khí sôi động với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau đến từ các ca sĩ Soobin Hoàng Sơn, Binz, Cường Seven, Bùi Công Nam, Bùi Lan Hương, Xuân Nghi, DJ Mie...
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