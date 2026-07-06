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Giải trí Đời nghệ sĩ

Bùi Lan Hương nóng bỏng trong đêm diễn với các 'anh tài'

Minh Hy
Minh Hy
Trong đêm diễn tại Mỹ cùng với nhà SpaceSpeakers, Bùi Lan Hương không chỉ mang đến những giai điệu du dương với ca khúc ballad mà còn là những màn vũ đạo nóng bỏng cùng các 'anh tài'.

Tối 4.7, đêm diễn Kosmik Live Concert 2026: SpaceSpeakers 15th Anniversary ở Las Vegas, Mỹ mang đến không khí sôi động với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau đến từ các ca sĩ Soobin Hoàng Sơn, Binz, Cường Seven, Bùi Công Nam, Bùi Lan Hương, Xuân Nghi, DJ Mie...

Bùi Lan Hương nóng bỏng trong đêm diễn với các anh tài - Ảnh 1.

Đêm nhạc mở màn bằng những giai điệu sôi động của DJ Mie. Sau đó là màn chào sân của Rhymastic, Kimmese, Lil Wuyn và 16 Typh với những bản rap như SS SWAG, Cancel Talk, Million Dollar Boy, Walk On The Street...

ẢNH: BTC CUNG CẤP

Bùi Lan Hương nóng bỏng trong đêm diễn với các anh tài - Ảnh 2.

Trong khi đó, Binz cũng khiến khán giả phấn khích với bản hit Big City Boy và các ca khúc khác như Gene They Said. "Hy vọng màn trình diễn của mình và các anh em trong đêm diễn này khiến buổi tối của mọi người vui hơn", anh nói

ẢNH: BTC CUNG CẤP

Bùi Lan Hương nóng bỏng trong đêm diễn với các anh tài - Ảnh 3.

Bên cạnh những màn thể hiện vũ đạo với các bài hát có tiết tấu nhanh thì Soobin Hoàng Sơn còn đưa người xem vào không gian lãng mạn, đầy day dứt với Phía sau một cô gáiGiá như

ẢNH: BTC CUNG CẤP

Bùi Lan Hương nóng bỏng trong đêm diễn với các anh tài - Ảnh 4.

Kimmese khoe chất giọng nội lực, đưa khán giả đến các bản tình ca năm tháng của Hương ngọc lanLoving You Sunny

ẢNH: BTC CUNG CẤP

Bùi Lan Hương nóng bỏng trong đêm diễn với các anh tài - Ảnh 5.

Đáng chú ý là màn xuất hiện của "chị đẹp" Bùi Lan Hương. Từ những giai điệu đượm buồn trong bản hit Ngày chưa giông bão, nữ ca sĩ khiến khán giả phấn khích, liên tục hò reo khi khoe vũ đạo "bốc lửa" ở ca khúc Bay

ẢNH: BTC CUNG CẤP

Bùi Lan Hương nóng bỏng trong đêm diễn với các anh tài - Ảnh 6.

Bên cạnh đó, khoảnh khắc Bùi Lan Hương tương tác với rapper Rhymastic trên sân khấu làm fan "đứng ngồi không yên"

ẢNH: BTC CUNG CẤP

Bùi Lan Hương nóng bỏng trong đêm diễn với các anh tài - Ảnh 7.

Người hâm mộ hòa giọng cùng Rhymastic trong ca khúc Yêu 5. Theo các thành viên nhà SpaceSpeakers, chủ nhân hit Lặng không chỉ là người có tài năng âm nhạc mà là người giỏi tranh luận và có lý lẽ rất sắc bén

ẢNH: BTC CUNG CẤP

Bùi Lan Hương nóng bỏng trong đêm diễn với các anh tài - Ảnh 8.

Kay Trần "đốt cháy" sân khấu trong Gọi cháy máy và đưa khán giả quay về miền ký ức với Phía sau em. Ngoài ra, "anh tài" 9X còn khoe vũ đạo cùng với Kiên Ứng, Soobin Hoàng Sơn và Cường Seven ở tiết mục Nước hoa

ẢNH: BTC CUNG CẤP

Bùi Lan Hương nóng bỏng trong đêm diễn với các anh tài - Ảnh 9.

Bùi Công Nam trổ tài đàn piano đầy cảm xúc với I Love You và khuấy động sân khấu cùng Chúa tể

ẢNH: BTC CUNG CẤP

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