Bụi mịn ảnh hưởng da như thế nào - Lời cảnh báo từ chuyên gia da liễu

Hãy cùng khám phá những lời giải đáp từ chuyên gia da liễu dưới đây để hiểu bụi mịn là gì, xuất hiện do đâu, ảnh hưởng như thế nào tới làn da và làm thế nào để bảo vệ làn da luôn tươi khỏe rạng ngời trước bụi mịn.

Bụi mịn là gì?

Bụi là hỗn hợp phức tạp của các hạt vô cơ và hữu cơ ở dạng lỏng hoặc rắn lơ lửng trong không khí. Bụi hoặc các hợp chất trong bụi được gọi chung là vật chất dạng hạt - ký hiệu PM. Bụi mịn bao gồm các hạt bụi có kích thước cực nhỏ với:

PM10 là các hạt bụi rắn hoặc lỏng siêu nhỏ có đường kính từ 2.5 - 10 µm (micromet). PM2.5 được hiểu là các hạt bụi rắn hoặc lỏng siêu nhỏ có đường kính từ 2.5 µm trở xuống, nhỏ hơn khoảng 20 lần so với một sợi tóc (một sợi tóc có kích thước 50 - 70 µm).

Bụi mịn ở Việt Nam hình thành như thế nào?

Bụi mịn PM2.5 và PM10 tại Việt Nam được hình thành chủ yếu từ các hoạt động đô thị hóa và công nghiệp hóa. Các nguồn phát thải chính bao gồm khí thải từ phương tiện giao thông, bụi từ các công trình xây dựng, hoạt động sản xuất công nghiệp, và cả quá trình đốt rác thải sinh hoạt. Những hạt bụi siêu nhỏ này không chỉ tồn tại trong không khí mà còn có khả năng len lỏi sâu vào hệ hô hấp và làn da, gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe và làn da của chúng ta.

Vậy bụi mịn có ảnh hưởng tới làn da của bạn như thế nào?

Không chỉ gây hại cho sức khỏe, bụi mịn còn tác động tiêu cực đến làn da. Những hạt bụi siêu nhỏ này không chỉ bám trên bề mặt da mà còn có khả năng xâm nhập sâu vào lỗ chân lông, gây ra hàng loạt vấn đề về da.

Một trong những tác hại nghiêm trọng nhất của bụi mịn là kích thích sản sinh gốc tự do trong da. Gốc tự do là các phân tử không ổn định, gây ra hiện tượng stress oxy hóa, làm tổn thương tế bào và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Stress oxy hóa phá vỡ cấu trúc collagen và elastin, khiến da mất đi độ đàn hồi và săn chắc, dẫn đến sự xuất hiện sớm của nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa khác.

Bên cạnh đó, bụi mịn còn làm suy yếu hàng rào bảo vệ tự nhiên của da. Khi hàng rào này bị tổn thương, các tác nhân gây hại từ môi trường dễ dàng xâm nhập, khiến da trở nên nhạy cảm, dễ bị kích ứng, viêm nhiễm, và ửng đỏ. Tình trạng này cũng làm trầm trọng thêm các vấn đề da liễu sẵn có như chàm, viêm da, hoặc mẩn ngứa.

Bụi mịn cũng kích thích tăng tiết bã nhờn trên da. Khi lượng dầu tiết ra quá mức, lỗ chân lông dễ bị bít tắc, tạo điều kiện cho mụn trứng cá và mụn đầu đen hình thành. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến vẻ ngoài mà còn khiến làn da trở nên thiếu sức sống và khó phục hồi.

Lão hóa sớm: Các chất ô nhiễm tạo ra các gốc tự do làm tổn hại collagen và elastin, dẫn đến nếp nhăn, vết chân chim và mất độ đàn hồi của da. Tăng độ nhạy cảm của da: Các chất ô nhiễm có thể gây kích ứng da và tăng độ nhạy cảm, khiến da dễ bị đỏ và khó chịu hơn. Nó cũng làm làm tăng mức độ tổn thương của làn da khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Mụn trứng cá: Các chất ô nhiễm có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông, dẫn đến sự phát triển của mụn trứng cá và các khuyết điểm khác trên da. Da không đều màu: Viêm do ô nhiễm có thể gây ra tình trạng tăng sắc tố và da không đều màu. Tình trạng da khô và mất nước: Các chất ô nhiễm có thể phá vỡ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da, dẫn đến da khô. Căng thẳng oxy hóa: Các chất ô nhiễm tạo ra căng thẳng oxy hóa, gây tổn thương tế bào và lão hóa da. Da xỉn màu và mệt mỏi: Ô nhiễm có thể khiến da trông xỉn màu và mệt mỏi bằng cách ảnh hưởng đến độ rạng rỡ và tươi sáng tự nhiên của làn da. Giảm khả năng chữa lành da: Tình trạng viêm do ô nhiễm có thể cản trở khả năng chữa lành và phục hồi của da sau vết thương hay mụn nhọt.



Làm thế nào để bảo vệ làn da sạch mịn, tươi khỏe ngăn ngừa tác động xấu từ bụi mịn PM2.5?

Bụi mịn chính là "kẻ thù âm thầm hủy hoại làn da" của chúng ta đúng không nào? Nó là tiền đề mở lối khiến làn da ngày một yếu đi và gặp phải vô số các vấn đề như da mất nước xỉn màu và dễ khô căng; tăng sinh mụn viêm do bít tắc; lão hóa nhanh, phá hủy cấu trúc collagen; tăng nguy cơ kích ứng, ngứa da; tăng viêm nhiễm, chàm da, viêm da tiếp xúc...

Vậy nên việc đầu tiên cần làm để có làn da khỏe đẹp, rạng ngời là làm sạch bụi mịn bám trên da. Nhưng không phải sữa rửa mặt nào cũng có tính năng làm sạch được cả bụi mịn đâu nhé! Và hiện nay, tại Việt Nam chỉ có ít sữa rửa mặt trên thị trường có thể làm sạch được bụi mịn. Trong đó, sản phẩm tiên phong ứng dụng hàng đầu hiện nay chính là sữa rửa mặt Rejuvaskin Facial Cleanser đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin với hơn 35 năm nổi tiếng tại Mỹ.





Sữa rửa mặt Rejuvaskin Facial Cleanser ứng dụng công nghệ EXO-P™ là sáng chế của hãng Rejuvaskin vừa bảo vệ vừa hút sạch 85% bụi mịn, 28% gốc tự do và 44% kim loại nặng tích tụ trong nang lông. Kết hợp cùng thành phần chiết xuất từ dầu dừa tăng khả năng làm sạch bụi bẩn, bã nhờn, lớp trang điểm hay các tạp chất khác trên bề mặt cho làn da mịn màng, tươi mới. Còn thành phần giàu độ ẩm từ nước ép lô hội, Glycerin giúp phục hồi hàng rào bảo vệ, tăng cường sức khỏe cho làn da chống lại những tác động xấu từ môi trường ô nhiễm như hiện nay.

Đặc biệt, sữa rửa mặt làm sạch bụi mịn Rejuvaskin Facial Cleanser mang lại khả năng làm sạch sâu mà không gây cảm giác khô căng khó chịu. Bảng thành phần không chứa hương liệu, paraben, chất bảo quản... nên phù hợp với mọi làn da, kể cả làn da nhạy cảm theo tiêu chuẩn Good Face Project Hoa Kỳ. Chính sự kết hợp hoàn hảo và đột phá giữa công nghệ chống ô nhiễm EXO-P™ cũng hoạt chất làm sạch, dưỡng ẩm và tái tạo; sữa rửa mặt Rejuvaskin Facial Cleanser kiểm chứng mang lại làn da mịn màng, tươi sáng và khoẻ mạnh toàn diện sau 7 ngày.

Bên cạnh việc làm sạch sâu cả bụi mịn PM2.5, để duy trì làn da khỏe đẹp, rạng ngời thì cần phải dưỡng ẩm với thành phần chống oxy hóa để tăng cường hàng rào bảo vệ cho làn da. Đồng thời, ban ngày sử dụng kem chống nắng phổ rộng để bảo vệ da khỏi tia UV và ngăn ngừa bụi mịn bám vào da. Cũng không quên che chắn mỗi khi ra ngoài bằng cách đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng, và đội mũ để hạn chế tiếp xúc trực tiếp với bụi mịn. Song song với việc chăm sóc da đúng chuẩn mùa ô nhiễm thì các bạn cũng cần cải thiện môi trường mình đang sống như trồng cây xanh, sử dụng máy lọc không khí để giảm thiểu bụi mịn trong nhà.