Bùi Ngọc Minh Duy đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Quốc dân Việt Nam 2026

Xuyên suốt hành trình cuộc thi, Minh Duy ghi dấu với phong thái tự tin, khả năng giao tiếp tốt và bản lĩnh sân khấu. Ở phần thi ứng xử Top 5, người đẹp chia sẻ về người mẹ đã khuất, đồng thời gửi gắm thông điệp "giữ gìn giá trị của phụ nữ Việt không phải là đứng yên trong quá khứ, mà là đưa vẻ đẹp Việt Nam vươn ra thế giới bằng sự tự tin và lòng tự hào dân tộc".

Khoảnh khắc đăng quang của Á hậu Bùi Ngọc Minh Duy ẢNH: BTC

Sinh năm 1994, Minh Duy tốt nghiệp cử nhân Marketing, Trường đại học Tài chính - Marketing. Cô có hơn 10 năm kinh nghiệm dẫn chương trình song ngữ và 6 năm làm phiên dịch cabin Anh - Việt. Trước cuộc thi, người đẹp từng đạt Top 10 Micro Vàng 2023, Top 13 Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2024, Á quân 2 The Miss Global Talent Vietnam 2024, Top 8 Miss MC 2025 cùng nhiều thành tích khác.

Chia sẻ sau đăng quang, Bùi Ngọc Minh Duy cho biết sẽ tập trung thực hiện các dự án cộng đồng, trong đó có mở lớp tiếng Anh miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cô kỳ vọng lan tỏa những giá trị tích cực và hoàn thành tốt sứ mệnh của Á hậu 1 Hoa hậu Quốc dân Việt Nam 2026.