Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Bùi Ngọc Minh Duy đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Quốc dân Việt Nam 2026

Thảo Tây
Thảo Tây
Lâm Đồng - Bùi Ngọc Minh Duy (SBD 479, TP.HCM) được xướng tên ở ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Quốc dân Việt Nam 2026 trong đêm chung kết diễn ra tối 31.7. Cô đồng thời giành hai giải thưởng phụ là Người đẹp Trí tuệ và Người đẹp Truyền thông.

Xuyên suốt hành trình cuộc thi, Minh Duy ghi dấu với phong thái tự tin, khả năng giao tiếp tốt và bản lĩnh sân khấu. Ở phần thi ứng xử Top 5, người đẹp chia sẻ về người mẹ đã khuất, đồng thời gửi gắm thông điệp "giữ gìn giá trị của phụ nữ Việt không phải là đứng yên trong quá khứ, mà là đưa vẻ đẹp Việt Nam vươn ra thế giới bằng sự tự tin và lòng tự hào dân tộc".

Bùi Ngọc Minh Duy đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Quốc dân Việt Nam 2026- Ảnh 1.

Khoảnh khắc đăng quang của Á hậu Bùi Ngọc Minh Duy

ẢNH: BTC

Sinh năm 1994, Minh Duy tốt nghiệp cử nhân Marketing, Trường đại học Tài chính - Marketing. Cô có hơn 10 năm kinh nghiệm dẫn chương trình song ngữ và 6 năm làm phiên dịch cabin Anh - Việt. Trước cuộc thi, người đẹp từng đạt Top 10 Micro Vàng 2023, Top 13 Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2024, Á quân 2 The Miss Global Talent Vietnam 2024, Top 8 Miss MC 2025 cùng nhiều thành tích khác.

Chia sẻ sau đăng quang, Bùi Ngọc Minh Duy cho biết sẽ tập trung thực hiện các dự án cộng đồng, trong đó có mở lớp tiếng Anh miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cô kỳ vọng lan tỏa những giá trị tích cực và hoàn thành tốt sứ mệnh của Á hậu 1 Hoa hậu Quốc dân Việt Nam 2026.

Khám phá thêm chủ đề

Hoa hậu Quốc dân Việt Nam 2026 Á hậu Bùi Ngọc Minh Duy Á hậu 1 Hoa hậu Quốc dân Việt Nam 2026

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận