Giải trí Đời nghệ sĩ

Bùi Quỳnh Hoa bị dọa tung clip nhạy cảm, phía Miss Universe Vietnam nói gì?

Thanh Chi
Thanh Chi
12/09/2025 20:07 GMT+7

Hôm 12.9, Bùi Quỳnh Hoa gây xôn xao khi bị một tài khoản đăng bài với lời lẽ gay gắt, thậm chí dọa đăng clip nhạy cảm về người đẹp. Trước sự việc gây ý kiến trái chiều, đại diện Miss Universe Vietnam cũng đưa ra phản hồi.

Bùi Quỳnh Hoa bị dọa tung clip nhạy cảm, phía Miss Universe Vietnam nói gì? - Ảnh 1.

Vụ việc Bùi Quỳnh Hoa bị dọa tung hình ảnh, video nhạy cảm đang gây xôn xao mạng xã hội

ẢNH: FBNV

Ồn ào mới nhất của Bùi Quỳnh Hoa bắt đầu hôm 12.9, khi một tài khoản tên L.H.L bất ngờ đăng một loạt dòng trạng thái trên mạng xã hội, nhắc thẳng tên người đẹp sinh năm 1998. Người này yêu cầu Miss Universe Vietnam 2023 lập tức gọi lại cho mình nếu không hình ảnh, clip nhạy cảm về nữ người mẫu sẽ được công khai. Tài khoản này thậm chí còn cho rằng ban tổ chức sẽ gặp rắc rối nếu không tước vương miện của nàng hậu 27 tuổi.

Không ít khán giả bàn tán, suy đoán về vấn đề mà Miss Universe Vietnam 2023 đang gặp phải thông qua những dòng mô tả đầy hàm ý, úp mở của phía tài khoản L.H.L. Trong khi đó, số khác bày tỏ sự nghi ngờ trước những thông tin "mập mờ" của tài khoản L.H.L, nhất là khi người này mất kiểm soát ngôn từ, có động thái đăng bài rồi xóa và cập nhật thông tin thất thường.

Bùi Quỳnh Hoa bị dọa tung clip nhạy cảm, phía Miss Universe Vietnam nói gì? - Ảnh 2.

Người đẹp chưa đưa ra phản hồi về vụ việc trong khi Miss Universe Vietnam đã có phản hồi đầu tiên

ẢNH: FBNV

Giữa lúc sự việc Bùi Quỳnh Hoa bị dọa tung clip nhạy cảm lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội, người đẹp vẫn giữ im lặng. Nhiều giờ qua, không ít dân mạng tràn vào trang cá nhân của nàng hậu sinh năm 1998, đặt câu hỏi chuyện gì đang xảy ra với cô và mong nhân vật chính sớm có động thái phản hồi.

Sự việc cũng khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi về động thái của tổ chức Miss Universe Vietnam liên quan đến ồn ào mới nhất của Bùi Quỳnh Hoa. Trả lời Thanh Niên về tin tức đang lan truyền rầm rộ trên mạng, ông Valentin Trần - Chủ tịch Miss Universe Vietnam, cho hay: "Chúng tôi đang theo dõi tình hình và chắc chắn sẽ đưa ra quyết định đúng đắn nếu cần".

Bùi Quỳnh Hoa vướng nhiều ồn ào sau đăng quang

Bùi Quỳnh Hoa bị dọa tung clip nhạy cảm, phía Miss Universe Vietnam nói gì? - Ảnh 3.

Hình ảnh của Bùi Quỳnh Hoa bị ảnh hưởng đáng kể vì loạt ồn ào sau đăng quang Miss Universe Vietnam 2023

ẢNH: FBNV

Bùi Quỳnh Hoa sinh năm 1998, đạt nhiều thành tích tại các cuộc thi về người mẫu, hoa hậu trước khi đăng quang Miss Universe Vietnam 2023. Thời điểm vừa giành vương miện, người đẹp vấp phải nhiều ý kiến phản đối, chỉ trích, vướng nghi vấn mua giải. 

Ồn ào khiến phía Miss Universe Organization (MUO) - đơn vị nắm bản quyền đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế, phải nhập cuộc tìm hiểu về tính minh bạch của kết quả đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2023. Không lâu sau, phía Miss Universe Vietnam xác nhận rằng sau khi làm việc và giải trình với MUO, tổ chức này đã gửi thư mời chính thức tới Bùi Quỳnh Hoa để tham dự Miss Universe 2023 tại El Salvador.

Cùng với tranh cãi về kết quả, Bùi Quỳnh Hoa cũng bị khui lại hình ảnh hút bóng cười trong quá khứ, khiến cô bị bủa vây bởi những bình luận tiêu cực. Về vấn đề này, phía Miss Universe Vietnam giải thích rằng sự việc diễn ra từ năm 2015, khi cô còn là học sinh cấp 3, người đẹp không có khái niệm gì về bóng cười nên thử nhưng sau đó không sử dụng bất cứ lần nào nữa.

Gác lại lùm xùm, Bùi Quỳnh Hoa tranh tài tại Hoa hậu Hoàn vũ 2023 nhưng không đạt được thành tích.

