Bụi than hành hạ người dân

B ỤI PHỦ KÍN NHÀ

Lâu nay, gia đình con trai ông Trần Văn Thư (54 tuổi, ngụ phố Phúc Thịnh, P.Bích Đào) chuyển sang ở cùng nhà với vợ chồng ông dù hai nhà sát vách nhau để mỗi ngày chỉ phải dọn dẹp bụi một căn nhà thay vì hai căn. Ngôi nhà con trai ông Thư đóng kín cửa nhưng cứ khoảng 1 tuần, ông lại sang quét dọn, dùng máy bơm rửa nền nhà vì bụi than, bụi clinker "tấn công" cả ngày lẫn đêm.

Ông Trần Văn Thư bất lực trước cảnh bụi tấn công vào nhà MINH HẢI

"Không thể tưởng tượng nổi, bụi bám dày đặc dưới nền, trên tường. Vợ chồng đứa con trai tôi ở nhưng mới đây phải dọn sang ở với tôi để đỡ phải dọn bụi. Cứ 1 tuần tôi lại sang nhà con trai mở cửa dọn nhà một lần. Các anh nhìn đấy, hôm nay chưa đầy 1 tuần kể từ ngày gần nhất tôi quét dọn mà bụi phủ kín từ tầng 1 đến tầng 3. Đây là bụi than, bụi clinker do xe chở từ cảng Ninh Phúc chạy qua. Bụi này mà không dọn đều đặn, để lâu là nó cứng lại, có cọ rửa cũng không ra", ông Thư cho hay. Cũng theo ông, dù gia đình rất muốn bán nhà để đi nơi khác tránh bụi nhưng không có ai mua, vì "chẳng ai muốn đến ở nơi bụi bặm này cả. Chỉ những gia đình như chúng tôi đã ở đây từ trước thì đành cam chịu thôi".

Các loại xe tải liên tục chở than, clinker từ cảng Ninh Phúc đi nơi khác tiêu thụ, gây ra bụi ảnh hưởng cuộc sống người dân MINH HẢI

Theo quan sát của PV Thanh Niên, hầu hết những ngôi nhà dọc đường Trần Nhân Tông đều lắp hai lớp cửa, nhiều gia đình còn căng thêm bạt phía mặt tiền nhà để hạn chế bụi. Trục đường Trần Nhân Tông phía trước cảng Ninh Phúc liên tục có các loại xe trọng tải lớn chở than từ cảng đi nơi khác tiêu thụ. Dù nhiều xe khi chở có che chắn bạt, nhưng lúc chạy trên đường thì từng lớp bụi cuồn cuộn phát tán, bay vào nhà dân bên đường.

"Tôi có trồng ít rau ở những khu đất trống ven đường, nhưng giờ không dám ăn nữa vì cứ chiều nay dùng nước tưới sạch thì sáng mai bụi lại phủ đen từng lá. Gần đây, không chỉ xe chở than mà còn xe chở vật liệu thi công các dự án ngoài khu vực đê sông Đáy nên càng nhiều bụi. Ngày nào cũng vậy, cứ vào buổi sáng và chiều, hai mẹ con tôi phải quét dọn bụi. Nhà lắp cửa kính rồi, và còn che cả bạt phía trước nhưng bụi vẫn len lỏi vào. Giờ không may mình ở khu vực này thì phải chấp nhận thôi, cũng nhiều lần phản ánh với trưởng phố, trưởng phố báo cáo với cấp trên nhưng tình trạng bụi vẫn không khắc phục được", một người dân ngụ P.Bích Đào cho hay.

C HỈ BIẾT ĐỀ NGHỊ CẤP TRÊN

Trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Văn Điền, Chủ tịch UBND P.Bích Đào, thừa nhận tình trạng bụi ở khu vực dọc đường Trần Nhân Tông diễn ra nhiều năm qua, ảnh hưởng cuộc sống người dân. Tuy nhiên, địa phương cũng chỉ mới dừng lại ở việc ghi nhận kiến nghị của người dân rồi báo cáo cấp trên.

Xe tải nối đuôi ra vào cảng Ninh Phúc MINH HẢI

Ông Điền cho biết tuyến đường Trần Nhân Tông do UBND TP.Ninh Bình quản lý, không thuộc quyền quản lý của P.Bích Đào, nên cũng gây khó trong xử lý phương tiện lưu thông qua lại. "Phường cũng chỉ biết đề nghị với TP, cấp trên có biện pháp giải quyết. Còn đường Trần Nhân Tông là thẩm quyền của TP với tỉnh quản lý. Chúng tôi đang kiến nghị TP phân cấp phân quyền. Bụi liên quan đến chỗ cảng đấy thì TP đang có văn bản xử lý mấy chỗ đấy. Năm 2023 chúng tôi kiến nghị thì công an tỉnh kiểm tra và cũng phát hiện vi phạm và xử phạt. Phường thì chỉ có kiến nghị vì thẩm quyền ở mức độ vậy. Cử tri kiến nghị rồi, tới đây chúng tôi cũng tiếp tục kiến nghị tiếp. Bây giờ các cấp thẩm quyền tăng cường kiểm tra cho nó hạn chế đi thôi. Các cảng ở đấy chủ yếu là clinker và than", ông Điền cho hay.

Nhiều năm qua, các cơ quan chức năng Ninh Bình nhiều lần kiểm tra, xử lý đơn vị vi phạm trong quá trình bốc xếp, vận chuyển hàng hóa khu vực cảng Ninh Phúc nhằm hạn chế tình trạng bụi gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, tình trạng bụi vẫn xảy ra quá mức chịu đựng của người dân. Thực tế cho thấy chính quyền Ninh Bình cần có biện pháp đảm bảo môi trường cho người dân như khẳng định của nhiều lãnh đạo tỉnh là "không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế".