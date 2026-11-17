Với kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, tư duy kinh doanh và hành trình xây dựng thương hiệu, bà được kỳ vọng mang đến những đánh giá đa chiều trong quá trình tìm kiếm gương mặt xứng đáng cho danh hiệu cao nhất của cuộc thi.

Nữ doanh nhân Bùi Thị Hương, Chủ tịch thương hiệu Yến Helen, chính thức đảm nhận vai trò giám khảo tại Miss Business Global 2026

Miss Business Global 2026 hướng đến tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái của những nữ doanh nhân. Vì vậy, bên cạnh ngoại hình và phong thái, các thí sinh còn được kỳ vọng thể hiện năng lực quản trị, tư duy kinh doanh, khả năng hội nhập cũng như những đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Chia sẻ về vai trò giám khảo, bà Bùi Thị Hương cho biết mong muốn tìm kiếm những người phụ nữ không chỉ sở hữu vẻ đẹp hình thức mà còn có tri thức, bản lĩnh, lòng nhân ái và sự kiên trì trên hành trình theo đuổi đam mê. Theo bà, danh hiệu hoa hậu doanh nhân cần phản ánh những giá trị thực chất, trong đó vẻ đẹp bên ngoài phải song hành với năng lực và trách nhiệm xã hội.

Với nền tảng từng hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp, nữ doanh nhân kỳ vọng có thể đóng góp góc nhìn khách quan, thực tế cho hội đồng giám khảo. Bà cũng cho rằng những phẩm chất được hình thành từ nghề giáo đã ảnh hưởng sâu sắc đến cách làm việc và quan niệm sống của mình.

"Rất cảm ơn nghề nhà giáo đã dạy cho tôi cách sống, cách làm việc tỉ mỉ, chỉn chu và đẹp đòi hỏi đến tuyệt đối", bà Bùi Thị Hương chia sẻ.

Miss Business Global 2026 được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai chấp thuận chủ trương tổ chức theo văn bản số 4853/SVHTTDL-VH ngày 27.10.2026. Theo kế hoạch, cuộc thi diễn ra từ ngày 18.11.2026, đêm chung kết được tổ chức vào ngày 26.11.2026 tại Biên Hòa, Đồng Nai.

Bên cạnh nền tảng giáo dục, bà Bùi Thị Hương còn được biết đến với hành trình xây dựng và phát triển thương hiệu Yến Helen vươn tầm quốc tế

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, bà Bùi Thị Hương còn được biết đến với vai trò nhà sáng lập, điều hành thương hiệu Yến Helen. Từ những kinh nghiệm và giá trị tích lũy trong quá trình làm nghề, bà lựa chọn lĩnh vực yến sào để phát triển hoạt động kinh doanh, với định hướng chú trọng chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu Việt.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, các sản phẩm Yến Helen có hàm lượng yến sào nguyên chất lên đến 70%. Thương hiệu cũng từng bước mở rộng thị trường, hướng đến những quốc gia có yêu cầu cao về chất lượng và tiêu chuẩn sản phẩm.

Cửa hàng yến sào cao cấp với không gian trưng bày hiện đại, lịch sự

Yến Helen cho biết đã nhận được các danh hiệu như "Thương hiệu Tinh hoa châu Á - Thái Bình Dương", "Thương hiệu Xuất sắc nhất châu Á", đồng thời sở hữu chứng nhận Halal và nhiều năm được người tiêu dùng bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao.

Từ nền tảng giáo dục đến hành trình kinh doanh, bà Bùi Thị Hương cho biết luôn đề cao sự chỉn chu, uy tín và giá trị bền vững. Đây cũng là những tiêu chí bà mong muốn vận dụng khi tham gia hội đồng giám khảo Miss Business Global 2026.