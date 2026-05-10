Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bùi Tiến Dũng lập cú đúp, Thể Công Viettel thắng dễ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Video Thể thao

Bùi Tiến Dũng lập cú đúp, Thể Công Viettel thắng dễ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
10/05/2026 21:24 GMT+7

Bùi Tiến Dũng lập cú đúp giúp Thể Công Viettel thắng thuyết phục Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0 ở vòng 22 V-League 2025-2026, qua đó tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng.

Tối 10.5.2026, Thể Công Viettel giành chiến thắng 2-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 22 V-League. Người chơi nổi bật nhất trận đấu là trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng với cú đúp bàn thắng ngay trong hiệp 1.

Trước đối thủ đang rất khát điểm trong ngày HLV Phan Như Thuật ra mắt, Thể Công Viettel vẫn nhập cuộc đầy chủ động với mục tiêu giữ vững vị trí nhì bảng và tiếp tục bám đuổi CLB CAHN.

Dù phải thi đấu trên sân khách, đội bóng áo lính nhanh chóng cho thấy sự khác biệt nhờ khả năng tổ chức lối chơi và tận dụng cơ hội hiệu quả. Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chơi đầy quyết tâm với tinh thần tranh chấp mạnh mẽ và không ngại va chạm.

Bùi Tiến Dũng lập cú đúp, Thể Công Viettel thắng dễ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Bước ngoặt trận đấu đến khá sớm. Phút 7, sau tình huống đá phạt góc lộn xộn, Lucao làm tường thuận lợi để Bùi Tiến Dũng tung cú dứt điểm hiểm hóc xuyên qua hàng thủ đông người, mở tỷ số cho Thể Công Viettel.

Có bàn thắng dẫn trước, đội khách càng thi đấu tự tin hơn. Đến phút 16, kịch bản gần như lặp lại khi Khuất Văn Khang thực hiện pha đá phạt đưa bóng vào vòng cấm, Lucao tiếp tục đánh đầu kiến tạo để Bùi Tiến Dũng băng vào dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0.

Đáng chú ý, trung vệ quê Hà Tĩnh không ăn mừng sau cả 2 bàn thắng vào lưới đội bóng quê hương.

Bị dẫn 2 bàn từ sớm, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh buộc phải đẩy cao đội hình trong hiệp 2 nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự chơi kỷ luật và chắc chắn của Thể Công Viettel, đội chủ nhà gần như không tạo ra được nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm.

Trong thế trận bế tắc, các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhiều thời điểm chơi nóng vội và liên tục có những pha phạm lỗi quyết liệt. Dù rất nỗ lực, đội bóng của HLV Phan Như Thuật vẫn không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự kín kẽ bên phía đội khách.

Chiến thắng 2-0 giúp Thể Công Viettel tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 46 điểm, đồng thời duy trì áp lực lên đội đầu bảng CLB CAHN.

Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn giậm chân ở khu vực nửa dưới bảng xếp hạng và tiếp tục đối mặt nhiều áp lực trong giai đoạn cuối mùa giải.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

Highlight CLB Thể Công Viettel 2-0 Hà Tĩnh: 'Phả hơi nóng' lên gáy CLB Công an Hà Nội

Highlight CLB Thể Công Viettel 2-0 Hà Tĩnh: 'Phả hơi nóng' lên gáy CLB Công an Hà Nội

Thể Công Viettel đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0 nhờ cú đúp của Bùi Tiến Dũng, qua đó tiếp tục bám đuổi quyết liệt CLB Công an Hà Nội trong cuộc đua vô địch V-League 2025-2026.

Highlight CLB Công an TP.HCM 3-1 SLNA: Ngược dòng ngoạn mục

Highlight HAGL 1-2 PVF-CAND: Đà Nẵng trở lại đáy BXH

Khám phá thêm chủ đề

Bùi Tiến Dũng lập cú đúp CLB Thể công Viettel CLB Hà Tĩnh V-League vòng 22 V-League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận