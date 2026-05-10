Tối 10.5.2026, Thể Công Viettel giành chiến thắng 2-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 22 V-League. Người chơi nổi bật nhất trận đấu là trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng với cú đúp bàn thắng ngay trong hiệp 1.

Trước đối thủ đang rất khát điểm trong ngày HLV Phan Như Thuật ra mắt, Thể Công Viettel vẫn nhập cuộc đầy chủ động với mục tiêu giữ vững vị trí nhì bảng và tiếp tục bám đuổi CLB CAHN.

Dù phải thi đấu trên sân khách, đội bóng áo lính nhanh chóng cho thấy sự khác biệt nhờ khả năng tổ chức lối chơi và tận dụng cơ hội hiệu quả. Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chơi đầy quyết tâm với tinh thần tranh chấp mạnh mẽ và không ngại va chạm.

Bùi Tiến Dũng lập cú đúp, Thể Công Viettel thắng dễ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Bước ngoặt trận đấu đến khá sớm. Phút 7, sau tình huống đá phạt góc lộn xộn, Lucao làm tường thuận lợi để Bùi Tiến Dũng tung cú dứt điểm hiểm hóc xuyên qua hàng thủ đông người, mở tỷ số cho Thể Công Viettel.

Có bàn thắng dẫn trước, đội khách càng thi đấu tự tin hơn. Đến phút 16, kịch bản gần như lặp lại khi Khuất Văn Khang thực hiện pha đá phạt đưa bóng vào vòng cấm, Lucao tiếp tục đánh đầu kiến tạo để Bùi Tiến Dũng băng vào dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0.

Đáng chú ý, trung vệ quê Hà Tĩnh không ăn mừng sau cả 2 bàn thắng vào lưới đội bóng quê hương.

Bị dẫn 2 bàn từ sớm, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh buộc phải đẩy cao đội hình trong hiệp 2 nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự chơi kỷ luật và chắc chắn của Thể Công Viettel, đội chủ nhà gần như không tạo ra được nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm.

Trong thế trận bế tắc, các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhiều thời điểm chơi nóng vội và liên tục có những pha phạm lỗi quyết liệt. Dù rất nỗ lực, đội bóng của HLV Phan Như Thuật vẫn không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự kín kẽ bên phía đội khách.

Chiến thắng 2-0 giúp Thể Công Viettel tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 46 điểm, đồng thời duy trì áp lực lên đội đầu bảng CLB CAHN.

Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn giậm chân ở khu vực nửa dưới bảng xếp hạng và tiếp tục đối mặt nhiều áp lực trong giai đoạn cuối mùa giải.